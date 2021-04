Pábitelé

Kdy: 16. 4. od 15 hodin do 18. 4. 22 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, můžete přispět vstupenkou v hodnotě 100, 200 nebo 300 korun

Proč přijít: Lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala, v níž se proplétá raná humoreska o tlupě pojišťováků na lovu, s pozdní melancholií bilancujícího autora. Koláž se mění v konfrontáž. Zve nás do hospody, která je alfou i omegou Hrabalovy tvorby. Zve nás do divadla na pivo, párek a pábení všeho druhu.ˇ

Maurice Ravel: Bolero

Kdy: 17. 4. od 20 hodin

Kde: Online youtube Severočeského divadla

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nejnovější balet Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Fenomenální hudba inspirovala mnoho choreografů 20 století. Choreografická fantazie Margarity Pleškové a Vladimíra Gončarova postavená na modelu idolu a davu. V hlavní roli uvidíte sólistku baletu Severočeského divadla v Ústí nad Labem Zuzanu Novoborskou. Scénografie a kostýmy Jana Stejskalová. Třetí část Baletního Triptychu uvádíme v sobotu 17.dubna ve 20 hodin.

Dubnová dílna pro děti

Kdy: od 2. 4.

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pravidelná výtvarná dílna Severočeské vědecké knihovny se přesunula online. Pomozte svým dětem rozvíjet jejich kreativního ducha a nechte je si vyrobit stylovou kasičku z PET láhve ve tvaru žabky. Návod jak na to, najdete online, na blog dětského oddělení a facebooku knihovny.

Dopis babičce a dědečkovi

Kdy: do 30. 4. 2021

Kde: Online

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Lidé v domově důchodců jsou obzvláště v tuto dobu osamělí a potřebují povzbudit. Pomozte svému dítěti napsat nějaké babičce nebo dědečkovi dopis. Přidat mohou i obrázek. Pak ho stačí vyfotit nebo oskenovat a poslat na e-mail: kleinova@svkul.cz. Knihovníci dají vzkaz do obálky a odvezou ho do domova pro seniory v Ústí nad Labem.

Slavíme Den Země s DDM

Kdy: do 22. dubna

Kde: venku

Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem připravil venkovní hru pro děti, která volně navazuje na březnové Vítání jara. Opět jsou na programu hry procházky a přírodovědně laděné úkoly. Tentokrát však především na Severní Terase. Všechny trasy jsou vhodné pro předškolní děti a děti 1. stupně ZŠ. Zabaví se i rodiče nebo prarodiče. Procházky lze zvládnout i s kočárkem. Na každého účastníka, který zdárně zvládne splnit úkoly, čeká v DDM malá odměna. Propozice a více informací na webu www.ddmul.cz.

Úžas – tak akorát moc velké okno někam a nikam

Kdy: sobota 17. 4. od 20.00 hodin

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

V sobotu 17. dubna od 20.00 hodin promítneme na speciální mlžnou projekci film Sehr gepflegt und gut gelegen! Lukas Marxt a Jakub Vrba v něm zohledňují roli performera a filmaře. Zpoza kamery slyšíme hlas, který ovlivňuje situaci odehrávající se před kamerou. Hlavními protagonisty jsou lidé i technologie. Projekci v Domě umění Ústí nad Labem na vybudovanou projekční plochu si můžete plně vychutnat zvenku, skrze velká okna galerie.

Enfant perdu vs. Enfant terrible

Kdy: každý den ve výloze do 30. 4.

Kde: Dům umění Ústí nad Labem

Dům umění v Ústí nad Labem právě hostí výstavu Enfant perdu vs. Enfant terrible lotyšského umělce Ivarse Gravlejse. Gravlejs na výstavě zdůrazňuje některé principy umělecké tvorby, jež jsou typické pro umělce Avděje Ter-Oganjana – hlavní zkoumanou osobnost Gravlejsovy disertační práce. Oba spojuje osobní a umělecký přístup k tvorbě vyznačující se nonkonformním a provokativním jednáním v podobě subverze, recese, (sebe)ironie a odporu k autoritám. Výstava je přístupná i během koronavirových opatření, protože je viditelná ve výloze z pěší zóny, kde komunikuje s divákem.

Humboldtova vyhlídka na Bukové hoře

Kdy: Po celý rok

Kde: Buková hora

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Humboldtova vyhlídka se nachází vedle televizního vysílače Buková hora. Skoro až k ní se dá dojet autem, jedná se tedy o nenáročný výlet. Buková hora je čedičová dominanta Verneřického středohoří. Mezi bloky čediče uvidíte Velké Březno, Milešovku, Ústí nad Labem, pásmo Krušných hor s Komáří vížkou a naskytne se vám samozřejmě i výhled na řeku Labe. Na vyhlídku je ideální vyjet autem. Stačí jet přes Malé a Velké Březno poté do Těchlovic na Přední Lhotu. Dále přes Rychnov, Příbram až na parkoviště pod Bukovou horou.

Průčelskou roklí za dvěma vodopády

Kdy: Po celý rok

Kde: Brná, Průčelská rokle

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Skalnatá Průčelská rokle vede ke dvěma vodopádům, které stojí za výlet. Obzvláště když v zimně zamrznou, skýtají pěknou podívanou. Procházka roklí je dlouhá 3 kilometry. První průčelský vodopád je vysoký 6 metrů. Vodopád Výří je daleko impozantnější, celkově měří 48 metrů, a je tak jedním z nejvyšších v Českém středohoří. Jeho horní část je ale špatně přístupná, obzvláště v zimě to může být nebezpečné. Roklí se prý kdysi procházel i autor Vinnetoua, Karl May.

Rozhledna Varhošť

Kdy: Po celý rok

Kde: Hlinná, Rozhledna Varhošť

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte kousek za Ústí pokochat se výhledem na krásnou zimní krajinou. Varhošť se nachází v Českém středohoří, asi 10 kilometrů od Litoměřic. Na jeho vrcholku stojí železná rozhledna s kamennou základnou. Z ní se naskýtá výhled do širokého okolí. Až téměř k rozhledně se dá dojet autem. Stačí z Litoměřic odbočit na Hlinnou, pak do Kundratic, kde je parkoviště. Z něj se je to po žluté turistické značce už pouze půl kilometru.

Procházka z Větruše na vyhlídku na Vrkoči

Kdy: Po celý rok

Kde: Ústí nad Labem, Vrkoč

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Naučná stezka Větruše – Vrkoč je dlouhá asi 4 kilometry. Na její trase je celkem devět zastavení s informačními tabulemi, které se zaměřují na historii a geologii, ale také ekologii a také rostliny a živočichy Vrkoče. Hlavním cílem trasy je pochopitelně ale Vrkoč, skalní útvar z čediče ve tvaru obráceného vějíře, který vede až k Labi. Z vyhlídky, můžete sejít kousek dolů a také si prohlédnout Vaňovský vodopád.