Velikonoce v DDM Ústí nad Labem

Kdy: Čtvrtek 14. dubna od 8.00 do 16.00 hodin

Kde: DDM Ústí nad Labem

Robotické malování vajíček, barvení vajíček, pletení pomlázky, návštěva zookoutku. Velikonoční workshop s balónkovou Evičkou.

Emmerich Kalmán: Čardášová princezna

Kdy: Čtvrtek 14. dubna od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Jeden z největších operetních hitů „Čardášová princezna“ Emmericha Kálmána se vrací na jeviště ústeckého divadla. S roztančenými čísly „Vy, líbezná děvčátka, s tváří anděla“ či „To všechno láska, bláznivá láska“ patří mezi nesmrtelné. Čardášová princezna zaznamenala ohromný světový úspěch. Stala se rodnou sestrou Lehárovy Veselé vdovy, druhou nejhranější operetou v historii tohoto žánru, pravým bestsellerem i vděčným námětem pro film. Představovala vrchol Kálmánovy tvorby, protože v ní – jak to vyjádřil jeden kritik – spojil skladatel krásu maďarského folklóru s elegancí salónního valčíku. Byl prostě svůj. Všechno, co vytvořil později, zůstalo již ve stínu slavné „Čardášky”.

Mimořádné veřejné bruslení

Kdy: Čtvrtek 14. dubna od 17.30 do 19.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Mimořádné bruslení veřejnosti 14. dubna na Zimním stadionu v Ústí nad Labem. K dispozici půjčovna i broušení bruslí. Pojďte si užít jedno z posledních veřejných bruslení u nás na zimáku před jeho pravidelnou odstávkou.

Jezero Milada - regionální příležitost

Kdy: Čtvrtek 14. dubna od 17.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Beseda s Vladimírem Charvátem o potenciálu prostoru jezera Milada a okolní krajiny, která je zde kontinuálně budována od 13. století.

Mácháč Club Tour

Kdy: Čtvrtek 14. dubna od 19.00 hodin

Kde: Kulturní dům v Ústí nad Labem

Julio Production vám již tradičně přináší největší taneční mejdan, který se bude konat v Ústí nad Labem a to na malém sále Kulturního domu jako tomu bylo v předešlých letech! Letošní ročník bude malinko odlišný než kdykoliv jindy, rozhodli jsme letošní zastávkou Mácháč Club tour vyjádřit solidaritu Ukrajině a část zisku z této akce poputuje na konkrétní vybraný projekt, který vybereme společně s Vámi ve spolupráci se statutárním městem Ústí nad Labem.

Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu

Kdy: Pátek 15. dubna od 14.00 hodin

Kde: Sraz u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem

Ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem pořádá Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem tradiční Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu. Účastníci se sejdou u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (kostel se šikmou věží) v pátek 15. dubna ve 14.00 hodin. Po úvodním slově arciděkana P. Miroslava Šimáčka vykročíme na Mariánskou skálu. Svou účast přislíbil také primátor města Ústí nad Labem, který pronese závěrečné slovo na místě, kde stávala mariánská kaple.

Anšlus

Kdy: Pátek 15. dubna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Nádražní hospoda v Teufelsbergu v česko-saském pohraničí. Kdy tudy projel poslední vlak? Není to tak dlouho. Předevčírem? Nebo sto roků zpátky? Mezi rozpadající se omítkou a v zatuchlém vzduchu sedí čtyři muži. Každý u svého stolu. Společně čekají na příchod hostů, aby se Čechy a Sasko konečně staly jednou zemí. A zatímco čekají na zářivou budoucnost, stále více se propadají do své minulosti. V Teufelsbergu se totiž lidi vždy měnili na divoký svině a svině divoký na lidi. A proto taky všechny ty nehody na lovu…

DJ D. Mouse

Kdy: Pátek 15. dubna od 21.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Přijďte si zatančit. Marek Plch aka DJ D.Mouse díky svému multižánrovému přístupu a kombinaci klasických hitů i rozmanitých specialit uspokojí široké spektru posluchačů. Pátek v Hraničáři jak má být!

Rockový večírek

Kdy: Pátek 15. dubna od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Kladívko

Přijďte si s námi užít další Rockový večírek! Nyní nás navštíví vynikající kapela z Chebu 9. Planeta. Jedná se o rockovou formaci s autorskou tvorbou. Kapela vznikla v roce 2017.

Opět na akvarijní trhy do Důlců

Kdy: Sobota 16. dubna od 9.00 do 11.00 hodin

Kde: Ústí nad Labem - Důlce

Na sobotu 16. dubna jsou přichystány další Akvarijní trhy v Ústí nad Labem – Důlcích. Ty se uskuteční od 9.00 do 11.00 hodin. V nabídce opět budou nejen rybky a akvaristické potřeby, ale také množství krevet a jiných zvířat, krmení i nějaké sladké možnosti na doplnění velikonočních stolů. Trhy se uskuteční na adresa Důlce 3092/74.

Nedělní veřejné bruslení

Kdy: Neděle 17. dubna od 17.30 do 19.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Tradiční čas vyměřený pro veřejnost na ústeckém zimáku. Brusírna i půjčovna bruslí bude k dispozici.

Proutí v řemesle, designu a umění

Kdy: Do 30. června

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

Výstava prezentující fenomén proutí jako užitné suroviny našich předků. Expozici doplní předměty ze sbírek muzea a zohlední proutí i v umění a designu. Vystavující: Barbora Hrdinová, Jaroslav Prášil, Josefína Vávrová, Jáchym Myslivec a studenti ateliéru Košíkářských technik Střední umělecké školy a Vyšší odborné školy textilních řemesel v Praze. Výstava představí fenomén vrbového proutí z jiného pohledu než s jakým si tento materiál běžně spojujeme. Aktuální expozice v domě z Loubí vznikla na základě letité spolupráce s pražskou Střední uměleckou školou textilních řemesel.



Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Milan Kozelka – Na cestě

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem je novou interpretací Kozelkova díla ve spolupráci s místními umělci a Fakultou umění a designu UJEP. Nejen, že prezentuje dílo Milana Kozelky v jeho úplnosti, a to především díky dokumentaci a originálům uchovaným v archivu Kozelkova přítele a sběratele Vladimíra Meistra, ale posunuje ho dál díky instalacím, které podle autorových skic a návrhů realizoval Jan Krtička a Jan Prošek. Výstavu doprovází samostatný projekt Šemík stejnojmenného dočasného autorského seskupení, jenž působí na periferii současného umění. Je pokusem nalézt v tvorbě lokálních umělců mladší a střední generace propojení s dílem Milana Kozelky. Unikátnost expozice Šemík spočívá v dočasném spojení osmi, jinak samostatně tvořících autorek a autorů, kteří se rozhodli pracovat pod společnou signaturou a vytvořit pro tuto příležitost expozici složenou převážně ze zcela nových artefaktů.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.



Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.