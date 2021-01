Za zimními radovánkami na Moldavu

Kdy: o víkendu 15. – 17. ledna

Kde: Nové Město a Moldava v Krušných horách

Za zimními radovánkami zájemce dopraví Moldavská horská dráha, která jezdí do Nového Města a Moldavy. Z mosteckého nádraží odjíždí v 9.30 a 13.20 hodin. Dvakrát vyjíždí také z Ústí nad Labem přes Teplice, a to v 8.21 a 13.14 hodin.

Na běžky do Tisé

Kdy: o víkendu

Kde: Tisá, Petrovice, Sněžník

Nasněžilo a tak je na čase vytáhnout lyža a vyrazit kousek za Ústí pokochat se projížďkou krásnou zimní krajinu. Běžkařské trasy v Tisé jsou zařazeny do Krušnohorské bílé stopy. Úsek který běží Krásný Les - Petrovice - Tisá - Sněžník je částí hlavní Krušnohorskou magistrálu v délce 24 km. Mezi Petrovicemi a Sněžníkem jsou na výběr tři okruhy v délce 20 km červený, 9 km zelený a 6 km žlutý. Pokud si chcete být sjízdností trasy předtím než vyrazíte jisti, můžete si ji zkontrolovat na skimapě.

Běžkaři mohou vyrazit do okolí Adolfova

Kdy: o víkendu

Kde: Adolfov

Proč přijít: Když nemůžete vyrazit na zasněžené sjezdovky, vyrazte alespoň na běžky a užijte si krásnou zimní krajinu. Na všechny běžkaře v areálu osady Adolfov běžecké tratě a okruhy v délkách v různých délkách. Tratě nabízejí mírný terén, přístup po silnici je od Krásného Lesa a Petrovic. Parkoviště naleznete v Adolfově i v Telnici. Pokud si chcete být sjízdností trasy předtím než vyrazíte jisti, můžete si ji zkontrolovat na skimapě.

Kovadlina — podcast Činoherního studia

Kdy: Kdykoliv

Kde: spotify.com

I když Činoherní studium nemůžete navštívít osobně, můžete s ním zůstat ve spojení skrze nový podcast (poslechový pořad) studia. Podcast je vedený uměleckým šéfem divadla Davidem Šiktancem. V prvním díle si můžete poslechnout rozhovor s dramaturgyní Terezou Marečkovou, ředitelem Jiřím Trnkou a hercem Janem Huškem o současném fungování divadla.



Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud vám nevadí zimní počasí a hledáte místo kam vyrazit na výlet, abyste nemuseli sedět doma, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.

Podcast Hraničáře: Postindustriální město

Kdy: Kdykoliv

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Hraničář vám přináší kulturní osvětu v jakémkoliv čase. Poslechněte si nějaký z jeho podcastů - audiopořad na specifické téma. Třeba ten o historii Ústí. První díl se věnuje výrazné industriální minulosti a jejímu dopadu na urbanismus a územní plánování města. Díl se zaměřuje na historický vývoj, důležité milníky, deindustrializaci města a úpravě veřejného prostoru. Autoři podcastu jsou Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková a Jan Wilda. Podcast můžete najít přes stránky Hraničáře nebo na odkaze: https://soundcloud.com/hranicar/postindustrialni-mesto

Výlet na Střekovskou rozhlednu

Kdy: Po celý rok

Kde: Střekovská rozhledna

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Jednoduchá kamenná rozhledna s dřevěným schodištěm Střekovská vyhlídka byla v roce 2010 zpřístupněna na kopci Malé Sedlo. Vysoká je jen 8 metrů ale je z ní vidět na České středohoří, Větruši, i na centrum města a Mariánskou skálou. Ke kopci se dá snadno dojet městskou hromadnou dopravou nebo autem.

Výlet Bertiným údolím

Kdy: Po celý rok

Kde: Bertino údolí, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Krátká procházka podél Stříbrnického potoka nezabere příliš času. Terén není nijak náročný, a proto je výlet vhodný i pro děti. Můžete si užít přírodu a zůstat přitom stále v centru Ústí nad Labem. Do Bertina údolí se dostanete snadno. Stačí se svést trolejbusy číslo 54 a 53 ve směru Dobětice točna nebo trolejbusem 52 ve směru Severní Terasa a vystoupit buď na zastávce Důlce a projít si Bertiným údolím zespodu, nebo můžete dojet až na zastávku V Rokli a projít Bertiným údolím od shora.

Humboldtova vyhlídka na Bukové hoře

Kdy: Po celý rok

Kde: Buková hora

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Humboldtova vyhlídka se nachází vedle televizního vysílače Buková hora. Uvidíte odtamtud Velké Březno, Milešovku, Ústí nad Labem, pásmo Krušných hor s Komáří vížkou a naskytne se vám samozřejmě i výhled na řeku Labe. Na vyhlídku je ideální vyjet autem nebo, kdo si troufá, na kole. Stačí jet přes Malé a Velké Březno poté do Těchlovic na Přední Lhotu. Dále přes Rychnov, Příbram až na parkoviště pod Bukovou horou.

Nej Severočeské vědecké knihovny

Kdy: do 28. února

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud jste si nestihli prohlédnout výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny, máte teď druhou možnost a prohlédnout si vše online. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje. Výstavu si můžete prohlédnout na webu www.svkul.cz.

Na výlet ke skalnímu hřibu

Kdy: Po celý rok

Kde: Velké Březno

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Blízko Velkého Března stojí zajímavý přírodní útvar, který stojí za návštěvu. Skalní hřib, vysoký asi 6 metrů, stojí ve svahu kopce Magnetovec. Je tvořen ze dvou druhů horniny. Tenká noha zvětrává rychleji, zatímco pomyslný klobouk je odolnější. K místu vede zelená turistická stezka z Velkého Března. Cesta je dlouhá asi 6 kilometrů.

Tip na knihu: Román Ženy z La Textu

Kdo: Jan Mašata

Kde: vydavatelství Petrklíč, 2021

Na trhu je nová kniha od Jana Mašaty. Jmenuje se Ženy z La Texu. Adam a Sára právě prožívají další z několika manželských krizí. Nevypadá to, že by svítalo na lepší časy. Spíše naopak. Jednoho dne oba dožene temná minulost, o které neměla rodina a přátelé žádné tušení. Jak rychle dokáže život zamíchat karty osudů zdánlivě obyčejných lidí a navést je do neuvěřitelných situací? Je vůbec možné utéct před minulostí? Příběh je o boji s osudem a něčím, co přesahuje nás všechny, je plný zvratů a překvapení.

Tip na knihu: Dryák

Kdo: František Novotný

Kde: Argo, 2020

Přemyslovské Trojkrálovství stojí na osudové křižovatce – buď přijme nadvládu námořních velmocí Anglie a Holandska a zůstane jen druhořadou kontinentální mocností, nebo je vyzve na souboj pomocí převratně zkonstruovaného a novou bojovou látkou vyzbrojeného loďstva. O tom je kniha Františka Novotného Dryák. To vše se odehrává v alternativním 17. století, kde existuje pod vládou Přemyslovců mocná říše táhnoucí se od Baltu až po Jadran a od Labe až po Dvinu. František Novotný přichází se strhujícím příběhem, v němž významnou roli hraje alchymistická magie (tzv. alchy-punk) realizovaná nikoli pouhými kouzelnými formulemi a prací na Velkém magistériu, ale stavbou magických přístrojů, plody nauky, kterou lze nejvýstižněji popsat jako alchymické inženýrství. K němu se pak pojí znalost míchání elixírů, mezi něž patří i Dryák nesmrtelnosti, a soupeření tajných služeb o pradávný recept na utajovanou bojovou látku.

Tip na deskovou hru: Jak to tenkrát bylo

Kdy: ve volném čase s rodinou nebo přáteli

Kdo: vydavatelství Babičkářství

Pod názvem Jak to tenkrát bylo se ukrývá hra určená pro celou rodinu, při které si můžete společně zavzpomínat na ty nejkrásnější momenty z rodinné historie. Chcete poznat rodinné příběhy, o kterých jste ještě nikdy neslyšeli? Uchovat si je v paměti? Jak to tenkrát bylo?“ je nová hra, při které si vaše babička nebo dědeček spolu s celou rodinou příjemně zavzpomínají a dozvědí se zapomenuté příběhy z rodinné historie. Hra obsahuje kartičky s retro fotkami a přímo vybízí k vyprávění příběhů ze života vašich blízkých. Možná se tak dozvíte historky, o kterých jste dosud neměli ani tušení. Společně se svými blízkými se tak pobavíte a odkryjete další a další vtipné momenty. S touto hrou se rozhodně nudit nebudete.

Na Divoký západ s hrou Bang!

Kdy: ve volném čase s rodinou nebo přáteli

Kdo: vydavatelství Albi

Nudíte se doma? Zkuste si zahrát nějakou deskovou hru. Třeba karetní hru Bang! Přeneste se během dlouhých podzimních večerů na divoký západ. Strategická karetní hra pro čtyři až šest hráčů se vám jen tak neomrzí. Pravidla nejsou nijak komplikovaná, ale každá hra se může vyvíjet úplně jinak. Vytaste své karty, pozvěte své přátele nebo rodinu, a staňte se šerifem nebo banditou.