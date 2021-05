Den otevřených dveří v parní vodárně na Střekově

Kdy: sobota 15. 5. od 10 do 18 hodin

Kde: parní vodárna na Střekově

V rámci putovní výstavy Voda & civilizace, kterou mohou zájemci vidět až do 16. 5. 2021 na Lidickém náměstí, proběhne den otevřených dveří v Parní vodárně Střekov. Vodárna zpřístupní svůj interiér v sobotu 15. května v čase od 10 – 18 hodin. Nachází se přibližně 150 metrů od nádražní budovy ve stanici Ústí nad Labem - Střekov. Tato unikátní technická památka byla postavena v roce 1874 při příležitosti zprovoznění úseku Rakouské severozápadní dráhy z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem - Střekov a Děčína. Má veškeré původní technologické vybavení, např. stojatý parní kotel, parní stroj a vlastní vodojemy, které sloužilo pro zásobování parních lokomotiv na Střekově.

Kočičí putování

Kdy: do 31. května

Kde: les na Kočkovem, Dobětická výšina a Bertino údolí

DDM Ústí nad Labem připravil venkovní hru pro děti, rodiče a přátele. V měsíci květnu se účastníci vydají do přírody, zahrát si hru, jejímž tématem jsou oblíbení domácí mazlíčci „kočky“. Vydáte se s DDM? Všechny trasy jsou vhodné pro předškoláky a děti 1. Stupně ZŠ. Pozor, hra je tentokrát rozdělena do 3 samostatných termínově vyhrazených bloků. Není podmínkou splnit všechny, můžete si zahrát třeba i jen jeden z nich. Pokud byste ale rádi stihli vše, hlídejte si termín hry a datum zveřejnění propozic.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

KulturDača

Kdy: do 23. 5.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: Výstava v Muzeu města Ústí nad Labem rekapituluje více než dvacet let činnosti Kulturního centra Řehlovice. Pomocí originálně pojaté instalace, která je dílem umělců Franze Tiška a Marcuse Hiesleitnera, představí jak umělecká díla, která zde vznikají, tak stěžejní projekty centra. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Putovní výstava Voda a civilizace

Kdy: do 16. 5.

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud vyrazíte do města, nezapomeňte se zajít podívat na Lidické náměstí, kde budete mít možnost prohlédnout si putovní výstavu na téma Voda a civilizace. Na 24 velkoformátových panelech se zde představuje klíčový význam vody ať už v souvislosti náboženské, ekonomické či krajinné. Příběh vody doplňují 3 oboustranné panely prezentující i město Ústí nad Labem v otázce hospodaření s vodou v regionu. K vidění jsou fotografie dokumentující proměnu řek Labe a Bíliny, některých vodopádů ve městě či blízkém okolí a nechybí ani zajímavé záběry Masarykova zdymadla.

Kurátor a co dále? #2 Eva Mráziková

Kdy: kdykoliv ve volném čase

Kde: na platformách Soundcloud, Spotify a Apple Podcasts

Proč si poslechnout: Druhý díl podcastové série Domu umění v Ústí nad Labem s názvem Kurátor a co dále?, která prostřednictvím rozhovorů s významnými osobnostmi výtvarné scény mapuje proměny kurátorské a galerijní činnosti v posledních třech dekádách. Pozvání do druhého dílu podcastu přijala Eva Mráziková, teoretička a kurátorka současného umění výrazně spjatá s městem Ústí nad Labem, kde profesně působí jako ředitelka Galerie Emila Filly a vysokoškolská pedagožka na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.Podcast je dostupný na platformách Soundcloud, Spotify a Apple Podcasts.

Květen s rozhlednami

Kdy: do 31. května

Kde: v Ústí nad Labem a okolí

Navštivte známé i méně známé rozhledny nebo vyhlídky. To je slogan akce Květen s rozhlednami a vyhlídkami, kterou byla zahájena turistická sezona v Ústí nad Labem. Vyzvedněte si v Informační středisku v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí soutěžní arch. Je možné také si jej stáhnout z webových stránek města. Obejděte vytipované rozhledny a vyhlídky a splňte uvedené úkoly. Vyplněný soutěžní archa zase odevzdejte v Informačním středisku města Ústí nad Labem nebo jej naskenujte a pošlete na e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz. Odevzdáním archu se zapojíte do losování o ceny.

Pábení Činoherního studia

Kdy: ve volném čase

Kde: na internetu, web www.cinoherak.cz

Všech 12 dílů našeho rozhlasového pořadu Pábení, jež vznikly v režii Činoherního studia v Ústí nad Labem a v týdenní periodicitě ze studia Divadla v Celetné a Spolku Kašpar je vysílá Radio Kašpar, si můžete poslechnout, když kliknete na tip Činoherního studia na jeho webu.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.

Děčínský Sněžník

Kdy: Po celý rok

Kde: Děčínský Sněžník, Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Děčínský Sněžník láká turisty na krásné výhledy na České středohoří, ale i na Národní park Česko-Saské Švýcarsko. Vyrazte za hranice okresu Ústecka a zajeďte si na výlet na Děčínský Sněžník. Jedná se o pískovcovou horu sedm kilometrů severozápadně od města Děčína. Nejvýznamnějším výhledovým bodem je 33 m vysoká kamenná rozhledna, která skýtá nádherný výhled na okolní krajinu. Pokud vám nevadí delší turistická cesta, na Děčínský Sněžník se dá dostat z Děčína po červené turistické značce.