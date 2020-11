Zřícenina hradu Blansko

Kdy: Po celý rok

Kde: Mírkov

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nedaleko obce Mírkov jen 6 kilometrů od Ústí nad Labem se nachází zřícenina gotického hradu Blansko. Z vrcholku stejnojmenného kopce je dobrý rozhled na České středohoří, Lužické hory, do údolí Ryjického potoka a na řeku Labe. Hrad zde stál již od 13. století a v jeho pozůstatcích lze stále dobře rozeznat zbytky hradního paláce s torzy bašt a věže. Z Mírkova j cesta k zřícenině dlouhá asi jeden kilometr.

Výlet Bertiným údolím

Kdy: Po celý rok

Kde: Bertino údolí, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Krátká procházka podél Stříbrnického potoka nezabere příliš času. Terén není nijak náročný, a proto je výlet vhodný i pro děti. Můžete si užít přírodu a zůstat přitom stále v centru Ústí nad Labem. Do Bertina údolí se dostanete snadno. Stačí se svést trolejbusy číslo 54 a 53 ve směru Dobětice točna nebo trolejbusem 52 ve směru Severní Terasa a vystoupit buď na zastávce Důlce a projít si Bertiným údolím zespodu, nebo můžete dojet až na zastávku V Rokli a projít Bertiným údolím od shora.

Na kole k jezeru Barbora

Kdy: Po celý rok

Kde: Stáj Řehlovice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Jestli vás láká projížďka a kole barevnou podzimní přírodou, můžete zajet k přírodnímu koupališti Barbora. Trasa k němu je dlouhá 35 kilometrů. Jako první musíte dojet do Trmic, odkud se vydáte po cyklotrase přes Stadice až do Teplic. Cestou tedy můžete navštívit památník Přemysla Oráče. Z Teplic je cíl už jen kousek, koupaliště se nachází v v Oldřichově i Duchcova.

Výlet na Erbenovu vyhlídku

Kdy: Po celý rok

Kde: Erbenova vyhlídka, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Udělejte si výlet na oblíbenou ústeckou rozhlednu. Cesta nahoru vede sice do prudkého kopce a poté vás ještě čekají schody na samotnou rozhlednu, výhled za namáhavou cestu ale stojí. Z 15 metrů vysoké rozhledny na Dobětické výšině uvidíte nejen celé město, ale dohlédnete až na Milešovku, Bukovou horu, Teplice a Krušné hory. Pokud se na ní chcete vypravit, můžete nasednout na trolejbusy číslo 53 nebo 54, které staví na zastávce Stříbrníky kousek pod ní.

Doerellova vyhlídka

Kdy: Po celý rok

Kde: Dubičky

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: U obce Dubičky se nachází Doerellova vyhlídka odkud se naskýtá výhled na údolí řeky Labe. Dohlédnete až na vrchy Deblík, Varhošť a Lovoš. Jmenuje se po německém romantickém malíři Ernstu Gustavu Doerellovi, který si toto místo oblíbil a často zde maloval, inspirován zdejší krajinou. Z obce Dubičky tam lze snadno dojít po zelené turistické značce.

Budovský vodopád stojí za návštěvu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vlčí rokle mezi Budovem a Svádovem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Divoká příroda jen nedaleko Ústí nad Labem. Budovský vodopád se nachází v horní části úzké Vlčí rokle mezi Budovem a Svádovem. Budovský vodopád se nachází uprostřed skalního kotle, který rozhodně stojí za podívanou. Návštěvníky láká hlavně v zimě, kdy zamrzá a tvoří impozantní zjev. Člověk ale o zážitek nepřijde, ať ho navštíví kdykoliv. Nejlépe se k němu dá dostat po turistické trase od zastávky Svádov osada, kam jezdí linka 13.

Humboldtova vyhlídka na Bukové hoře

Kdy: Po celý rok

Kde: Buková hora

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Humboldtova vyhlídka se nachází vedle televizního vysílače Buková hora. Skoro až k ní se dá dojet autem, jedná se tedy o nenáročný výlet. Buková hora je čedičová dominanta Verneřického středohoří. Vhlídka vám nabídne krásný výhled na Velké Březno, Milešovku, Ústí nad Labem, pásmo Krušných hor s Komáří vížkou a samozřejmě řeku Labe. Na vyhlídku je ideální vyjet autem nebo, kdo si troufá, na kole. Stačí jet přes Malé a Velké Březno poté do Těchlovic na Přední Lhotu. Dále přes Rychnov, Příbram až na parkoviště pod Bukovou horou.

Procházka z Větruše na vyhlídku na Vrkoči

Kdy: Po celý rok

Kde: Větruše, Vrkoč

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Projděte se z Větruše po naučné stezce až na Vrkoč. Naučná stezka Větruše – Vrkoč je dlouhá asi 4 kilometry. Na její trase je celkem devět zastavení s informačními tabulemi, které se zaměřují na historii a geologii, ale také ekologii a samozřejmě rostliny a živočichy Vrkoče. Hlavním cílem trasy je pochopitelně ale Vrkoč, skalní útvar z čediče ve tvaru obráceného vějíře, který vede až k Labi. Z vyhlídky, můžete sejít kousek dolů a také si prohlédnout Vaňovský vodopád.

Tip na knihu: Američtí bohové

Kdo: Neil Gaiman

Kde: Polaris, 2001

Pokud máte rádi nepínavé čtivo a nevadí vám nádech městské fantasy, přečtěte si knihu Američtí bohové od světově oblíbeného autora Neila Gaimana. Stín trávil tři roky ve vězení, vše co nyní chce je se vrátit do náručí své milující ženy a držet se od problémů dále. Několik dní před svým propuštěním se však dozvídá, že jeho manželka zahynula při automobilové nehodě. Když tedy cestou na pohřeb, Stín potká muže, který si říká pan Středa, přijme práci, kterou mu nabídne. Tím se nechtěně zapelte do konfliktu starého jako lidstvo samo.

Tip na knihu: Příběhy biatlonového šílenství

Kdo: Tomáš Macek

Kde: nakladatelství Prostor, 2020

Kniha Příběhy biatlonového šílenství od Tomáše Macka připomíná legendární pouť za Svatým grálem. Sportovní reportér a autor ikonických Příběhů Staré dámy a Příběhů Corsa rosa věnuje svoji třetí knihu zlatému věku českého biatlonu i jeho kořenům. Poutavě líčí pohádkovou proměnu, kterou u nás tento sport v krátkém čase prošel a jež se už nemůže opakovat. Výpravnou publikaci vydává nakladatelství Prostor s unikátními snímky Petra Slavíka a dalších fotoreportérů. Zároveň vypráví také příběhy ze soukromí Gabriely Koukalové, Ondřeje Moravce, Veroniky Vítkové, Michala Šlesingra, Markéty Davidové a dalších osobností českého i světového biatlonu.

Tip na knihu: Drzá líná neschopná

Kdo: Tereza Límanová

Kde: Argo, 2020

Autorka Tereza Límanová vydává další knihu. Ta má název Drzá líná nechopná. Tereza by ráda byla nejen vzornou dcerou, ale také dokonalou milenkou, a nakonec i bezchybnou manželkou a matkou. Prostě tak, jak si to její nejbližší okolí představuje. Ale už od dětství tuší, že jí to dá pořádně zabrat. Zvlášť když radši leze po stromech, sukním se vyhýbá obloukem, nohy se jí nevejdou do lodiček a žádný z chlapů, co se kolem ní točí, se nikdy nevyrovná Ludvíku Vaculíkovi. A ona se vážně snaží – peče, bojuje s pletacími jehlicemi, zkouší rtěnku či sukni, občas i boty na podpatcích. Ale pořád to nestačí. Hlasy žen jejího rodu nedají se svými nároky pokoj a dál jí sedí za krkem.

Dobble, hra na postřeh pro všechny generace

Kdy: ve volném čase

Kde: doma s rodinou nebo přáteli

Jednoduchá hra, která trvá jen pár minut a protrénuje váš postřeh. Na každé kartě je řada obrázků s objekty v různých tvarech. Na začátku si každý hráč vezme jednu kartu a otočí ji obrázky k sobě. Zbytek balíčku se otočí tak, aby nikdo na startu neviděl obrázky z karty. Po startu hry se balíček otočí a vy musíte co nejrychleji zahlásit jméno objektu, která je na vaší základní kartičce a současně na právě otočené kartě. Hru snadno pochopí i malé děti.

Zahrajte si klasické Duelovky online i se svými přáteli

Kdy: kdykoli s rodinou nebo přáteli

Kde: na internetu

Klasické hry online nabízí server Duelovky. S hráči si tu proti sobě můžete zahrát Prší, šachy, dámu, piškvorky, slovní fotbal nebo třeba námořní bitvu. Oblíbená je také desková hra online Kris Kros, vrhcáby, kulečník nebo hra Horolezci, kde po jednotlivých písmenech odhalíte slovní výrok. Hry jsou zcela zdarma a nevyžadují registraci. Díky vygenerovanému unikátnímu odkazu si můžete zahrát s přáteli. Duelovky najdete na www.duelovky.cz/tags/live.