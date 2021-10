Střekovská kamera

Kdy: Pátek 15. a sobota 16. října

Kde: Malá scéna, Kulturní dům v Ústí nad Labem

Celostátní neprofesionální soutěžní filmový festival začíná v pátek 15. října na malé scéně Kulturního domu v Ústí nad Labem. Soutěž je určena amatérům, jednotlivcům a kolektivům z ČR i zahraničí. Trvá do soboty 16. října.

Americký bizon

Kdy: Pátek 15. října od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio Ústí nad Labem

Premiéra hry. Činoherní studio hlásí, že je vyprodáno! Jedno místo, jeden den a jedna noc a tři protagonisté napínavého psychothrilleru, to je dnes už ikonická divadelní hra amerického dramatika Davida Mameta, která se v originále jmenuje American Buffalo. Americký bizon je, doslova vzato, pěticentová mince, která má původně na rubu bizona a na líci hlavu indiánského náčelníka. Zdá se – a to nikoli nepatřičně, že je zde od autora zakódován i odkaz na původní obyvatele jeho vlasti coby mýtus o krvavě rozvráceném stavu prvotní harmonie.

Romanovská – Tichý – Hrubý – Kugel na hradě Střekov

Kdy: Pátek 15. října od 19.00 hodin

Kde: Hrad Střekov

Koncert tria Romanovská – Tichý – Hrubý - Kugel na hradě Střekov. Trio RTH hraje ve složení Anna Romanovská Fliegerová (housle a koto), Petr Tichý (kontrabas) a Michal Hrubý (klarinety, saxofon a flétna). Trio se věnuje převážně volné improvizaci. Hudebníci sami i hudební nástroje, které k improvizaci využívají, mají velmi rozdílný hudební background. Anna Romanovská má klasické hudební vzdělání a silný vliv na ni má soudobá hudba, na jejímž poli se převážně pohybuje. Japonská třináctistrunná citera zvaná koto, na níž hraje, přináší do celkového zvuku orientální nádech. Petr Tichý, jehož hudební základy vycházejí ze studia jazzového kontrabasu na Konzervatoři Jaroslava Ježka a na jazzovém oddělení pražské HAMU, svým multižánrovým přístupem přiznává i své kořeny v lidovosti, folkloru a folku. Michal Hrubý a jeho punkově folklórní hudební základ, rozšířený o nevšední hudební znalosti napříč staletími i hudebními styly, kongeniálně doplňuje celek o nezbytný prvek nečekaného. Minulý rok orchestr spojil síly s německým bubeníkem Klausem Kugelem, s nímž se hráči seznámili na druhém ročníku festivalu Dobršská brána v roce 2018.

Post – hudba v Hraničáři

Kdy: Pátek 15. října od 21.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Koncert pražského dua post - hudba v Hraničáři. Pražské duo post-hudba vstoupilo na scénu před 10 lety s nekompromisní estetikou vztahových depresí a disharmonických hlukových ploch. Od té doby stihli producent Tomáš Havlen a zpěvák a textař Dominik Zezula vydat tři EPs a dvě dlouhohrající desky. Ta poslední, pojmenovaná Svět na konci roku nula, měla původně znít optimisticky a klidně. Jenže to by nesměla veškeré životní plány přerušit pandemie. Reflexe "roku nula", který trval od března 2020 a jejž kapela symbolicky uzavřela vydáním alba 1. 3. 2021, odráží schizofrenní paletu nálad třicátníků přežívajících v uzavřeném a vylidněném hlavním městě. Slyšet ji naživo bude znít jako triumfální výhra nad nedávnou realitou.

Podzim na vesnici v Zubrnicích

Kdy: Sobota 16. a neděle 17. října od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

Během víkendu 16. a 17. října ožije Muzeum v přírodě Zubrnice tradičním programem Podzim na vesnici. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet vybrané zemědělské činnosti. Po oba dva dny mohou například uchopit do rukou cep a vymlátit na mlatu zrno, které následně „fukar“ vyčistí od plev. Věnovat se mohou také zpracování lněného stonku na vlákno, jeho lámání na mědlici nebo česání na vochlovací stolici. Přichystány jsou na oba dva dny i další zajímavosti kolem života na vesnici.

Se Severem na Bukovku

Kdy: Sobota 16. října, start od 9.30 do 10.00 hodin

Kde: Buková hora TV Tower

Druhý ročník turistického pochodu ve spolupráci s Klubem českých turistů Se Severem na Bukovku. Vyšlápněte si na Bukovou horu! Jde o 2. ročník turistického pochodu, který pořádá Český rozhlas Sever ve spolupráci s Klubem českých turistů. Připraveny jsou dvě trasy. Jedna vede z Malého Března, druhá z Těchlovic. Z obou stanovišť se startuje mezi 9.30 a 10.00 hodin. V cíli pochodu budou čekat buřty zdarma a hudební program, který obstarají Harcovníci. Každý účastník navíc dostane zdarma první díl DVD „Severočeské rozhledny“ z dílny Českého rozhlasu Sever a pamětní list jako upomínku na absolvování pochodu. Na tři vylosované účastníky pochodu čeká navíc výhra – DAB rádio. Na základě rozhodnutí Radiokomunikací bohužel nebude umožněn vstup do vnitřních prostor vysílače. Hlavním důvodem jsou bezpečnostní důvody.

Rytíři na hradě Střekov

Kdy: Sobota 16. října od 11.00 hodin

Kde: Hrad Střekov

Program Rytíři na hradě Střekov nabídne šermířské vystoupení, kovárnu, lukostřelbu nebo projížďku na koních. V sobotu 16. října od 11.00 hodin je připraveno množství zábavy. Bude dobová hudba, ale i novější, stánky plné rozličného zboží a mnoho dalšího. Parkování je u hradu spousta, MHD zastávka je nedaleko a případně na hrad je hezká procházka z centra města. Vstup dobrovolný.

Dny české a německé kultury - tóny maďarské lidové hudby

Kdy: Sobota 16. října od 17.00 hodin

Kde: Státní zámek Velké Březno

E. von Dohnányi – Z. Kodály – L. Weiner. Program věnovaný významným maďarským skladatelům představí česko-německo-kazašské smyčcové trio ve složení Adéla Drechsel (housle), Diana Bikbaev (viola) a Diethard Krause (violoncello). Zazní Serenáda op. 10 od Ernsta von Dohnányiho, který slavil úspěchy nejen jako pianista, ale také jako skladatel a kromě Maďarska působil také několik let v Německu a USA. Dále zazní také díla maďarských skladatelů Leó Weinera a Zoltána Kodályho, jejichž tvorba byla ovlivněna jejich láskou k maďarské lidové hudbě. Jako hudební etnolog se Kodály vědecky podílel na výzkumu lidových písní, které považoval za vrchol lidové kultury. Projekt HUCKEPACK je financován z prostředků Evropské unie.

Český melodram k poctě české hudby

Kdy: Neděle 17. října od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Slavnostní koncert české hudby se v Severočeském divadle v Ústí nad Labem uskuteční v neděli 17. Října od 17.00 hodin. Koncert se jmenuje Česká hudba a melodram. Posluchači se mohou těšit na Polonézu z opery Rusalka, předehru Můj domov od Antonína Dvořáka či dva melodramy Balada česká – O rytíři Palečkovi a pohádku - Radúz a Mahulena v úpravě Miloše Formáčka a v podání Jarmily Švehlové a Jana Šťastného.

Opět je v provozu plavební linka z Ústí nad Labem do Děčína

Kdy: Do konce měsíce října

Kde: Lodní linka T92 z Ústí do Děčína

Od soboty 25. září až do konce října je opět v provozu lodní linka T92 z Ústí nad Labem do Děčína, a to vždy v sobotu, v neděli a ve státní svátek. Zda loď pluje či ne, s ohledem na stav řeky, si můžete ověřit na centrálním dispečinku Dopravy Ústeckého kraje, na telefonu +420 475 657 657. Další informace pak zájemci naleznou na webu Labské plavební.

Dědictví mytologie

Kdy: Do 3. listopadu

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstavní projekt reflektuje souvislost mytologie, ideálu krásy a zobrazování těla a tělesnosti v umění. Soustředí se na jeho genezi v uvažování současných, na scéně působících, vizuálních umělkyň a umělců. Mytologie nám předkládá archetypy a stereotypy ženské a mužské podoby krásy protkané sexuálním nábojem — Afrodita, Venuše, Faun, Orfeus etc. Do jaké míry ovlivnila mytologie podobu ideálu krásy a do jaké míry ovlivňuje sebehodnocení žen a mužů, které je založené na tom, nakolik se pro opačné (či stejné) pohlaví hodnotí jako atraktivní? Vystavující umělci: Michal Heriban (SK) , Gideon Horváth (HU), Lucie Hyšková & Petr Kubáč & Alexandra Naušová (CZ), Valentýna Janů (CZ), Marie Lukáčová (CZ), Silvie Milková (CZ), Jakub Ružinský (SK), Michaela Spružinová (CZ). Kurátoři výstavy jsou Jan Nový & Adéla Machová.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.