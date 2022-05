No Fun – Intervence do výstavy Kdy: Pátek 13. května od 18.00 hodin Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem Možná náhodné setkání, virtuálně a zároveň přímo na místě. Kde končí role a začíná skutečná situace? No Fun kolektiv se svým názvem odkazuje ke stejnojmenné eseji herní*ho teoretika*čky a vývojáře*ky Bonnie Ruberg a pomyslně také pomrkává na rigidní binární videoherní diskurz rozdělující hry na zábavné a seriózní. V rámci výstavy Gamifikace připravili pro galerii Hraničář uměleckou intervenci v podobě hry do herního automatu Fikmat.

Camicats – Křest sběratelské karetní hry

Kdy: Pátek 13. května od 18.30 hodin

Kde: Veřej ný sál Hraničář v ústí nad Labem

Hráči a hráčky, sběratelé a sběratelky, pozor! Zveme vás na křest sběratelské karetní hry inspirované prostředním kultury, kterou pro vás připravil kolektiv Hraničáře v rámci výstavy Gamifikace. První karty si odnesete ještě ten večer!

Ghost of You

Kdy: Pátek 13. května od 21.00 hodin

Kde: Piazzeta před Hraničářem v Ústí nad Labem

Ghost of You je mladá brněnská skupina, která se po dvou letech živého vystupování odhodlala k oficiálnímu vydání debutového alba u Indies Scope. Jejich hudba je průsečíkem křehké emoce a energie okamžiku. Psychedelický pop s kořeny v minimalismu zaznamenali na debutové desce Glacier And The City, která vznikla pod dohledem renomovaného producenta Ondřeje Ježka.

Otevřený Český rozhlas Sever

Kdy: Sobota 14. května od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Areál Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem

V sobotu 14. května se otevře čtrnáct rozhlasových stanic v celé republice a mezi nimi také pracoviště Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem, Na schodech 10. V programu od 10.00 do 16.00 hodin čeká návštěvníky dětský den s Maxipsem Fíkem, komentované prohlídky budovy, atrakce pro děti a hudební vystoupení. Vstup zdarma.

Ústecký Majáles

Kdy: Sobota 14. května od 11.00 hodin

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

Velký hudební program se chystá na sobotu 14. května v letním kině v Ústí nad Labem. Vystoupí Tomáš Klus, UDG, Vojtaano či Mirai, připraveno bude i občerstvení, doprovodný zábavný program a stánky. Brány letního kina se otevřou v 11.00 hodin. Vstupenky stojí 450 Kč pro dospělé, děti do 8 let neplatí.

Komentovaná prohlídka kostela sv. Foriána a zámku Krásné Březno

Kdy: Sobota 14. května od 9.00 hodin

Kde: Kostel sv. Floriána a zámek Krásné Březno

Komentovaná prohlídka interiéru kostela sv. Floriána a prohlídka prostor zámku a zámeckého areálu v Krásném Březně. Sraz je před vchodem do kostela sv. Floriána (zastávka MHD Krásné Březno, trolejbusy č. 51, 56 a 57). Vstup do kostela i do zámku je zdarma. V závěru prohlídky proběhne losování o dvě tematické publikace.

Ústecký pivní jarmark

Kdy: Sobota 14. května od 10.00 hodin

Kde: Kostelní náměstí v Ústí nad Labem

Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů - po zrušených ročnících v roce 2020 a 2021 oslavíme 10. ročník letos! Akce se uskuteční na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem v sobotu 14. května od 10.00 do 22.00 hodin. Náměstí zaplaví pivovary z celé ČR. Celý den bude probíhat kulturní program – zábavná představení pro malé i velké, řada kapel, jarmareční stánky i zajímavé občerstvení. Tradičně se uskuteční odborná degustace ohodnocená MÁZEM Ústeckého pivního jarmarku.

Zahradní slavnost

Kdy: Sobota 14. května od 17.00 hodin

Kde: Vila Sebuzín

Příjemný večer plný hudby, tance a zábavy. Rezervace vstupenek na tel. čísle 777 915 996.

Riddikulus!

Kdy: Sobota 14. května od 19.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Od první sovy až po nervyderoucí souboj s pánem zla! Čarodějové, mudlové i motáci, kteří vyrůstali a dospívali za zdmi Bradavic, pojďte sem! Čeká nás bláznivý let světem Harryho Pottera. Sedm knih plných dobrodružství zhuštěných do jednoho představení je nejen poctou fenoménu jedné generace, ale i zábavnou a laskavou karikaturou v podání mladých divadelníků. Naši tři hrdinové – Harry, Ron a Hermiona – budou kličkovat v labyrintu oblíbených scén a přeskakovat pohyblivá příběhová schodiště. Čekejte neočekávané a hůlky mějte vždy připravené! Ochutnali byste lektvar od barmana Snapea? Dokázali byste si představit Harryho a Draca jako kamarády? Podívali byste se, jak tancuje Voldemort? A co tak rap battle mezi Bellatrix a Ronem? Pro všechny, jež milují neobyčejný kouzelnický příběh a nebojí se z něj utahovat, jsme připravili jedinečné divadelní představení! Přeměny známého příběhu se chopili mladí divadelní stíhači a kulturní platforma OZ Artefakt, jež nabízí příležitosti studentům, absolventům múzických umění a čerstvým talentům. Jejich hlavními zaklínadly jsou humor a melodie, výsledkem je chytlavá parodie. Pozor! Představení není vhodné pro diváky do 15 let! Pořádá Divadlo Artefakt.

Spící krasavice

Kdy: Neděle 15. května od 15.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Pohádkový příběh s podmanivou hudbou P. I. Čajkovského , kde Dobro vítězí nad Zlem, kde se princezna probudí a všechno bude trochu jinak, než byste čekali. Libreto bylo volně zpracováno na téma pohádek Charlese Perraulta.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Neděle 15. května od 10.00

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Trochu netradičně v neděli dopoledne v rámci programu Mezinárodního dne muzeí v Euroregionu Elbe/Labe otevře Muzeum města Ústí nad Labem novou výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Přijměte naše pozvání. Vstup je v neděli 15. května po celý den zdarma.

Bold & Bald: Robo erectus

Kdy: Neděle 15. května od 15.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Robo Erectus je komická pouliční pantomima o dvou robotech, kteří už nemůžou nikomu posloužit, a tak radši baví sami sebe. Představení pro děti i dospělé.

Den člověka

Kdy: Neděle 15. května od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Co se stane s lidstvem během dalšího tisíciletí? Možná po něm zbyde jen jeden malý obývák v Ústí nad Labem. A v něm někdo, kdo si pamatuje, jak se celá naše civilizace zhroutila. Neodejde, protože nechce opustit oheň v krbu, skleničku whisky a vzpomínky na rodinu Websterů, které na něj vystupují ze zdí obývacího pokoje. Inscenace o našem vztahu k domovu a věcech, které utvářejí náš každodenní život, inspirovaná slavným sci-fi románem Město Clifforda D. Simaka.

Návrat legendy Romana Říhy

Kdy: Do konce divadelní sezony

Kde: Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem

Ve středu 20. dubna byla zahájena v Činoherním studiu v Ústí nad Labem výstava obrazů Romana Říhy. Technik a kulisák Činoherního studia se věnuje umělecké činnosti. U příležitosti 50. sezony dostal k dispozici prostor divadelního foyer, aby tam vystavil své obrazy. Výstavu Návrat legendy můžete navštívit až do konce 50. sezony. Výstava je prodejní. Deset procent z ceny každého prodaného obrazu věnuje Roman na pomoc Ukrajině a její podporu. Obraz Ukrajina, jehož počáteční cena je již stanovena na 10 tisíc korun, bude předmětem aukce, Říha namaloval v ukrajinských barvách. Pokud se ho rozhodne někdo koupit, celých 100 % této částky bude poskytnuto na pomoc Ukrajině.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.