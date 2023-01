Americký bizon

Kdy: Pátek 13. ledna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Jedno místo, jeden den a jedna noc a tři protagonisté napínavého psychothrilleru – to je dnes už ikonická divadelní hra amerického dramatika Davida Mameta, která se v originále jmenuje American Buffalo. Morální principy zde fungují v trochu jiných souřadnicích, než na které jsme běžně zvyklí, což dosvědčují i následující Teachova slova: „Veškerý slavný plánování je ti na prd, když vlezeš do cesty nějakýmu vymaštěnýmu idiotovi, kterej v tobě uvidí útok na osobní svobodu.

Zuby nehty budou v Čajovně U vysmátý žáby

Kdy: Pátek 13. ledna od 19.00 hodin

Kde: Čajovna U vysmátý žáby

V Čajovně U vysmátý žáby v Ústí nad Labem se v pátek 13. ledna od 19.00 hodin představí legendární punková dívčí kapela Zuby nehty. Skupinu, v minulosti též Dybbuk, založily P. Slabá, H. Řepová a M. Míková. Předskokanem budou Mladé perspektivní ryby.

Pigmenty přírody

Kdy: Sobota 14. ledna od 10.00 hodin

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun

Workshop pro děti od 7 let s lektorkou Kristýnou Mouchovou.

Společně se naučíme získávat pigmenty z různých přírodnin a vysvětlíme si základní principy užívání těchto barev a všechny jeho benefity vůči planetě Zemi. Budeme se tento způsob učit se špenátem, kurkumou, řepou, hlínou, apod. Zástěra k zašpinění doporučena.

Lobby Hero

Kdy: Sobota 14. ledna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Čtyři lidé, čtyři lidské osudy: hra o tajemství, která se nikdo neměl dozvědět. Česká premiéra hry významného amerického dramatika a filmového režiséra Kennetha Lonergana (např. Místo u moře, Margaret, Na mě se můžeš spolehnout). Pro Činoherní studio inscenaci nastudoval významný český filmový režisér Jan Prušinovský (mj. Okresní přebor, Čtvrtá hvězda, Kobry a užovky, Most!)

My děti ze stanice Zoo

Kdy: Neděle 15. ledna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Dramatizace známého knižního bestselleru o životě patnáctileté Christiany F. Ve dvanácti letech zkusila poprvé hašiš, LSD, krádeže, heroin a stanici ZOO, kde všechno začíná i končí. Berlín je obklopen zdí. Christiana a její přátelé jsou bezradní vůči systému, společnosti a hlavně vůči sobě samým.

Veřejné bruslení v měsíci lednu

Kdy: Leden 2023

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Veřejné bruslení v měsíci lednu bude na zimním stadionu v Ústí nad Labem probíhat každou neděli od 17.30 hodin. Rozpis je tedy následující: Neděle 8. ledna, 15. ledna, 22. ledna a 29. ledna.



Krušnohorská Túr de Svařák

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Krušné hory

Vydejme se za nejlepšími svařáčky, které umí Krušnohorsko nabídnout. Portál krusnohorsko.com připravil pro zájemce a soutěživce mapu, kde jsou zvýrazněné podniky, které ho prodávají. Účastníci se jí ale nemusí striktně držet, uznáno bude svařené víno z celých Krušných hor. Stáhněte si zápisovou tabulku, vypište si místo, kde jste si vínko dali a nechte si ho od provozovatele potvrdit třeba razítkem nebo podpisem. Kdo ochutná 5 a více svařáků, dostane pamětní placku nebo magnet. Vyplněný formulář stačí ofotit a poslat na mail redakce@krus-nohorsko.com. Abyste si nemysleli, že jde jen o kavárenské povalečství, je připraven i seznam výletů, které si v okolí můžete projít. Akce trvá do konce ledna. Více informací a soutěžní kartu najdete na webu https://krusnohorsko.com/svarak/.

Mrňky Ály Plíhalové v Café Max

Kdy: Do konce února 2023

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Ála Plíhalová ve čtvrtek 5. ledna otevřela svou výstavu Mrňky, která bude v Café Max v Ústí nad Labem k vidění celý leden a únor. Ála je rodačkou z Vratislavic nad Nisou. V Jablonci studovala SUPŠ, poté v Praze design hračeka v Ústí nad Labem na FUD v ateliéru Přírodní materiály. Svoje studium pak završila v Brně na FAVU v ateliéru Enviroment. Dnes žije a pracuje v Liberci. Dlouhodobě se věnuje ilustraci.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.