DJ Žaby Memorial podruhé

Kdy: Pátek 17. června od 20.00 hodin

Kde: Klub Kladívko v Ústí nad Labem

Již podruhé bude klub Kladívko v Ústí nad Labem pořádat mejdan na počest kamaráda DJ Žabyho, který tragicky zemřel na motocyklu, a proto jako z prvního ročníku bude část peněz z výtěžku akce věnována na sirotky po dopravních nehodách na motocyklu. První ročník i při nevelké účasti předal P.G.H 20 000 korun. Začíná se ve 20 hodin.

Interporta 2022 v Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 18. a neděle 19. června

Kde: Centrální park na Severní Terase, malá recitálová scéna Chuderov

Už tuto sobotu 18. a také v neděli 19. června se v Ústí nad Labem U laguny v Centrálním parku na Severní Terase rozezní písničky Interporty 2022. Interporta, akce pořádaná stejnojmenným ústeckým spolkem, je především mezinárodní hudební soutěží. Česko budou letos reprezentovat skupina VilMa a písničkářka Blondýna. Kromě slovenské reprezentantky Lucie Čierné, budou dále v soutěži tři mezinárodní uskupení s muzikanty z Nizozemí, Rumunska, Finska, USA, Venezuely, Portugalska Velké Británie, Česka a Pobřeží Slonoviny. Mezi profesionálními hosty galakoncertů po soutěži letos diváci uvidí mimo jiné , také Michala Hrůzu s kapelou, Lucii Vondráčkovou s PK Bandem, Vojtu Nedvěda a Tie Break, Yo Yo Band, Taxmeny, Náplavu, Aleše Petrželu , Kliďánko a další. V sobotní autorské soutěži Junior song, pro české a slovenské autory do 33 let, budou soutěžit vítězové několika národních festivalů. Všichni sobotní soutěžící také vystoupí na malé recitálové scéně Interporty v Chuderově, kde dostanou další časový prostor na nesoutěžní koncertování.

Dino Expo & Show & Spiders Zimní Stadion Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 18. června a neděle 19. června od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Pohybující se dinosauři, živý dinosaurus, dinosauří skútr, ježdění na dinosaurech, mazlení Dětské Dino, dokumentární film, dětský film, popisy, skákací hrady nebo žijící pavouci, štíři a hmyz. To vše nabídne v sobotu 18. června a v neděli 19. června od 10.00 do 17.00 hodin Dino Expo & Show & Spiders.

Urban Challenge

Kdy: Sobota 18. června od 8.00 hodin

Kde: Centrální park Severní Terasa v Ústí nad Labem

Jedná se o první městský překážkový běh svého druhu v České republice. Účastníky čeká trasa dlouhá 5 kilometrů a minimálně 25 překážek - přeskakování aut, lezení přes kontejnery, plazení atd. Urban Challenge je závod pro každého.

Sloní Ústí

Kdy: Sobota 18. června od 9.00 hodin

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Sloní Ústí aneb Delhi 35 let v Zoo Ústí nad Labem. Aktivity pro děti i dospělé

Prohlídka pavilonu slonů, toulky minulostí, ale i budoucností chovu slonů nebo sloní suvenýry.

Den s Cepíkem

Kdy: Sobota 18. června od 14.00 hodin

Kde: KOLOCafé na střekovském nábřeží

Stejně jako loni i letos si pro Vás Centrum podpory zdraví, z. ú. připravilo Zábavné dny s Cepíkem, které se budou konat na Střekovském nábřeží u KOLOcafé vždy od 14 hodin, a to v následující termínech: 21.5., 18.6., 30.7. a 27.8. Součástí každého odpoledne bude divadelní představení a program zaměřený na přípravu zdravých pochoutek či pohyb.

Indiánský den Karla Maye

Kdy: Sobota 18. června od 14.30 hodin

Kde: Brná

Tradiční akce, kterou pořádá Veselá Brná. Bude indiánský průvod, hry pro malé i velké, bohatý doprovodný program v prostoru u kapličky v Brné. Proběhne také odhalení pomníku setkání Karla Maye s Járou Cimrmanem. Bude i Cimrmanův běh s kufrem. Představí se Vladimír Hron jako Vinnetou, zahraje Tomáš Linka a Under grass nebo Michal tučný revival.

Mluviti pravdu

Kdy: Sobota 18: června od 19.00 hodin

Kde: Velký sál Činoherního studia v Ústí nad Labem

Preméra hry. Nejslavnější román nejslavnějšího ústeckého autora současnosti na jevišti nejslavnějšího sudetského divadla všech dob. Pouť mexického českého německého Rakušana z Vídně přes Třebíč, Mauthausen, Znojmo, Valdice, Hamburk, Venezuelu do Ústí nad Labem a téměř zpět. Epopej dvacátého století o hodnotě lidského života. Jednotlivec v životním zápase s neustále se měnící ideologií. Musíš to vydržet, jiná cesta životem neexistuje. Všeobecné volební právo zahubilo nebe s peklem a nahradilo je nicotou, tváří v tvář, které oběť ztrácí smysl a nejvyšším přikázáním je ŽÍT. Kdo je ale potom člověk? Co je pak také schopné nazývat se člověkem? Kolik toho člověk může ještě vydržet?

Den domácích mazlíčků

Kdy: Neděle 19. června od 9.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Městské sady v Ústí nad Labem budou v neděli 19. června od 9.00 hodin dějištěm Dne domácích mazlíčků. „Nezapomněli jsme ani na vaše domácí mazlíčky. Pojďte je seznámit s dalšími čtyřnohými kamarády, najděte nové parťáky na procházky a nebo si jen tak dejte něco dobrého a užívejte krásnou neděli,“ zvou na akci pořadatelé.

Barvám Neutečeš - Ústí nad Labem 2022

Kdy: Neděle 19. června od 9.30 hodin

Kde: Ústí nad Labem

Barvám neutečeš! opět v Ústí nad Labem. V roce 2022 se uskuteční odložený 8. ročník a v Ústí nad Labem 19. června nesmí tato akce chybět! Chceš si užít den s přáteli, rodinou nebo jen sám pro sebe? Stačí jediné, vyrazit na trasu dlouhou 5km během či chůzí a nechat se při tom v barevných zónách zasypat barvami. A i po běhu se nebudeš nudit!

Burza LP a CD v Hraničáři

Kdy: Neděle 19. června od 11.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Burza LP desek a CD . Několik tisíc titulů!! Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od Muddyho Waterse po Franka Zappu. Výběr je obrovský, stačí přijít! Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Falco, F. Sinatra a mnoho mnoho dalších. Výprodej vybraných titulů. Vykupujeme LP, SP i CD – music69@seznam.cz. Výběr z tisíců titulů. Prodej, nákup, výměna. Vstup 50 kč (doprovod zdarma).

Pohádková neděle - Jak spolu Pejsek s Kočičkou hospodařili

Kdy: Neděle 19. června od 15.00 hodin

Kde: Hrad Střekov

Na další letošní Pohádkové neděli se můžete těšit na pohádku Jak spolu Pejsek s Kočičkou hospodařili. Loutková představení Sváťova Dividla začínají vždy v 15.00 hodin. Vstup je zdarma.

2. Malý Hamburk 2022

Kdy: Neděle 19. června od

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Druhým dílem pokračují pravidelné hudební multižánrové minifestivaly v Mušli v Městských sadech. Program: 15.00 - Marley Wildthing - mladá rakouská mulitinstrumentalistka hraje mix indie, folku a popu. Jako hudebnice procestovala Ameriku i Evropu, hrála i na ulici i na velkých pódiích. 16.00 - Kapela Vy - Anna Josephová k nám jezdila v minulosti ještě pod svým dívčím jménem a s kapelou Annešanté. Nyní v komornější sestavě a po mateřské dovolené. 17.00 - Old Boys Dixie - populární dixieland na vysoké instrumentální úrovni prezentuje tradiční jazz i světově známé evergreeny.

Hladce obrace: od sebe sama, kolem prázdna a skrze něj

Kdy: Do 2. července

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstava hledá odpovědi na elementární otázky, které nám pomáhají porozumět sami sobě i okolnímu světu. Kam patříme? Kdo jsme? Kým můžeme být? Každá umělkyně a umělec pro výstavu vytváří dílo, kterým artikuluje svůj vlastní příběh prostředkující odlišná vnímání různých realit. Jejich díla jsou reflexí vlastních prožitků, probouzejí emoce a umožňují sdílení subjektivně prožívaných příběhů. Výstavou výrazně prostupuje motiv látky, drapérie, prošívání a intimního doteku.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Návrat legendy Romana Říhy

Kdy: Do konce divadelní sezony

Kde: Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem

Ve středu 20. dubna byla zahájena v Činoherním studiu v Ústí nad Labem výstava obrazů Romana Říhy. Technik a kulisák Činoherního studia se věnuje umělecké činnosti. U příležitosti 50. sezony dostal k dispozici prostor divadelního foyer, aby tam vystavil své obrazy. Výstavu Návrat legendy můžete navštívit až do konce 50. sezony. Výstava je prodejní. Deset procent z ceny každého prodaného obrazu věnuje Roman na pomoc Ukrajině a její podporu. Obraz Ukrajina, jehož počáteční cena je již stanovena na 10 tisíc korun, bude předmětem aukce, Říha namaloval v ukrajinských barvách. Pokud se ho rozhodne někdo koupit, celých 100 % této částky bude poskytnuto na pomoc Ukrajině.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.