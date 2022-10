Severočeské divadlo v Ústí nad Labem uvede slavný muzikál My Fair Lady Kdy: Pátek 14. října od 19.00 hodin Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem V pátek 14. října uvede na své scéně Severočeské divadlo v Ústí nad Labem slavný Lernerovo a Lowe-ho muzikál My Fair Lady. Inspirací pro tvůrce muzikálu byla slavná divadelní hra Georga Bernarda Shawa Pygmalion z roku 1912. Příběh pojednává o chudé květinářce Elize Doolittlové, kterou si vyhlídl Henry Higgins, arogantní a nesnesitelný profesor fonetiky, který se vsadil s přítelem, plukovníkem ve výslužbě, že z této prostořeké a umouněné měšťačky z nižší vrstvy, udělá kultivovanou dámu, aniž by si někdo všiml, že není z vyšších společenských kruhů. Představení začne v 19 hodin.

Svatojánský oheň v Činoheráku

Kdy: Pátek 14. října od 18.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Činoherní studio v Ústí nad Labem uvede v pátek 14. října od 18.00 hodin v premiéře pohádku básníka Karla Šiktance Svatojánský oheň. Hra bude uvedena v rámci festivalu KULT. Letní večer, za kterého chlapci skáčou přes ohnivou hranici, přinese velké neštěstí. Matouš svůj skok nezvládne. Nebo to bylo jinak? Matouš chodí sto dní sem a tam, než se dokáže vrátit a podívat se pravdě do tváře. Za zlou nocí vždycky přijde nové ráno.

Live show a dj set: Johny Tussin + zacoteplatim

Kdy: Pátek 14. října od 21.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

V červnu vydal Tussin svoji druhou desku Sféry. Album, které zní i vypadá jinak, než původně mělo — život se ale mění rychle a s ním taky příchuť, kterou zrovna má. Tussin vystoupí v zádech s producentem a sound inženýrem Zacoteplatim. S ním během nahrávání Sfér strávil ve studiu většinu času. Sladky rusky gadzo se navíc postaral o většinu produkce na albu, Sféry míchal i masteroval. Vemte si svůj oblíbený butamirát a doražte.

Keramika krok za krokem

Kdy: Sobota 15. října od 14.00 do 17.00 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem

Za kolik: 250 Kč

Odpolední setkání s keramikou, ve kterém vás provedme postupem vytvoření mísy na ovoce "krok za krokem". Pomocí různě stáčených válečků hlíny si účastníci vytvoří originální mísu. K dispozici bude světlá šamotová (mírně hrubá) keramická hlína, veškeré pomůcky a materiály pro zdárné dokončení díla. Poplatek je za vytvoření jednoho výrobku a zahrnuje i glazuru a výpaly. Mísu, která bude sloužit jako forma si zájemci mohou přinést vlastní či využít místní zdroje (doproručena je spíše hlubší mísa o max. průměru 30cm). Min.počet účastníků pro uskutečnění akce: 8, maximální 15.



Střekovská kamera v DDM

Kdy: Pátek 14. a sobota 15. října. V pátek od 13.00 hodin, v sobotu od 9.00 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem

V Domě dětí a mládeže na malé scéně v Ústí nad Labem pod záštitou primátora Ústí nad Labem Petra Nedvědického se ve dnech 14. a 15. října uskuteční 55. ročník mezinárodní soutěže neprofesionálních filmařů Střekovská kamera. Slavnostní zahájení je plánováno na sobotu 14. října v 15.30 hodin, odborná beseda s porotci proběhne v neděli 15. října od 15.30, následovat bude vyhlášení výsledků.

25 k(roků) festivalu KULT

Kdy: Sobota 15. října od 16.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Velká dramata malého festivalu v jeho snaze přežít. Procházka vybranými místy, kde se to stalo s nikdy nepublikovanými příhodami ze zákulisí festivalu. Zakladatel festivalu Honza Kvasnička si zkusí vzpomenout, jak to všechno začalo, jak se to vyvíjelo, jak to několikrát vstalo z mrtvých a jaké náhody a štěstí přispěly, že se festival dožil čtvrt století.

Dny české a německé kultury - Mirjam Hinrichs

Kdy: Sobota 15. října od 17.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Za kolik: 100 a 80 Kč

Beethoven – Bach – Schumann – Liszt. Talentovaná mladá klavíristka Mirjam Hinrichs se představí v koncertním sále zámku Velké Březno. V jejím podání zazní díla slavných skladatelů Ludwiga van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Roberta Schumanna a Franze Liszta. Rodačka z německé Jeny, v současné době studentka Vysoké školy hudební Carl Maria von Weber v Drážďanech ve třídě prof. Karl-Heinze Simona, získala již řadu ocenění na národních i mezinárodních soutěžích. K nim se řadí i Mezinárodní Novákova klavírní soutěž v Kamenici nad Lipou v České republice.

Podzim na vesnici představí v Muzeu v přírodě Zubrnice

Kdy: Sobota 15. a neděle 16. října od 10.00 hodin

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

Během víkendu 15. a 16. října ožije Muzeum v přírodě Zubrnice tradičním programem Podzim na vesnici. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet vybrané zemědělské činnosti. Po oba dva dny lze uchopit do ruky cep a vymlátit na mlatu zrno, které následně „fukar“ vyčistí od plev. Věnovat se budeme také zpracování lněného stonku na vlákno, jeho lámání na mědlici nebo česáním na vochlovací stolici. Seznámíme vás s tím, jakým způsobem si lze stočit provázek na jednoduchém provaznickém stroji. V místní muzejní teplovzdušné sušárně zažijete sušení ovoce a povídání o tradičních ovocných odrůdách Českého středohoří. Areálem muzea zavoní nejen křížaly, ale také čerstvě napečené buchty nebo placky. Při ukázce stloukání másla objevíte souvislosti mezi odstředivkou, máselnicí a mlékem. Poznávejte, co mají společného a k čemu slouží parní lokomobila a stabilní stroje. Ve mlýně Týniště čp. 27 roztočíme vodní kolo a zájemci si mohou vyzkoušet mletí mouky na kamenném ručním mlýnku. V národní škole vás z krasopisu vyzkouší přísná paní učitelka. Pro rodiny s dětmi připravujeme stezku plnou her a úkolů. Muzeum v přírodě Zubrnice je pro návštěvníky otevřeno během října o víkendech a státním svátku. V tyto dny lze navštívit I. okruh Historické vesnici a to vždy od 10 do 16 hodin. I během října je možnost využít k cestě do Zubrnic historický vlak, který provozuje Zubrnická museální železnice.

Rytíři pobaví na hradě Střekov

Kdy: Sobota 15. října od 10.00 hodin

Kde: Hrad Střekov

V sobotu 15. října se od 10.00 hodin na hradě Střekov utkají v soubojích rytíři. Opět se mohou návštěvníci těšit na den plný zábavy. Své umění předvedou nejen rytíři z Corvus Milites, ale i bojovníci plně kontaktního boje. O hudbu se postarají kapely Kelt a Gorily v mlze. Stánky se všelijakým zbožím budou připraveny, občerstvení také.

Česko – Finsko

Kdy: Neděle 16. října od 13.00 hodin

Kde: Městský stadion v Ústí nad Labem

Utkání mistrovství Evropy v americkém fotbalu. Nový turnaj, nový trenérský tým a velká výzva před českým týmem. Ten se v úvodní fázi turnaje představí doma proti Finsku a následně v Kodani proti Dánsku. Na základě výsledků ve skupinách se v příští sezoně odehrají zápasy o konečné pořadí ME. Češi narazí na silné soupeře. Na předchozím turnaji, který začal v roce 2019 a kvůli covidu se konec odložil až na loňský podzim, se Finové umístili na konečném třetím místě, když v zápase o 3. místo porazili Francii 14:6. S Francii odehráli Češi zápas v úvodní fázi v Jihlavě a prohráli 3:28. Finsko na minulém turnaji postoupilo ze skupiny, ve které byli ještě Dánové a Nizozemci, z prvního místa a i pro nadcházející turnaj budou hlavním favoritem na postup. Zápas Česka s Finskem odvysílá v přímém přenosu ČT sport.

Vilém Veverka a Philharmonia Octet Prague

Kdy: Neděle 16. října od 18.00 hodin

Kde: Muezum města Ústí nad Labem

Posluchači si mohou přijít vyslechnout díla německých autorů v podání legendárního souboru

Studio Hrdinů: Moje říše je z tohoto světa

Kdy: Neděle 16. října od 19.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Autorský projekt Miroslava Bambuška vychází z díla, v Čechách ne příliš známého, německého spisovatele a dramatika Wolfganga Borcherta. Borchert patří mezi první německé autory, kteří se otevřeně vyjadřují k tragickým událostem a traumatům spojeným s druhou světovou válkou. Jeho dílo je přes svou prozaickou formu zvláštní expresivní poezií bezútěšnosti.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem'

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.