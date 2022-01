Tristan a Isolda Kdy: Pátek 14. ledna od 18.00 hodin a neděle 16. ledna od 16.00 hodin Kde Severočeské divadlo v Ústí nad Labem Příběh Tristana a Isoldy patří k nejslavnějším a nejkrásnějším milostným příběhům všech dob. V letech 1856–1859 vzniklo nejznámější hudebně‑dramatické zpracování tohoto námětu německým skladatelem Richardem Wagnerem. Ze středověkého eposu převzal Richard Wagner do svého libreta jen základní inspiraci, několik málo situací a jména hlavních postav. Jinak je jeho drama po literární stránce úplně novým a zcela svébytným ztvárněním tématu. O svém přístupu k ní autor napsal: „S plnou náruživostí ponořil jsem se jen do hlubin vnitřních duševních procesů a z tohoto nejintimnějšího centra světa ztvárnil jsem nebojácně jejích vnější formu. Život a smrt, veškerý význam a existence vnějšího světa závisí tu jedině na vnitřním hnutí duše.” Tímto citátem je Wagnerova koncepce Tristana stručně, ale v obrysech, dokonale charakterizována. Opera měla premiéru 10. 6.1865 v Mnichově a Severočeské divadlo v Ústí nad Labem ji tedy uvede po 155 letech od jejího prvního nastudování.

Americký bizon

Kdy: Pátek 14. ledna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Jedno místo, jeden den a jedna noc a tři protagonisté napínavého psychothrilleru – to je dnes už ikonická divadelní hra amerického dramatika Davida Mameta, která se v originále jmenuje American Buffalo. Americký bizon je, doslova vzato, pěticentová mince, která má původně na rubu bizona a na líci hlavu indiánského náčelníka. Zdá se – a to nikoli nepatřičně, že je zde od autora zakódován i odkaz na původní obyvatele jeho vlasti coby mýtus o krvavě rozvráceném stavu prvotní harmonie.

Malá mořská víla

Kdy: Sobota 15. ledna od 15.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Premiéra inscenace slavné pohádky H. CH. Andersena v podání Divadelní společnosti Mladá scéna. Ta svůj repertoár zaměřuje především na tvorbu klasiků domácích i zahraničních. Své inscenace se snaží obohatit zajímavou scénografií, netradiční světelnou a zvukovou složkou a různými efekty, které by dětem vytvořily svět plný kouzel a imaginace. Slavná pohádka H. CH. Andersena Malá mořská víla je známá snad po celém světě a to v mnoha úpravách. V této inscenaci soubor používá prvky luminiscenčního černého divadla, což vytváří překrásné scenérie podmořského světa, kde žijí nejen mořské víly, ale i čarodějnice Hexatera, ryby všech barev i velikostí, mořští koníci, želva atd. Tajemná podmořská říše a oběť malé mořské víly Aquatiny pro lásku k člověku, činí lyrickou pohádku přitažlivou pro všechny generace.

Pohádka je určena pro děti od 4 let

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Plavecký areál Klíše

Kdy: Pondělí (od 13.00) – neděle (vždy od 10.00 hodin)

Kde: Plavecký areál Klíše

Každé první pondělí v měsíci probíhá velký sanitární den, kdy je areál uzavřen po celý den. Skokanský bazén není z důvodu pronájmu veřejnosti k dispozici každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin. V pondělí, ve středu a v pátek je ranní plavání od 6.00 do 8.00 hodin.

Městské lázně v Ústí nad Labem

Kdy: Pondělí – pátek od 12.00 do 16.00 hodin, sobota a neděle od 10.00 do 20.00 hodin

Kde: Městské lázně v Ústí nad Labem

Bazén o rozměrech 19 x 7m v secesní budově Městských lázní sloužící veřejnosti již od roku 1908 stále nese historické prvky – např. vysoký klenbový strop zdobený rozetou a arkádami, čímž na své návštěvníky přenáší nejen dobového ducha, ale nabízí až intimní atmosféru. V dopoledních hodinách všedních dnů je využíván převážně mateřskými a základními školami k zajištění plaveckého výcviku dětí, odpoledne pak soukromými subjekty na základě uzavřených smluvních vztahů a k pořádání kurzů plavání pro děti, seniory a nastávající maminky. Veřejnosti je tedy k dispozici ve všední dny v omezené době, nicméně o víkendu se jeho využití žádné meze nekladou. V budově Městských lázní je k dispozici rovněž sauna.

Sloní procházka

Kdy: Každý den

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Mezi nejčastější novoroční předsevzetí patří změna životního stylu, zejména zdravější stravování a více pohybu. Příkladem vám může být slonice Delhi, která pohyb rozhodně nezanedbává a pravidelně se vydává na procházku kopcovitým terénem zoo. Přijďte se také protáhnout do zoo a třeba se s ní potkáte. Otevřeno máme na pokladně každý den od 9.00 do 16.00 hodin, v areálu pak můžete zůstat až do 17.00 hodin.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.