Vyrazte na běžky do Tisé

Kdy: V zimě, pokud je sníh

Kde: Tisá, Petrovice, Sněžník

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nasněžilo a tak je na čase vytáhnout lyže a vyrazit kousek za Ústí pokochat se projížďkou krásnou zimní krajinu. Běžkařské trasy v Tisé jsou zařazeny do Krušnohorské bílé stopy. Úsek, který běží Krásný Les - Petrovice - Tisá – Sněžník, je částí hlavní Krušnohorskou magistrálu v délce 24 km. Mezi Petrovicemi a Sněžníkem jsou na výběr tři okruhy v délce 20 km červený, 9 km zelený a 6 km žlutý. Pokud si chcete být sjízdností trasy předtím, než vyrazíte jisti, můžete si ji zkontrolovat na skimapě.

Na Klínovec na běžky

Kdy: V zimě, pokud je sníh

Kde: Klínovec

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte na běžky kochat se zasněženou zimní krajinou. Krušnohorská bílá stopa sice v současné chvíli není udržována lyžařskými středisky, množství lyžařů, které ale od sněhové nadílky již vyrazilo do hor, sjízdnou stopu vytvořili. Vydejte se také do zasněžené zimní přírody. Najednou budete rádi i za roušku, díky které vám obličej bude mrznout o něco méně. Pokud si chcete být sjízdností trasy předtím, než vyrazíte jisti, můžete si ji zkontrolovat na skimapě.

Na Kozí Vrch za výhledem

Kdy: Po celý rok

Kde: Kozí Vrch, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nedaleko městské částí Mojžíř leží Kozí vrch, ze kterého se naskýtá nádherný pohled do krajiny. Na vrcholku Kozího vrchu je skalní plošina, ze které je krásný výhled do údolí řeky Labe, na Bukovou horu nebo do Ústí nad Labem. Celou trasu vede značená turistická stezka, odbočka ze zelené trasy z Neštědic do Neštěmic. Výlet samotný nezabere moc času, cesta nahoru je dlouhá asi jen 2 kilometry.

Doerellova vyhlídka

Kdy: Po celý rok

Kde: Dubičky

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: U obce Dubičky se nachází Doerellova vyhlídka odkud se naskýtá výhled na údolí řeky Labe. Dohlédnete až na vrchy Deblík, Varhošť a Lovoš. Jmenuje se po německém romantickém malíři Ernstu Gustavu Doerellovi, který si toto místo oblíbil a často zde maloval, inspirován zdejší krajinou. Z obce Dubičky tam lze snadno dojít po zelené turistické značce.

Nej Severočeské vědecké knihovny

Kdy: od 21. 12. 2020 do 28. 2. 2021

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud jste si nestihli prohlédnout výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny, máte teď druhou možnost a prohlédnout si vše online. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje. Výstavu si můžete prohlédnout na: https://www.svkul.cz/detail-akce/dvacet-plus-jedna-nej-severoceske-vedecke-knihovny/

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Děčínský Sněžník

Kdy: Po celý rok

Kde: Děčínský Sněžník, Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Děčínský Sněžník láká turisty na krásné výhledy na České středohoří, ale i na Národní park Česko-Saské Švýcarsko. Vyrazte za hranice okrasu Ústecka a zajeďte si na výlet na Děčínský Sněžník. V jeho okolí se v zimě nachází řada běžkařských stop, takže si nezapomeňte lyže. Pokud si chcete být sjízdností trasy předtím než vyrazíte jisti, můžete si ji zkontrolovat na skimapě.

Kovadlina — podcast Činoherního studia

Kdy: Kdykoliv

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: I když Činoherní studium nemůžete navštívit osobně, můžete s ním zůstat ve spojení skrze nový podcast (poslechový pořad) studia. Podcast je vedený uměleckým šéfem divadla Davidem Šiktancem. V prvním díle si můžete poslechnout rozhovor s dramaturgyní Terezou Marečkovou, ředitelem Jiřím Trnkou a hercem Janem Huškem o současném fungování divadla. Podcast si můžete poslechnout na spotify.

Tip na knihu: Útěk

Kdo: Jiří Hejda

Kde: nakladatelství Pulchra

Úplné necenzurované vydání s doprovodnými studiemi. Román Útěk patří k základním dílům české vězeňské prózy. Nyní vychází poprvé v necenzurované podobě, doplněný o studie, jež přibližují Hejdovu vězeňskou zkušenost a rozebírají román v jeho historických a literárních souvislostech. Jiří Hejda, v procesu s Miladou Horákovou odsouzený na doživotí, vypráví ve své knize o útěku dvou vězňů, Blažka a Franty, z jedné z nejtěžších a nejvíce střežených věznic komunistického Československa, z Leopoldova.



Tip na knihu: Proč si nerozumíme

Kdo: Malcolm Gladwell

Kde: vydavatelství Dokořán, 2020

„Průměrná délka života básníků zaostává za délkou života dramatiků i autorů románů; mají víc ‚emočních poruch‘, oproti ostatní populaci pětkrát víc sebevražd,“ píše Kanaďan Malcolm Gladwell, ročník 1963. Rodák z Anglie, který vyrůstal v Kanadě. V knize „Proč si nerozumíme. Co bychom měli vědět o lidech, které neznáme,“ se autor ptá: Jak vnímat ostrý přístup americké policie, často vedoucí k masovým protestům? Jak dokázal Hitler obalamutit tolik cizích státníků? Proč se na největší investuční podvod v dějinách Spojených států přišlo až v době, kdy škoda dosáhla desítek miliard dolarů? Proč si italští vyšetřovatelé mysleli, že má Amanda Knoxová něco společného s vraždou své spolubydlící, ač důkazy říkaly něco jiného?

Tip na hru: Krycí jména

Kdy: ve volném čase s rodinou nebo přáteli

Kdo: vydavatelství Mindok

Zahrajte si na agenty jako v americkém filmu a rozšiřte svou slovní zásobu i logické myšlení! Zábavná hra pro 2 - 8 hráčů je zpestřením dlouhých zimních večerů. Rozvíjí logické myšlení. Hra začíná vytvořením dvou špionážních týmů, kde v každém velí hlavní agent. Ten svým podřízeným sděluje polohu ostatních tajných agentů a udává pokyny, aby své kolegy kontaktovali. Agenti jsou však známí pod krycími jmény a není jednoduché je odhalit.

Tip na hru: Osadníci z Katanu, vybudujte vlastní město

Kdy: ve volném čase s rodinou nebo přáteli

Kdo: vydavatelství Albi

Pokud se doma nudíte, zkuste si zahrát nějakou deskovou hru. Osadníci z Katanu je hra nenáročná na naučení, ale se spoustou možností pro strategii. Hra vás přenese na neosídlený ostrov, kde je jen na vás začít budovat svou vlastní vesnici. Na vás a na dalších osadnících. Směňujte rudu, vlnu, cihly, dřevo a další suroviny. Vybudujte to největší město.