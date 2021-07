Harila

Kdy: pátek 16. července od 20.00 hodin

Kde: letní scéna koupaliště v Brné

Činoherní studio v Ústí nad Labem uvede představení Harila, což je Závratná jízda čtyř punkerů, která nekompromisně posouvá hranice reality. Nejdrsnější a současně nejzábavnější hra René Levínského.



Léto na střekovské náplavce

Kdy: pátek 16. července od 19.00 hodin

Kde: Kolo café na střekovské náplavce

Tentokrát je v rámci série Léto na střekovské náplavce připraven koncert hudební formace Fridrich&Fridrich.



Tivolí hudební léto

Kdy: sobota 17. července od 16.15 hodin

Kde: restaurace Tivoli ve Velkém Březně

V sobotu 17. července se uskuteční již třetí sobota čtvrtého ročníku festivalu Tivolí hudební léto v areálu restaurace Tivoli ve Velkém Březně, která se rozezní opět naplno a opět rockově! No aby ne. Celý program, který začíná již v 16.15 hodin, zahájí děčínská skupina Žyhadloo, veselé punkové seskupení, které se skvěle uvedlo již na minulém ročníku. Po nich nastoupí hardrockoví Sklap, nadupaná parta s Petrem Štrymplem v čele. Večer pak zakončí klasická rocková skupina Black Sabáka, která mj. drtí mediální prostor svými skvělými klipy. V sobotu tak je možnost vidět a poslechnout si hned tři kapely! Vstup je zdarma.

Veteránem Českým středohořím

Kdy: sobota 17. července od 8.00 hodin

Kde: sraz na parkovišti Rondel (bývalý Baumax)

Členové ústeckého veterán klubu pořádají jízdu historických vozidel Veteránem Českým středohořím. Trasa vyjížďky měří přes 48 kilometrů. Vozidla budou od 9.00 do 10.30 hodin vystavena na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem. Potom vyrazí na spanilou jízdu, kterou zakončí ve 12.00 hodin na Větruši.

Slavnosti Prosecca

Kdy: sobota 17. července od 12.00

Kde: park Městské sady v Ústí nad Labem

Příznivci šumivých vín a kvalitní gastronomie jsou srdečně zváni na Slavnosti Prosecca spojené s vynikajícím jídlem a příjemnou hudbou v krásném prostředí parku městské sady Ústí nad Labem. Těšit se mohou na pečlivý výběr z více než 40 druhů prosecca od malých rodinných italských vinařství a kulinářské speciality z celého světa. Dále také samozřejmě na tu nejlepší 90´s párty s DJejem a moderátorem Martinem Hovorkou z Kiss rádia, tombolu o skvělé ceny a pro Vaše ratolesti je připravený dětský koutek se zábavnými hrami či workshopy.

Bezpečně na kole

Kdy: sobota 17. července od 10.00 do 15.00 hodin

Kde: Labská stezka u Benešova Mostu v Ústí nad Labem

Aktivity Týmu silniční bezpečnosti a Městské policie Ústí nad Labem. Bude k vidění sanitní vůz s vybavením a ukázkou první pomoci. Akce je pořádána v rámci projektu Na kole s přilbou.

3. Malý Hamburk 2021

Kdy: neděle 18. července od 15.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

V neděli 18. července je možné se přijít opět podívat do Městských sadů v Ústí nad Labem na Malý Hamburk. Vystoupí Žofie Kabelková, přední česká písničkářka se po mateřských povinnostech vrací na hudební pódia, Pavel Petran a kapela nebo Dobré ráno blues band .

Pohádková neděle v areálu Větruše

Kdy: neděle 18. července od 14.00 hodin

Kde: areál Větruše v Ústí nad Labem

Další z pohádek pro nejmenší opět zahraje Sváťovo dividlo. Na programu je Šípková Růženka.

Promenádní koncert u OC Forum

Kdy: neděle 18. července od 17.00 hodin

Kde: před OC Forum v Ústí nad Labem

Další díl série promenádních koncertů před obchodním centrem Forum v Ústí nad Labem. Od 17.00 hodin zde v případě příznivého počasí vystoupí Jazz Trio Děčín a jeho hosté.

Hraběcí mlsání

Kdy: neděle 18. července od 10.00 hodin

Kde: zámek Velké Březno

Státní zámek Velké Březno tradičně pořádá akci Hraběcí mlsání, a to v neděli 18. července. Celý den budou speciální prohlídky, během nichž bude možné ochutnat čokoládu v rozličných podobách. Od té surové, která se – mezi námi řečeno – takřka nedá jíst, až po úžasně rafinované francouzské bonbony. A nejen to. Ochutnáte také ledovou čokoládu, nebo výbornou čokoládovou zmrzlinu. Nepůjde však jen o pouhé ochutnávání. Součástí prohlídky je také seznámení s historií čokolády, s jejím původem, vývojem chutí a s postupy, kterými se zpracovává.

Za pohádkou na zámek

Kdy: neděle 18. července od 14.00 hodin

Kde: zámek Velké Březno

Pokračuje cyklus prázdninových nedělních pohádek Za pohádkou na zámek. Ve 14 hodin jsou pro děti připraveny klasické Ezopovy bajky, které zahraje Liduščino divadlo z Roztok u Prahy.

Býk Ferdinand

Kdy: neděle 18. července od 15.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Pohádka o býkovi Ferdinandovi, který rád polehává na rozkvetlé louce pod svým oblíbeným stromem, užívá si vůni květin a sní si o svém klidu. Jednou se ale splaší a jeho útěk ho dostane až na pravou španělskou koridu. Hraje Činoherní studio Ústí nad Labem

Výstava nových sbírkových předmětů Muzea v přírodě Zubrnice

Kdy: do 18. července

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

Až do 18. července mohou návštěvníci Muzea v přírodě Zubrnice v domě z Loubí obdivovat na 250 nových sbírkových předmětů, které se podařilo v roce 2020 muzeu získat do svých sbírek. Jedná se o jedinečnou možnost poodkrýt tak zákulisí odborné sbírkotvorné činnosti muzea. Sbírky získává muzeum převážně z darů. A jaké zajímavé předměty mohou návštěvníci spatřit? „ Od dřevěného držáku na toaletní papír po model vodní pily – katru. Cenný je například dar v podobě renovovaného benzinového postřikovače do ovocných sadů a chmelnic ze 30. let. Expozici dominuje zejména pozůstalost po neodsunuté Němce.

Koupaliště Brná

Kdy: sezona od června do září

Kde: areál koupaliště Brná

Proč přijít: V areálu letního koupaliště Brná u řeky Labe, v malebném údolí Porta Bohemica, naleznete rekreační bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén či další bazén pro rekreaci. Na málokteré koupaliště se dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 100 Kč, Dítě nad 120 cm, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 60 Kč, dítě do 120 cm – 20 Kč.

Koupaliště Ústí nad Labem – Klíše

Kdy: sezona červen - září

Kde: koupaliště Ústí nad Labem Klíše

Proč přijít: K dispozici jsou zde bazény (včetně dětského) s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště, spousta atrakcí pro děti i dospělé. Využít je možné též skokanský bazén s 10 m skokanskou věží. Nechybí stánky s občerstvením, doplňkový prodej pomůcek do vody a na opalování, zázemí pro rodiče s dětmi vč. mikrovlnné trouby a přebalovacího pultu, šatny a WC. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 120 Kč, Dítě nad 120 cm do 18 let, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 80 Kč, dítě do 120cm – 20 Kč.



Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.