Open Air na Větruši Kdy: Pátek 12. srpna od 16.00 hodin Kde: Areál Větruše v Ústí nad Labem Za kolik: 350 Kč, V.I.P. 650 Kč Julio Production se opět hlásí o slovo a konečně vám do Ústí nad Labem přináší druhý ročník ojedinělého mejdanu. Kapacitně i časově omezená letní open air párty, která se bude konat přímo na vyhlídce zámečku Větruše, jenž patří k jedněm z dominant Ústí nad Labem a může se jím náležitě pyšnit. Doražte si v pátek 12. srpna užít si skvělou párty při hřejivém západu slunce s partou výborných DJs v rytmu house/techhouse music! Letošní line-up je přímo hvězdný! DJs: EKG, John Sarkander (Saxofrancis) b2b, Viiito, Enrico, SNBM, Tokátko, Jaws a The Falconites.

Drama Jazz Band

Kdy: Pátek 12. srpna od 19.00 hodin

Kde: Před Veřejným sálem Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

Drama Jazz Band je čerstvě mladá kapela ve složení kytara, akordeon, kontrabas a zpěv. Akordeonista Jan Kašpar, kytarista Dano Páleník, kontrabasista Tomáš Pospíšil a charismatická zpěvačka Karolína DraMa pro Vás mají připravený playlist ve stylu gypsy swingu Djanga Reinhardta a přesahů do žánru šansonu, folku nebo popu šedesátých let. Písně veselé i smutné, barvitě životní i o lásce, která někdy hřeje a někdy bolí, zazní v češtině, francouzštině, italštině i angličtině.

Na stojáka

Kdy: Pátek 12. srpna od 19.00 hodin

Kde: Restaurace Chaloupka v Ústí nad Labem

Oblíbená stand up comedy show; účinkují Petr „Nasty“ Cerha, Ester Kočičková a Ondřej „En.dru“ Havlík.

Na návštěvě u princezny

Kdy: Sobota 13. srpna od 9.30 do 16.30 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Mimořádné prázdninové prohlídky zámku s princeznou, pohádkovými hádankami a s malým mlsáním nakonec. Prohlídky začínají každou půlhodinu, poslední návštěva bude přijata půl hodinu před odpoledním pitím čaje.

Tour de Léto 2 Marka Ztraceného

Kdy: Sobota 13. srpna od 15.30 hodin

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

Tour de Léto 2 opět není jen o koncertu v současnosti nejpopulárnjšího zpěváka a Zlatého slavíka Marka Ztraceného. Odpoledne zpestří Markova autogramiáda v 16.50, bude „Geňa“ Genzer, „Ztracený Jukebox“, kuchař z Master Chef Roman Staša. A dalšo zajímavosti. Markův koncert je od 20.20, trvá hodinu a půl, poté bude ještě večer afterparty.

Pohádkové nedělní odpoledne v Areálu Větruše - Máša a tři medvědi

Kdy: Neděle 14. srpna od

Kde: Areál Větruše v Ústí nad Labem

Městské služby Ústí nad Labem zvou na pohádku Máša a tři medvědi, kterou v neděli 14. srpa od 14.00 hodin odehraje Sváťovo dividlo v prostorách Areálu Větruše před zrcadlovým bludištěm. Vstup je zdarma, podsedáky s sebou.

A po pohádce zábava na dětském hřišti hned naproti u tenisových kurtů.

Za pohádkou na zámek Velké Březno - Čert a Káča

Kdy: Neděle 14. srpna od 14.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Autorka scénáře i písničkových textů, oblíbená česká spisovatelka, Martina Drijverová zná dobře malé diváky. Představení je hravé, kde děti jen nesedí v hledišti, ale spolupracují s herci, zamýšlí se s nimi a dokonce i vstanou ze sedadel, tančí a stávají se součástí pohádky. Zdeněk Barták, autor hudby k většině našich představení, umí rozezpívat a rozhýbat celé hlediště. Nestane se, že by děti, byť na okamžik ztratily pozornost a začaly se vrtět. Jaroslav Doležal své loutky kouzlí poctivě jako za starých časů - svými dláty a ze dřeva. Délka představení 50 minut. Hraje Divadlo Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdeňka Rohlíčka.

9. Malý Hamburk

Kdy: Neděle 14. srpna od 15.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

V pořadí již 9. díl pravidelných multižánrových minifestivalů v Městských sadech v Ústí nad Labem. Program: Od 15.00 Pekelné koně – rockový projekt slovenských muzikantů, žijících v Praze. Od 16.00 Sabina Ludányiová – pestrá popová hudba v podání skvělé frontmanky, která svou kapelu založila teprve až po natočení svého prvního alba s názvem Nahá. Od 17.00 Sarah & The Adams – Šárka Adámková zřejmě udělala dobře, když své anglické texty, které vydala na dvou deskách vyměnila na třetí desce za texty české. Její melodie jsou dokonalé a její zpěv nezaměnitelný.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.