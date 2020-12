Podívejte se, kde nebo jak hledat zábavu o víkendu na Ústecku.

Vánoční trhy na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. | Foto: Vilém Maruš

Arktický festival 2020

Kdy: 12. 12. od 9 do 17 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun / zlevněné 30 korun

Proč přijít: Arktický festival je tradiční festival české a arktické vědy a kultury. Vyrazte tedy do muzea a zjistěte více o práci českých a severských vědců v arktickém výzkumu. Dozvíte se například o kultuře a historii arktických národů a budete si moci vychutnat jedinečnou kulturu z různých částí dalekého Severu. Mezi to patří třeba sbírka inuitských pověstí včetně ilustrací, krajina kanadské Arktidy objektivem kanadských fotografů a mnoho dalšího.