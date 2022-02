Lidoví léčitelé ve foyer Činoheráku Kdy: Pátek 11. února od 20.00 hodin Kde: Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem Na pátek 11. února od 20.00 hodin je ve foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem připraven koncert ústecké undergroundové kapely Lidoví léčitelé. Kapelu založil herec Činoherního studia Jan Lepšík s kulisákem František Markem (zpěv, kytara), které doplnil bubeník Vojta „Vizír“ Vágner. Ten odešel v roce 2006. Kapela si název „jednou“ vytáhla z klobouku. První CD kapely se jmenovalo Best of, prý kdyby náhodou nic jiného nevydali.

HC Slovan Ústí nad Labem – HC Havířov

Kdy: Pátek 11. února od 17.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Další domácí mistrovské utkání Chance ligy pro ústecký Slovan. Ten tentokrát ořivítá na svém ledě celek Havířova.

Marie Tilšarová a Fousáč

Kdy: Pátek 11. února od

Kde: Čajovna U vysmátý žáby v Ústí nad Labem

Koncert dvojice zajímavých muzikantů. Vstupné se vybírá do klobouku.

DJ Jirka Imlauf (od Motown po Nicka Cavea)

Kdy: Pátek 11. února od

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Jirka Imlauf opráší svoji vinylovou sbírku, aby zahrál to nejlepší z různých dob a žánrů. V jeho eklektických setech nikdy nechybí hity, rarity ani neprávem opomíjené skladby. Přijďte si v pátek zatančit. Bude na co!

Ze života hmyzu

Kdy: Sobota 12. února od 15.00 hodin

Kde: Kino Domu kultury v Ústí nad Labem

Kino v Domě kultury v Ústí nad Labem bude v sobotu 12. února od 15.00 hodin hostit na své scéně hru bratří Čapků Ze života hmyzu. Původní alegorické drama uplatňuje kritický pohled na tehdejší a bohužel i současnou společnost, kde všechny vztahy určují sobecké zájmy. Formou volně na sebe navazujících obrazů rozvíjí inscenace výjevy, v nichž vystupují jednotlivé hmyzí druhy, kde se poukazuje na mravní pojmy, jako je lakota, hamižnost, sobectví. Na místo tuláka provází diváka tímto světem mladý chlapec.

Štístko a Poupěnka: Bylo nebylo

Kdy: Sobota 12. února od 15.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Představení bylo přeloženo z 3. února na 12. února z důvodu onemocnění člena souboru. A vida! Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky se naučíme, že bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku v písničce Červená Karkulka 2. Zachráníme princeznu, porazíme draka, zkrátka nevzdáme to a pomůže nám s tím Princ Bajaja. Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce. Seznámíme se se spoustou hudebních nástrojů a bude to Paráda. Taky budeme papat zdravé jídlo a cvičit s písní Papám, papám. Zatančíme si s novinkou Prázdniny a oprášíme osvědčené hity jako Stonožka Ponožka, Tanči tanči, Bláznivý den a Kamarádi. Tak vzhůru do fantastického světa pohádek, písniček a tanců se Štístkem a Poupěnkou v úplně novém představení Bylo, nebylo!

Chabařovické běhy 2

Kdy: Neděle 13. února od 9.15 hodin, start v 10.00 hodin

Kde: U jižního břehu rybníka Glaser u Chabařovic

Prezentace od 9.15 hodin u místa startu. Doporučujeme přihlásit se předem na e-mail vlruzicka@centrum.cz nebo tel. č. pořadatele 605 138 376 . Uzávěrka předběžných přihlášek e-mailem je 11. února v 10.00 hodin. Start je v 10.00 hodin, start druhého běhu přibližně v 10.50 hodin. Trať je dlouhá 6,6 km (tj. 2x na obrátku u Soběchlebů a zpět). Nezpevněná, prakticky rovinatá cesta s krátkým, cca 15-metrovým výběhem.

Workshop: Jáchym Myslivec – Kyanotypie

Kdy: Neděle 13. února od 10.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Kyanotypie neboli fotochemický modrotisk je alternativní fotografická technika z poloviny 19. století. Tomuto experimentálnímu výrobnímu postupu, jejímž výsledkem je typicky poutavě sytý modrý obraz, se věnuje ale i dnes mnoho umělců a fotografů. Jedním z nich je také Jáchym Myslivec, absolvent ateliéru Fotografie FUD UJEP. Pod jeho vedením se během workshopu seznámíte s procesem kyanotypie, dozvíte se něco málo teorie, praktické rady, ale hlavně budete moci vyhotovit váš vlastní snímek.

Veřejné bruslení

Kdy: Každou neděli od 17.30 do 19.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Zimní stadion se každou neděli od 17.30 do 19.00 hodin otevírá k veřejnému bruslení. To má ale jednu podmínku, a to, že kapacita lidí zúčastněních na bruslení nesmí překročit 100 osob.

Valentýnský koncert

Kdy: Pondělí 14. února od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem vystoupí Monika Sommerová a Bohuš Matuš.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Plavecký areál Klíše

Kdy: Pondělí (od 13.00) – neděle (vždy od 10.00 hodin)

Kde: Plavecký areál Klíše

Každé první pondělí v měsíci probíhá velký sanitární den, kdy je areál uzavřen po celý den. Skokanský bazén není z důvodu pronájmu veřejnosti k dispozici každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin. V pondělí, ve středu a v pátek je ranní plavání od 6.00 do 8.00 hodin.

Městské lázně v Ústí nad Labem

Kdy: Pondělí – pátek od 12.00 do 16.00 hodin, sobota a neděle od 10.00 do 20.00 hodin

Kde: Městské lázně v Ústí nad Labem

Bazén o rozměrech 19 x 7m v secesní budově Městských lázní sloužící veřejnosti již od roku 1908 stále nese historické prvky – např. vysoký klenbový strop zdobený rozetou a arkádami, čímž na své návštěvníky přenáší nejen dobového ducha, ale nabízí až intimní atmosféru. V dopoledních hodinách všedních dnů je využíván převážně mateřskými a základními školami k zajištění plaveckého výcviku dětí, odpoledne pak soukromými subjekty na základě uzavřených smluvních vztahů a k pořádání kurzů plavání pro děti, seniory a nastávající maminky. Veřejnosti je tedy k dispozici ve všední dny v omezené době, nicméně o víkendu se jeho využití žádné meze nekladou. V budově Městských lázní je k dispozici rovněž sauna.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.