Zahájení 51. sezony Činoherního studia

Kdy: Pátek 16. září od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Slavnostní zahájení 51. sezóny Činoherního studia spojené s vernisáží obrazů Zbyňka „Byndi” Roubala, dlouholetého kulisáka, příležitostného herce a hlavně dobré duše Činoheráku. Herci formou čtení představí knihu o Činoheráku, která zanedlouho vyjde. A zvou také do baru, ten má nového provozovatele a nový sortiment. Malé pohoštění berte jako samozřejmost.

Mezinárodní den Pand červených

Kdy: Sobota 17. září od 9.00 hodin

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Děti při celodenní akci čeká kvíz nebo výtvarná dílna. Od 12.30 hodin proběhne komentované krmení.

Jiřinková slavnost na zámku Velké Březno

Kdy: Sobota 17. a neděle 18. září od 10.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Státní zámek Velké Březno si dovoluje pozvat tuto sobotu a neděli, 17. a 18. září, na Jiřinkovou slavnost. V zámeckých interiérech bude vystaveno 60 druhů jiřin s názvy. Pokud by se Vám některý vystavený druh zalíbil natolik, že byste ho zatoužili mít ve vlastní zahradě, můžete si v pokladně zámku vyzvednout objednávkový katalog a jiřiny si objednat u našeho tradičního dodavatele a sponzora Dahlia Brzák, Slověč. Prohlídky zámeckých interiérů, ve kterých se vystavené květiny nachází, začínají vždy v celou hodinu. První prohlídka vychází v 10.00 a poslední v 17.00 hodin.

Sportovní den dětí ve Střekov aréně

Kdy: Sobota 17. září od 10.00 hodin

Kde: Střekov aréna v Truhlářově ulici v Ústí nad Labem

Druhý ročník, sport DAY na Střekov Aréně

Přijďte se podívat, jaký vývoj jsme s naším sport centrem za rok udělali. Na akci si můžeš zdarma vyzkoušet všechny aktivity, které vám náš sportovní komplex pro celou rodinu nabízí. Velkou dominantou je také naše Jump centrum, a Laser Game. Součástí akce je i nábor na naše super sportovní kroužky.

Sokoli na komínech

Kdy: Sobota 17. září od 10.15 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Spolek Zoologický klub zve všechny v sobotu 17. září od 10.15 hodin na přírodovědnou přednášku Sokoli na komínech. Ornitolog a vedoucí přírodovědného oddělení Muzea Ústí nad Labem se již řadu let věnuje hnízdění sokolů stěhovavých na průmyslových stavbách. Projekt zahrnuje také instalaci speciálních budek, monitoring rodičovských párů a úspěšnost hnízdění.

Parter žije!/ Партер живе!

Kdy: Sobota 17. září od 11.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

Celodenní sousedské setkání s tematickým podtitulem Kulturou za poznáním Ukrajiny. Přijďte si společně zakopat na zapomenuté hřiště Parteru. Dejte dvacet gólů, odneste si vlastní dres a vyhrajte vítěznou trofej!

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 17. září od 11.00 hodin

Kde: Start je na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem

V sobotu 17. září proběhne 12. ročník Mattoni 1/2 Maratonu Ústí nad Labem. Na startu se potká přes 3 000 běžců z Česka a ze zahraničí, které čeká běh chemičkou, centrem města i podél Labe. Hlavní závod začíná v 15.00 hodin na Mírovém náměstí. V 11.00 hodin začíná dm rodinný běh na trase tří kilometrů, určený rodiným s dětmi. Kromě toho startuje i 2Run a štafetový běh, vysokoškolský Běh o pohár rektora UJEP a závody paracyklistů.

Zažít atrium jinak

Kdy: Sobota 17. září od 12.00 hodin

Kde: Magistrát města Ústí nad Labem

Atrium Magistrátu města Ústí nad Labem. Bude živá hudba, tvůrčí dřevěná dílna, atrakce pro děti, stánky s občerstvením. V rámci akce Zažít Ústí jinak.

Zažít Klíši jinak

Kdy: Sobota 17. září od 14.00 hodin

Kde: Zelený plácek mezi ul. Ostrčilova a Resslova v Ústí nad Labem

Sousedské pohoštění, dílna a pohádka pro děti, procházka s památkářem Martinem Zubíkem, mezigenerační hry, swap rostlin a další.

Zažít Alešovku jinak

Kdy: Sobota 17. září od 14.00 hodin

Kde: Alešova ulice v Ústí nad Labem

Bohatý doprovodný program (projížďka historickým autobusem, program pro děti, výstava historických motorek, fotokoutek, mini bleší trh, živá hudba.

Koncert v rámci Dnů evropského dědictví

Kdy: Sobota 17. září od 16.15 hodin

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církovicích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církovicích zažije v sobotu 17. září koncert, pořádaný v rámci Dnů evropského dědictví. Představí se: Pavel Větrovec - klavír, Alena Průchová - zpěv a František Raba – kontrabas.

Stepní vlk

Kdy: Sobota 17. září od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Derniéra inscenace završující trilogii Homo Faber a Pornogramie. Zygmunt Bauman tvrdí, že společnost postihla globální epidemie nostalgie. Budoucnost je nejistá, a proto se vracíme k jediné jistotě, která nám zbyla. K minulosti. Někdejší otřesy se nám jeví snesitelnější než ty, které tušíme před sebou. Vzpomínáme namísto toho, abychom žili.

Den otevřených dveří Severočeského divadla

Kdy: Neděle 18. září od 9.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Prohlídky budovy divadla s průvodcem každou celou hodinu, přičemž poslední prohlídka začíná ve 13.00 hodin.

Po stopách Přemysla Oráče

Kdy: Neděle 18. září od 9.00 hodin

Kde: Sraz je na Václavském náměstí v Trmicích

Komentovaná procházka z Trmic přes Stadice k pomníku Přemysla Oráče. O archeologických nálezech v okolí řeky Bíliny promluví archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. O historii Přemysla Oráče bude vyprávět ředitel ústeckého muzea Mgr. Václav Houfek. Sraz na Václavském náměstí v Trmicích - v blízkosti kostela Narození Panny Marie (autobus MHD 3 nebo 19). V cíli cesty proběhne losování o hodnotné turistické balíčky. Rezervace není nutná. Trasa je dlouhá cca 5,5 km. Vede většinou po zpevněných cestách, přesto doporučujeme pohodlnou turistickou obuv. V cíli cesty (u pomníku Přemysla Oráče) bude procházka ukončena, návrat je individuální.

Prohlídky Činoherního studia ve společnosti Jana Plouhara

Kdy: Neděle 18. září od 13.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Začátky prohlídek ve 13.00, 14.00 a 15.00 hodin, skupiny po max. 10 lidech. Akce je pořádána v rámci Dnů evropského dědictví.

Fraška o Dušanově duši

Kdy: Neděle 18. září od 15.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Open-air představení Divadla KULT. Fraška o Dušanově duši vypráví příběh mladého člověka, který se na své pouti za ztracenou láskou střetává s nástrahami sedmi smrtelných hříchů. Zda Dušan podlehne svodům temným, zahrajeme pro vás s citem velejemným! Při vzniku inscenace se tvůrčí tým Divadla Spektákl inspiroval českou středověkou fraškou.

14. Malý Hamburk

Kdy: Neděle 18. září od 15.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Předposlední díl letošního Malého Hamburku pro vás připravil následující program: Od 15.00 Chabakus – band ZUŠ v Chabařovicích pod taktovkou Jiřího Straňka. Od 16.00 Andrea Šulcová – multižánrová zpěvačka, flétnistka, písničkářka a pedagožka žijící v Německu. Vyrůstala obklopená folkovou a bluegrassovou muzikou, studovala jazzovou flétnu v Praze a rakouském Grazu a ráda poslouchá americké písničkářky. Zkušenosti z různých žánrů se otiskly do jejích autorských anglických písní, ve kterých jen těžko zapře svůj pozitivní přístup k životu. Přestože momentálně natáčí své debutové CD s celou kapelou ve spolupráci s producentem Petrem Ostrouchovem, představí se Andrea sólově a zazpívá své písně za doprovodu akustické kytary – přesně tak, jak vznikají. Od 17.00 Gerald James Clark – jihoafrický zpěvák, kytarista a skladatel hraje v triu s Jakubem Hlobilem (hybridní kytara) a bubeníkem Tondou. Charismatický mladý muž se v letošním roce objevuje na Malém Hamburku již podruhé a neměli byste si ho nechat ujít.

Emmerich Kalmán: Čardášová princezna

Kdy: Neděle 18. září od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Jeden z největších operetních hitů „Čardášová princezna“ Emmericha Kálmána se vrací na jeviště ústeckého divadla. S roztančenými čísly „Vy, líbezná děvčátka, s tváří anděla“ či „To všechno láska, bláznivá láska“ patří mezi nesmrtelné. Čardášová princezna zaznamenala ohromný světový úspěch. Stala se rodnou sestrou Lehárovy Veselé vdovy, druhou nejhranější operetou v historii tohoto žánru, pravým bestsellerem i vděčným námětem pro film. Představovala vrchol Kálmánovy tvorby, protože v ní – jak to vyjádřil jeden kritik – spojil skladatel krásu maďarského folklóru s elegancí salónního valčíku. Byl prostě svůj. Všechno, co vytvořil později, zůstalo již ve stínu slavné „Čardášky”.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.