Ksukol ocasatý

Kdy: Pátek 16. prosince od

Kde: Kavárna Kukang Coffee v Ústí nad Labem

Přednáška Stanislava Lhoty o zřejmě nejpodivnějším a nejošklivějším zástupci lemurů z Madagaskaru.

Vánoční koncert v Dobré čajovně

Kdy: Pátek 16. prosince od 18.00 hodin

Kde: Dobrá čajovna v Ústí nad Labem

Při koncertu vystoupí MiniMoni a Zbyněk Humplík.

Vánoční večírek v Hraničáři

Kdy: Pátek 16. prosince od 19.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Od 19.00 hodin vystoupí Markéta Chladová & Janek Chlad. Hudba, kterou znáte, v podání sourozeneckého dua, které jste určitě již slyšeli, nebo přinejmenším v Ústí viděli. Ona zpívá, on hraje na kytaru a bůhvíco ještě. Od 22.00 hodin pak DJ Kim Young Su. Ústecká legenda na poli zábavy zrozená experimentem jménem Mumie. Z beden se line ten nejlepší taneční pop, jaký tahle planeta zplodila a Kim Young Su našel.

Ethnojam!

Kdy: Pátek 16. prosince od 19.00 hodin

Kde: Čajovna u Vysmátý žáby v Ústí nad Labem

Zahrají kapely: Jak to přijde - world music. Skupina vznikla z pravidelných džemovacích akcí v ústecké Dobré čajovně. Základ tvoří zpěv a looper efekty, brumle a didgeridoo, džembe a další ethno nástroje. Výplach Galaxie - cosmic ethno. Výplach Galaxie je kosmická formace, která má od stvořitelů více-úrovňových vesmírů za úkol vyplachovat negativní frekvenční inverze na planetách, kde dochází k zacyklení blbé nálady. Odpor je marný!

Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru

Kdy: Sobota 17. prosince od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Účinkují Ústecký dětský sbor, sbor Cvrček a host večera AcoustiCZ.

Svatojánský oheň

Kdy: Sobota 17. prosince od 17.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Pohádka básníka Karla Šiktance. Letní večer, za kterého chlapci skáčou přes ohnivou hranici, přinese velké neštěstí. Matouš svůj skok nezvládne. Nebo to bylo jinak? Nechci je! Nechci nikoho! Nikdo mě nesmí vidět! Co pomůže, když něco moc bolí? Komu ukážeme své zranění? Komu se svěřit? A co je skutečně léčivé? Možná jsou to slova, o která se stará děda. Ten těch slov za celý život slyšel, napsal, řekl a promyslel strašně moc. Matouš chodí sto dní sem a tam, než se dokáže vrátit a podívat se pravdě do tváře. Vyšetřit, co se stalo a ošetřit ránu. Za zlou nocí vždycky nové ráno.

Již 32. Vánoční koncert kapely The Boom s Ivan Hlas Triem

Kdy: Sobota 17. prosince od 19.30 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Sál Domu kultury v Ústí nad Labem bude v sobotu 17. prosince hostit koncert kapely The Boom a jejich hosta, kterým bude Ivan Hlas Trio. Skupina The Boom byla založena v roce 1990 a od svých počátků se zabývá písněmi skupiny The Beatles. Hostem jejího vánočního koncertu budou Ivan Hlas, Olin Nejezchleba a Norbi Kovacs. Překvapením letošního vystoupení pak bude mladý talentovaný hudebník Vojta Bergmann. Koncert začne v 19.30 hodin.

Vánoční krmelec

Kdy: Neděle 18. prosince od 14.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Komponované odpoledne pro rodiče s dětmi. U jaké vánoční tabule se zvířátka scházejí? Do jakého pelechu si ustelou? Kde si předávají dárky? A kam chodí v lese za zábavou? Kdo se v zimě moc ptá, ten ať dojde do Hraničáře. Netradičně tradiční metodou přichystáme zvířátkům špízy do krmelce, ptáčkům krmítka do domečku i na parapet a pro naše bříška počkají lahůdky v kavárně. Ve Vánoční komponovanou neděli tě nadílka nemine.

Trubači Severočeského divadla

Kdy: Neděle 18. prosince od 14.00 do 16.00 hodin

Kde: OC Tamda v Ústí nad Labem

Ve 14.00, 15.00 a 16.00 hodin zazní známé koledy v podání trubačů Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

České mše vánoční J. J. Ryby

Kdy: Neděle 18. prosince od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Zapomeňte na předvánoční shon a prožijte Vánoce se vším všudy. K tomu neodmyslitelně patří také slavná skladba Jakuba Jana Ryby, Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře. Sólisté: Zuzana Čajková – basetový roh, Leo Dvořák – klarinet, Petra Benešová – pikola, Eliška Lundáková – anglický roh, Jarmila Baxová (soprán), Lenka Jarolímková Schützová (alt), Jaroslav Kovacs (tenor), Petr Matuszek (baryton), Varhany Irina Lorenc. Sbormistr Jan Snítil. Dirigent Milan Kaňák.

Sbor a orchestr Severočeského divadla.

Vánoce s Musical School

Kdy: Neděle 18. prosince od 17.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Vánoční koncert pro rodiče a přátele. Účinkují: Musical přípravka, Musical a Dance Company I. a II., sólisté Musical school. Hosté: TS Avalanche; Irský step; Flamenco.

Česká mše vánoční v kostele sv. Floriána

Kdy: Neděle 18. prosince od

Kde: Kostel sv. Floriána v Krásném Březně

Po dvouleté kovidové odmlce opět rozezní kostel sv. Floriána Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, a to poslední adventní neděli 18. prosince od 19.00. I letos bude v podání smíšeného sboru PF UJEP Chorea academica pod vedením profesora Jiřího Holubce. Z kapacitních důvodů budou vstupenky k dostání pouze v předprodeji v Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1) a v recepci zámku Krásné Březno (Podmokelská 1/15).

Potlach s Kapitánem Kidem

Kdy: Pondělí 19. prosince od

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Koncert k nedožitým 90. narozeninám Jaroslava Velinského, známého jako Kapitán Kid. Textař, zpěvák, výtvarník a spisovatel Jaroslav Velinský alias Kapitán Kid patřil k výrazným osobnostem našeho kraje. Měl velký podíl na zrození festivalu Porta v Ústí nad Labem roku 1967. Napsal řadu písní, které se staly součástí repertoáru řady hudebníků a zpěváků a jsou nedílnou součástí každého trampského potlachu. Jeho písně budou hrát a zpívat nejen kapely a zpěváci, kteří měli tu možnost s ním vystupovat jako Střepy, Bob a Bobci, Náplava, Petr Kocman, Karel Poláček ale i další.

Výstava Rift Zone v Domě umění v Ústí nad Labem

Kdy: Do 11. února 2023

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Dům umění v Ústí nad Labem hostí až do 11. února 2023 výstavu s názvem Rift Zone. Vystavujícím je Lloyd Dunn (nula.cc). Dílo Rift zone (Riftová zóna) lze chápat jako tajemnou fugu generovaných a nahraných zvuků, které mají reprezentovat průřez zemskými energiemi a skladba zachycuje jejich možnou vnímatelnou podmnožinu. Autor se pokouší o podpovrchové zkoumání vlastností mýtických prvků země, vzduchu, ohně a vody, a to v kontextu systému.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.