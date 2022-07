Swap rostlin Kdy: Pátek 15. července od 15.00 do 18.00 hodin Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem Máte rádi rostliny všeho druhu? Chtěli byste některé věnovat a naopak si doma osvěžit vzduch novými? Pak přijďte na výměnu rostlin do Hraničáře! Přineste s sebou cokoliv – odnože, řízky, pokojovky, balkonovky, kaktusy, ale třeba i nepotřebné květináče. A můžete přijít, i když žádnou rostlinu na výměnu nemáte, ale chcete si jen nějakou odnést.

Živá muzika v Srdcovce

Kdy: Pátek 15. července od 18.00 hodin

Kde: Srdcovka v Ústí nad Labem

Již tento pátek 15. července pro vás máme opět živou muziku! Nezapomeňte si raději udělat rezervaci! Páteční večer vám zpříjemní kapela Vapa Acoustic.

Léto na Střekovské náplavce

Kdy: Pátek 15. července od 19.00 hodin

Kde: KOLOCafé na Střekovské náplavce

Tentokrát zde bude v rámci letní série akcí koncertovat formace Šavlozubé ponožky.

DJ PecaOne v Café Max Ústí nad Labem

Kdy: Pátek 15. července od 22.00 hodin

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Vždycky, když u nás hraje Peca, je to takový malý svátek, něco jako výročí dobytí Bastily, Mezinárodní den prasklých těsnění nebo americký Den nezávislosti. Pouze Peca totiž umí namíchat chytlavý koktejl z funku, soulu, disca, rapu a groove, který je na míru šitý Café Max. V pátek 15. července byste proto u nás neměli chybět.

Ústecká veterán rallye 2022

Kdy: Sobota 16. července od 8.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Ústí nad Labem

V letošním roce pro Vás po dvouleté pauze opět připravujeme tradiční největší akci našeho klubu, která se bude konat pod záštitou primátora města Ústí nad Labem a hejtmana Ústeckého kraje. Trasa povede kopcovitým terénem s výrazným převýšením, tentokrát východní částí Krušných hor a okolím města Ústí nad Labem. Pojede se v běžném provozu s nutností dodržovat dopravní předpisy, převážně po silnicích II. a III. třídy. Pro letošní ročník jsme pro Vás připravili změnu formátu akce - start i cíl bude na ústeckém Mírovém náměstí a nově je naplánovaná pouze jedna etapa o celkové délce cca 85 km s připravenými kontrolními stanovišti. V katastru města Ústí nad Labem bude trasa značena šipkami a zbytek trasy bude navigace dle itineráře, který Vám bude k dispozici u přejímky společně s jízdním výkazem. Z kapacitních důvodů jsme nuceni omezit počet soutěžících vozidel a to - 70 automobilů a 50 motocyklů do roku výroby 1989. Od 9 do 10 hodin bude výstava historických vozidel na Mírovém náměstí s hudební produkcí Old Boys. V 10 hodin pak proběhne start do soutěžní etapy.

Folk a country v Zahradě

Kdy: Sobota 16. července od 16.00 hodin

Kde: Restaurace V zahradě v Brné

Už pátý ročník přehlídky amatérských folk a country kapel uvidí v sobotu 16. července diváci v Ústí nad Labem - Brné. Na přírodní scéně Restaurace V Zahradě se představí písničkáři, folkové dvojice i celé kapely. Od těch uslyšíme především country muziku. Většina mladých muzikantů a zpěváků se letos, či v minulých letech zúčastnila Interporty, respektive její autorské soutěže Junior song. Lze tedy očekávat, že uslyšíme především vlastní tvorbu vystupujících hudebníků. Ozdobou celé přehlídky bude skupina Choroši, jejíž tvorba podle odborníků představuje to nejlepší v Česku v oblasti moderní trampské písničky. Dále zahrají Slavíci z Madridu, Markéta Hejdová, Alžběta Dudová, Eva Čada a Doprovod, Za stolem. Přehlídka Folk a country v Zahradě začíná v 16 hodin a vstup je zdarma. Akce je podporována městským obvodem Ústí nad Labem - Střekov.

Světový den hadů v zoo

Kdy: Sobota 16. července od 9.00 hodin

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: Dospělí 140, děti. Důchodci, studenti 70 Kč

Přijďte se dozvědět zajímavé informace o hadech žijících v ČR, ale také o exotických druzích. Během celého dne si budete moci prohlédnout ukázky svleček a vajíček. Stanoviště budou umístěny v pavilonu exotárium a v blízkosti jezírka ve spodní části zoo. Na stanovištích budou také připraveny aktivity pro děti.Při vstupu do areálu zoo získáte soutěžní kvíz. Při odchodu stačí správně vyplněný kvíz vhodit do boxu u pokladny. Hlavní cenou bude prohlídka zázemí pavilonu exotária s chovatelem. Hlavním partnerem akce je Globus.

Bezpečně na kole

Kdy: Sobota 16. července od 10.00 do 15.00 hodin

Kde: Labská stezka u Benešova mostu

Další ročník dnes již tradiční bezpečnostně preventivní akce pro všechny cyklisty, bruslaře či koloběžkaře. Každý, do navštíví stánky Týmu silniční bezpečnosti, městské policie nebo sanitní vůz zdravotnické záchranné služby, se dozví, jaká je povinná výbava jízdního kola, proč je důležité mít při jízdě nasazenou přilbu nebo jak poskytnout první pomoc. Na stánku města Ústí nad Labem budou kromě cyklistických materiálů rovněž připraveny kvůzy o zajímavé ceny. Akci pořádá Zdravé město Ústí nad Labem v rámci projektu Na kole jen s přilbou.

Hudební festival v přírodě: VES Fest 2022

Kdy: Sobota 16. července od

Kde: Ski areál Pohoří u Malečova

Udělejte si fajn výlet sami pro sebe, i za muzikou do srdce Českého Středohoří! Skvělá hudba, výborné domácí jídlo a rozhledna jako bonus - i to je VES Fest!

Šlechtický salon

Kdy: Sobota 16. července od 19.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Za kolik: 200 Kč

„V 19. století platilo, že každý, kdo něco znamená, navštěvuje hudební salón," říká kastelán zámku Velké Březno pan Miloš Musil. Úvodní koncert festivalu je spojen s mimořádnou událostí: Rokem šlechtických slavností, které vyhlásil Národní památkový ústav na rok 2022. Večer na Velkém Březně nese podtitul HUDBA - ČETBA - VERŠE. To znamená, že se jedná o komponovaný program, ve kterém si vyslechneme mimo jiné hudbu Ludwiga van Beethovena (sonáta cis moll opus 27. č. 2 "Měsíční svit"), Clauda Debussyho (Preludia) nebo Fryderyka Chopina (ballada, mazurky). Příjemným doplněním sváteční atmosféry bude setkání se šlechticem MUDr. et JUDr. Danem Podstatzky-Lichtensteinem. Ten je mimo jiné velikým znalcem klavírního díla a nadšeným klavíristou. Účinkuje Michal Mašek – klavír a mluvené slovo.

Queenie Universum Tour 2022

Kdy: Sobota 16. července od 18.30 hodin

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

Za kolik: 690 Kč

Kapela Queenie také v letošním roce vyrazila na letní koncerty a v rámci své Universum Tour 2022 zavítá v průběhu července a srpna do čtrnácti měst České republiky. Jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě a suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice, která se svou show Queen Relived v září 2021 vyprodala třikrát po sobě pražskou 02 arenu, vystoupila i na oficiální narozeninové oslavě královny Alžběty ll., zahraje v Ústí nad Labem v sobotu 16. července v letním kině.

Pohádkové nedělní odpoledne v Areálu Větruše - O smutném slonovi

Kdy: Neděle 17. července od 14.00 hodin

Kde: Areál Větruše v Ústí nad Labem

Městské služby Ústí nad Labem vás a vaše ratolesti srdečně zvou na pohádku O smutném slonovi, kterou v neděli 17. července od 14.00 hodin odehraje Štěpánčino divadélko v prostorách Areálu Větruše před zrcadlovým bludištěm. Vstup je zdarma. Podsedáky či deky s sebou.

6. Malý Hamburk 2022

Kdy: Neděle 17. července od 15.00 do 18.00 hodin

Kde: Městské Sady Ústí Nad Labem

Dalším dílem pokračuje oblíbený nedělní multižánrový minifestival v Mušli v Městských sadech. Program: 15.00 - Thea & Coming Out - pražská kapela, hrající hudbu na pomezí šansonu, jazzu, blues a folku. Autorkou hudby je zpěvačka Tereza Staňková, na aranžích se podílí celá kapela. České texty jsou dílem vícero autorů a tím je nálada písní vždy odlišná a vystoupení skupiny velmi pestré a zábavné. 16.00 - The Villains - původní kapela byla založena čtyřmi kamarády – středoškoláky již v r. 1966. Po dvou letech vystupování se rozpadla, aby se v r. 2009 tři z původních členů rozhodli opět kapelu oživit. A hrají dodnes. 17.00 - Jazz band Erwina Schrödingera - Šluknovský výběžek je všeobecně brán za Bohem zapomenutou oblast a veškeré společenské aktivity jsou malým zázrakem. Skupina vznikla pod záštitou Schrödingerova institutu - střediskem volného času pro Šluknovský výběžek. Členy jsou vedle dospělých muzikantů i děti a sluší se podotknout, že v posledních letech přináší jejich práce ovoce v podobě řady ocenění na prestižních soutěžích. Jazzové standardy.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.