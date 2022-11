Svatomartinská vína v Ústí Kdy: Pátek 11. listopadu od 10.00 hodin Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem V pátek 11. listopadu se v Ústí nad Labem na Lidickém náměstí od 10.00 do 20.00 hodin akce Svatomartinské víno. Ta je součástí celorepublikové kampaně se zaměřením na propagaci, oslavy a degustaci českých a moravských Svatomartinských vín. Pořadatelem akce je Ortopedické centru, organizátor tradiční výstavy Vinařské Litoměřice.

Ondřej Smeykal u Vysmátý Žáby

Kdy: Pátek 11. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Čajovna U vysmátý Žáby v Ústí nad Labem

V Čajovně u Vysmátý Žáby se v pátek 11. listopadu od 19 hodin představí Ondřej Smeykal se svým recitálem. Sólový koncert českého průkopníka hry na australský lidový nástroj didgeridoo. Přijďte se zasnít a provést Ondřejovým repertoárem, který shrnuje to nejlepší ze tří dekád jeho hráčské zkušenosti.

Čardášová princezna

Kdy: Pátek 11. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Jeden z největších operetních hitů „Čardášová princezna“ Emmericha Kálmána se vrací na jeviště ústeckého divadla. S roztančenými čísly „Vy, líbezná děvčátka, s tváří anděla“ či „To všechno láska, bláznivá láska“ patří mezi nesmrtelné. Čardášová princezna zaznamenala ohromný světový úspěch. Stala se rodnou sestrou Lehárovy Veselé vdovy, druhou nejhranější operetou v historii tohoto žánru, pravým bestsellerem i vděčným námětem pro film. Představovala vrchol Kálmánovy tvorby, protože v ní – jak to vyjádřil jeden kritik – spojil skladatel krásu maďarského folklóru s elegancí salónního valčíku. Byl prostě svůj. Všechno, co vytvořil později, zůstalo již ve stínu slavné „Čardášky”.

Charitativní akce pro Honzu

Kdy: Pátek 11. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Restaurace U Kastnerů v Trmicích

Při dobročinné akce, jejíž výtěžek půjde organizaci Donio.cz, vystoupí Jaroslav Bulsara – Queen, František Nedvěd, Zbyněk Drda, Stanislav Hložek a Lucie Třešňáková, která zazpívá písničky Ivety Bartošové. Moderátorem večera je Jiří Rámeš.

Pátek v Hraničáři: Pathfinder Hraničář Take over vol.II

Kdy: Pátek 11. listopadu od

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Již podruhé nás pátečním večerem v Hraničáři provede skupina DJs, jež spojuje hudební label Pathfinder, kde publikují své producentské počiny. Tentokrát vystoupí: Agem, Veslak, UNVRS a Title

Den nevidomých v zoo

Kdy: Sobota 12. listopadu od 9.00 hodin

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Přijďte si do Zoo v Ústí nad Labem vyzkoušet, jak vnímají svět zvířat nevidomí.

52. mezinárodní taneční festival v Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 12. a neděle 13. listopadu, v sobotu od 10.00 a v neděli od 9.00 hodin

Kde: Sportcentrum Sluneta v Ústí nad Labem

Již 52. Mezinárodní taneční festival Ústí nad Labem se bude konat ve dnech 12. – 13. listopadu. Jak je již velkou tradicí, i letos se v rámci festivalu uskuteční mistrovství České republiky tanečních formací a showdance. K mezinárodním soutěžím juniorů, mládeže a dospělých budete moci zhlédnout také mistrovství ČR seniorských tanečních párů. V sobotu se začíná v 10.00 hodin, přičemž slavnostní zahájení se uskuteční od 18.00 hodin. V neděli se bude tancovat od 9.00 hodin. Mezinárodní taneční festival se koná v Ústí nad Labem od roku 1970. Původně se akce konala pod názvem Festival tance a přátelství a hned od začátku byly v jeho programu významné mezinárodní soutěže. V rámci festivalu se konají různé soutěže nejen v tanečním sportu.

Slavnostní koncert k 30. výročí založení Dívčího komorního sboru UJEP

Kdy: Sobota 12. listopadu od 18.00 hodin

Kde: Císařský sál Muzea města Ústí nad Labem

Účinkuje Dívčí komorní sbor PF UJEP Ústí nad Labem a hosté - Vokální uskupení Panoptikum, Dagmar Zelenková, Václav Krahulík, Klára Džuganová, Anička Kuželková, Vladimír Kuželka mladší. Na programu jsou skladby našich a zahraničních autorů a úpravy populárních a lidových písní.

Louskáček

Kdy: Neděle 13. listopadu od 15.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Balet Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto se vrací v nové podobě na repertoár baletního souboru Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Přispěla k tomu také překrásná Čajkovského hudba. Však také taneční suity z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším dílům orchestrální literatury. Libreto vychází z pohádky německého spisovatele E. T. A. Hoffmanna „Louskáček a Myší král“, kde síla lásky a lidskosti přemůže zlé čáry a osvobodí duši. I nové zpracování je příběhem o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint.

Malý princ

Kdy: Neděle 13. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Hra o tom, že všichni dospělí byli kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla. Veršovaná dramatizace jedné z nejčtenějších próz dvacátého století, která je nejen pro děti a zároveň i filozofickým traktátem nejen pro filozofy. Hra o tom, že „dospělí jsou prostě divní“, protože všichni dospělí byli kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.