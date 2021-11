Ventolin a kapela Koně a Prase v Hraničáři

Kdy: Pátek 12. listopadu od 21.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Čtyři roky po vydání průlomového alba „Vitajte“ hudebník a učitel David Doubek alias Ventolin vydává své třetí řadové album. Ve srovnání s jeho předchozí deskou je ovšem nahrávka „Dneska se vyčasilo“ hudebně pestřejší, ovšem tematicky komornější, nechybí na ní popové milostné písně, veselé i tísnivější sci-fi scény, ani situační absurdita. Ventolin vystoupí společně s kapelou Koně a Prase v pátek 12. listopadu v Hraničáři.

Balkánský večer

Kdy: Pátek 12. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Tradiční a každoroční Balkánský večer v Činoherním studiu v Ústí nad Labem pořádaný Poradnou pro integraci. Vystoupí: Czardashians - Na Balkáně existuje slovní spojení „za svoju dušu“, a odhalí-li muzikant svoji duši, pak dává mnohem více, než přesně zahrané noty. Mijaktic Orkestar - Ostrá vůně pálenky a čpění tabákového dýmu jsou věrnými souputníky jejich vystoupení. Po celý večer budou k dispozici ochutnávky tradičních balkánských specialit: ajran, búrek, rakia, ajvar, gibanica makedonská vína a další. Balkánský večer pořádá Poradna pro integraci a festival Barevná planeta a koná se za podpory Statutárního města Ústí nad Labem a Azylového, migračního a integračního fondu.

Pěšky Ústí #speciál: Poslepu

Kdy: Sobota 13. listopadu od 13.00 hodin

Kde: Sraz je před budovou TyfloCentra v Hrnčířské ulici

Na Mezinárodní den nevidomých ve spolupráci TyfloCentrem Ústí nad Labem připravil Hraničář procházku, na které zažijete překážky a strasti ústeckých ulic, které pohyb po městě nevidomým přináší. Společně tak zjistíme, na jakých detailech veřejného prostoru opravdu záleží. Délka procházky je cca 2 km. S sebou boty; mobil na fotky.



Zóna kontaktu

Kdy: Sobota 13. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář

Divadelní představení. Ohraničit, vyhranit se, ohradit se, zrušit hranice? Co to znamená pro dnešní život, soužití a případnou spolupráci na hranicích? Oblast česko – německo - polského příhraničí a zdejší každodenní život dodnes ovlivňuje historie 20. století: válečné události, posuny hranic a přesuny obyvatelstva, různé státní politické systémy a kulturní stereotypy utvářejí vzájemné vnímání. Dokumentární performance pohrávající si s formou nově zavedeného svátku „Společného středu“ představuje tuto oblast jako jedinečný kulturní prostor, kde vládne blízkost i vzdálenost zároveň. Dokumentární performace o každodennosti česko – německo – polského pohraničí.

Býk Ferdinand

Kdy: Sobota 13. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Pohádka o dobromyslném býkovi, který se utkal se španělskými toreadory. Pohádka o býkovi Ferdinandovi, který rád polehává na rozkvetlé louce pod svým oblíbeným stromem, užívá si vůni květin a sní si o svém klidu. Jednou se ale splaší a jeho útěk ho dostane až na pravou španělskou koridu. Dokáže se dobromyslný býk dostat z této šlamastyky? Pohádka pro nejmenší s loutkami, písněmi a toreadory inspirovaná pohádkou od Walta Disneyho, která v roce 1939 získala Oscara v kategorii krátký animovaný film.

Malý princ

Kdy: Neděle 14. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Hra o tom, že všichni dospělí byli kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla. Veršovaná dramatizace jedné z nejčtenějších próz dvacátého století, která je nejen pro děti a zároveň i filozofickým traktátem nejen pro filozofy. Hra o tom, že „dospělí jsou prostě divní“, protože všichni dospělí byli kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla.

Výstava prací seniorů a žáků školy

Kdy: Do konce měsíce listopadu

Kde: Magistrát města Ústí nad Labem

V budově magistrátu města Ústí nad Labem byla nainstalována výstava výtvarných prací, které vznikly v rámci tvořivé akce pod názvem Umění v pohybu. Jedná se o mezigenerační tvoření klientů Domova pro seniory Bukov ve spolupráci se žáky ZŠ Pod Vodojemem. K vidění jsou do konce listopadu.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. listopadu

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.