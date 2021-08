Cyklozávod Milada

Kdy: Sobota 14. srpna od 9.30 hodin, start hlavního závodu je ve 13.00 hodin

Kde: Jezero Milada

Seriál Milada Tour pokračuje v srpnu tradičním MTB závodem, kterým je již 14. ročník Cyklozávodu Milada. Nenáročný rodinný závod je vhodný pro všechny cyklistické nadšence. Připraveny jsou trasy 50 km, 25 km, rodinný závod a Olympia dětské závody. Všechny závody spojuje rodinná a přátelská atmosféra. Na své si přijdou v mnoha kategoriích a na různých trasách děti, rodiny i dospělí závodníci. Milada Tour je sportovní seriál, jehož součástí jsou tři různé závody a také mnoho doprovodných aktivit. Závody se konají v unikátní krajině bývalého hnědouhelného dolu, který se v posledních letech změnil v krásné přírodní prostředí jezera Milada na rozmezí Krušných hor a Českého středohoří.

Sekáč před Hraničářem

Kdy: Pátek 13. srpna od 16.00 hodin

Kde: Před Veřejným sálem Hraničář v Ústí nad Labem

Už klasický sekáč přímo před Hraničářem od 16.00 hodin. Akce je zdarma a volně přístupná všem.

Open Air Party Větruše

Kdy: Pátek 13. srpna od 16.00 hodin

Kde: Areál restaurantu Větruše v Ústí nad Labem

Hrát budou DJs: Saxofrancis, SNBM, Enrico, Marcel K, Lyam, Patrick Villa a David Mixa. Předpokládaný konec akce ve 22.00 hodin. Afterparty: music pub Doma- start 22.00 do 5.00 hodin. DJs: Insomniac, Marcel K, Tariii, Mixa a Jaws.

Open Air Festival Fírfest

Kdy: Pátek 13. srpna od 18.00 hodin

Kde: Restaurace a pivnice Fírovka v Ústí nad Labem

V pátek se od 18 hodin uvidíme na druhé části letošního "malého" Fírfestu ve Fírovka - restaurace a pivnice s výhledem společně s Total UL, Sklap a Vilém Čok & Bypass! Bude krásně, takže u osvěžujícího pivka nebo drinku a dobré muziky si to léto ještě parádně užijeme!

Večerní komentovaná prohlídka zoo

Kdy: Pátek 13. srpna od 19.30 hodin

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Večerní návštěva zoo je určena pro dospělé osoby i děti, u kterých je věková kategorie od 10 let do 15 let. Prohlídky se konají 1x za 14 dní během prázdnin vždy v pátek od 19.30 hodin (pouze poslední termín od 19.00 hodin). Sraz se koná patnáct minut před začátkem prohlídky u vstupu z Drážďanské ulice. Délka prohlídky je cca 90 – 120 minut. Kapacita skupiny je omezena počtem 30 osob, min. počet pro uskutečnění prohlídky je 6 osob. Vstupenku je nutné si zakoupit na webových stránkách

Léto na střekovské náplavce

Kdy: Sobota 14. srpna od 17.00 hodin

Kde: KOLOCafé na Střekovské náplavce

Tentokrát pořadatelé zvou na výborné Argentinské grilování.

Tři prasátka

Kdy: Neděle 15. srpna od 14.00 hodin

Kde: Areál Větruše v Ústí nad Labem

Městské služby Ústí nad Labem zvou rodiče a jejich ratolesti na pohádku Tři prasátka, kterou v neděli 15. srpna od 14.00 hodin odehraje skvělé Sváťovo dividlo v prostorách areálu Větruše před zrcadlovým bludištěm.

Vstup je zdarma. Podsedáky nebo deky s sebou.

O prasátku

Kdy: Neděle 15. srpna od 14.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Hrát bude Boučkovo loutkové Divadlo z Jaroměře. Celý program je podpořen laskavou dotací Obce Velké Březno. Prodej vstupenek bude zahájen půl hodiny před začátkem v pokladně zámku. Rezervace vstupenek není nutná.

Promenádní koncert před OC Forum

Kdy: Neděle 15. srpna od 17.00 hodin

Kde: Před Obchodním centrem Forum v Ústí nad Labem

Tentokrát se rámci prázdninové série promenádních koncertů představí dixilendová formace Old Boys. Kapela je známá svým nezaměnitelným provedením známých i méně známých skladeb neworleánského jazzu

In Vivo

Kdy: do 3. října

Kde: Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Výstava představuje sochařskou tvorbu čtyř výrazných autorů, a to Ondřeje Filípka, Matouše Háši, Miriam Kaminské a Kateřiny Komm. Ilustruje také různé přístupy transformace lidské figury, současně zprostředkovává problematiku individuální identity, procesu individuace, zviditelňování hlubinných rovin psychiky skrze reflektovaný vztah k sobě, druhému a kolektivnímu vědomí obecně. Výstava potrvá do 3. října.

Koupaliště Brná

Kdy: sezona od června do září

Kde: areál koupaliště Brná

Proč přijít: V areálu letního koupaliště Brná u řeky Labe, v malebném údolí Porta Bohemica, naleznete rekreační bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén či další bazén pro rekreaci. Na málokteré koupaliště se dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 100 Kč, Dítě nad 120 cm, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 60 Kč, dítě do 120 cm – 20 Kč.

Koupaliště Ústí nad Labem – Klíše

Kdy: sezona červen - září

Kde: koupaliště Ústí nad Labem Klíše

Proč přijít: K dispozici jsou zde bazény (včetně dětského) s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště, spousta atrakcí pro děti i dospělé. Využít je možné též skokanský bazén s 10 m skokanskou věží. Nechybí stánky s občerstvením, doplňkový prodej pomůcek do vody a na opalování, zázemí pro rodiče s dětmi vč. mikrovlnné trouby a přebalovacího pultu, šatny a WC. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 120 Kč, Dítě nad 120 cm do 18 let, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 80 Kč, dítě do 120cm – 20 Kč.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.