Muzikonaut je plný vesmíru. Idio&Idio mají nový videoklip

Kdy: Neděle 14. března od 15 hodin

Kde: Facebook Idio&Idio

Za kolik: Zdarma

Mára, Johnny B., Terka a Pedro, to je ústecká rocková čtyřka Idio&Idio, která připravila nový videoklip. „Snažili jsme se, jako vždy, překonat sami sebe a ukázat tak zas o něco lepší produkci. Ve studiu i na place jsme nechali všechno,“ prozrazuje sama kapela. Idio&Idio zveřejní nový singl i vesmírný videoklip Muzikonaut tuto neděli od 15 hodin na svém facebookovém profilu. „Určitě je se na co těšit. Tak se nezapomeňte dívat a třeba mám i napište, co na novinku říkáte,“ zve za skupinu zpěvačka Tereza Komanová.

Lidojedi

Kdy: 12. 3. od 15 hodin do 14. 3. 22 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 200 nebo 300 korun

Proč přijít: Činoherní studio vám opět nabízí v pohodlí vašeho domova shlédnout jedno ze svých představení. Martin, Bára a Ondřej pracují v cateringové agentuře Mlsný Jack a pro kšeft udělají cokoli. Co se všechno může stát, když kdysi dobrý nápad a zábava se změní v povinnost a jediné o co jde, je vydělat peníze, neboť práce samotná už není dávno důležitá, ale splátka hypotéky ano.

Kurz pro děti o životě ve městě

Kdy: 13. 3. od 10 hodin

Kde: Online na platformě zoom (registrace na stránkách Hraničáře)

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pracovních listy Kdo se bojí, nesmí do města vznikly jako vzdělávací materiál k výstavě Komu patří město pro Galerii Hraničář v Ústí nad Labem. Děti se pomocí her a aktivit dozví o brownfieldech, sociálně vyloučených lokalitách a často nešetrných zásazích do přírody při rozšiřování měst. Rovněž budou moci přispět k diskuzi o veřejných prostranstvích, a jak třeba lavička může z náhodného místa udělat místo k setkávání. Webinář je vhodný pro děti od 10 do 15 let.

Podcast Hraničáře: Platforma pro urbánní kritiku

Kdy: Kdykoliv

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Hraničář vám přináší kulturní osvětu v jakémkoliv čase. Poslechněte si nějaký z jeho podcastů - audiopořad na specifické téma. Nejnovější epizoda přináší informace o nově vzniklé iniciativě a kolektivu s názvem Participativní platforma pro urbánní kritiku a kreativitu. Jejím záměrem je otevřít prostor pro urbánní spolu-tvorbu, sdílení poznatků, diskuzi a výzkum města Ústí nad Labem. Podcast si můžete poslechnout online na: soundcloud.com/hranicar/platforma

Březnová výtvarná dílna pro děti

Kdy: od 5. března

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pravidelná výtvarná dílna Severočeské vědecké knihovny se přesunula online. Pomozte svým dětem si vyrobit s pomocí brček a kelímku draka. Jak na to zjistíte ve výtvarné dílně s Terkou vyrábět zvířátka z ruliček od toaletního papíru. Návod jak na to, najdete online, na blog dětského oddělení a facebooku knihovny.

Nej Severočeské vědecké knihovny

Kdy: Do 31. března

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vaše poslední šance prohlédnout si online výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje. Výstavu si můžete prohlédnout na: https://www.svkul.cz/detail-akce/dvacet-plus-jedna-nej-severoceske-vedecke-knihovny/

Tip na rozhlasovou hru: Liliová příkrývka

Kdy: doma ve volném čase

Kde: na webu ČRo Dvojka a v aplikaci mujRozhlas.

Detektivové řeší případ vraždy mladé dívky. V parku je nalezena mrtvola neznámé ženy. Podivné je, že má ostříhané vlasy a na ruce prsten, který nikdo nezná. Komisařka Dana Hanáčková si přizve k řešení případu začínajícího kolegu Martina Růžičku. Kriminálku poslouchejte týden po odvysílání na webu Dvojky a v aplikaci mujRozhlas.

Tvůrčí skupina Drama a literatura

Tip na hru: Výbušná koťátka

Kdy: doma s rodinou

Kdo: vydavatelství Blackfire, 2016

Pokud rádi hrajete napínavé hry, právě jste našli tu pravou! Populární hra z kickstarteru Výbušná koťátka je kočičí verzí ruské rulety. Hráči si postupně během tahů dobírají karty z balíčku, avšak jakmile jeden z nich obdrží kartu vybuchujícího koťátka, hru prohrává. Některé karty vám ale pomohou se výbuchu vyhnout, třeba tím, že se budete moci podívat na karty ještě předtím, než si je vezmete, přinucením protihráče vzít si několik karet najednou nebo zamícháním balíčku. Hra je určena pro 2-5 hráčů a věřte, že s každou další kartou je hra napínavější a napínavější. Objevte své skryté strategické dovednosti a užijte si spoustu zábavy s rodinou, přáteli a Výbušnými koťátky. Výbušná koťátka jsou historicky nejúspěšnější hrou na kickstarteru. Na její vznik v roce 2015 přispělo více 219 000 lidí.

Tip na knihu: Chobotnice

Kdo: Paulina Świst

Kde: nakladatelství Red, 2021

Další silná kniha od nejpopulárnější polské debutantky posledních několika let! Po bestselleru s názvem Kolotoč nastal čas na pokračování, kde už nepřichází na scénu jen finanční machinace a plamenná vášeň, ale také pašování zlata a aféra katolické církve. Policista z ústřední vyšetřovací kanceláře jede na služební misi do Horního Slezska. Do zločinecké organizace se mu podaří proniknout natolik dobře, že jej nechá zatknout tamní prokurátor. Ale to je teprve začátek nového obřího spiknutí, do něhož jsou zapojení i dobře známí hrdinové z prvního dílu. Vše nasvědčuje tomu, že příběh finančních podvodů zdaleka neskončil útěkem z Polska…

Tip na knihu: Zločin na zámku

Kdo: Jiří Procházka

Kde: vydavatelství XYZ, 2021

Mysleli jste, že znáte všechny případy majora Zemana? A co když existuje kromě těch třiceti známých ještě jeden? Ten poslední… Jednatřicátým případem se Jiří Procházka, jeden ze scenáristů slavného seriálu, naposledy vrátil ke slavnému hrdinovi, jehož prostá existence se pro mnohé stala synonymem československé normalizace. Byl ale opravdu takový? Odhalení vraha mladé dívky, která zemřela v blízkosti zámku stranických papalášů, nebude jediným překvapením příběhu…

Výlet na Erbenovu vyhlídku

Kdy: Po celý rok

Kde: Erbenova vyhlídka, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Ústečané si mohou udělat malý výlet na oblíbenou ústeckou rozhlednu. Cesta nahoru vede sice do prudkého kopce a poté vás ještě čekají schody na samotnou rozhlednu, výhled za namáhavou cestu ale stojí. Z 15 metrů vysoké rozhledny na Dobětické výšině uvidíte nejen celé město, ale dohlédnete až na Milešovku, Bukovou horu, Teplice a Krušné hory. Pokud se na ní chcete vypravit, můžete nasednout na trolejbusy číslo 53 nebo 54, které staví na zastávce Stříbrníky kousek pod ní.

Výlet na Vyhlídku Vlastimila Cajthamla

Kdy: Po celý rok

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Už jste byli na nové ústecké vyhlídce? Pokud ne, využijte příznivého počasí a udělejte si tam vycházku. Nová vyhlídka vznikla na Střekově v rámci participativního rozpočtu. Nese jméno známého ústeckého turisty. Za svou existenci vděčí právě ústeckým turistům, kteří navrhli její výstavbu. Vyhlídka nabízí návštěvníkům nový pohled na Ústí i přilehlé okolí.

Procházka z Větruše na vyhlídku na Vrkoči

Kdy: Po celý rok

Kde: Ústí nad Labem, Vrkoč

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Naučná stezka Větruše – Vrkoč, která je dlouhá asi 4 kilometry, může nyní zaujmout jako vycházkový program obyvatele Ústí nad Labem. Na její trase je celkem devět zastavení s informačními tabulemi, které se zaměřují na historii a geologii, ale také ekologii a také rostliny a živočichy Vrkoče. Hlavním cílem trasy je pochopitelně ale Vrkoč, skalní útvar z čediče ve tvaru obráceného vějíře, který vede až k Labi. Z vyhlídky, můžete sejít kousek dolů a také si prohlédnout Vaňovský vodopád.