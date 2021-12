Benefice aneb Zachraň svého Afričana

Kdy: Pátek 17. prosince a sobota 18. prosince od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Benefice je razantní komedií, která se dotýká ušlechtilosti i pseudoušlechtilosti v nás. Německá autorka píše převážnou většinu svých textů specifickým způsobem. S herci improvizuje na dané téma, z toho pak vznikají texty, které zaznamenává. Její hry tak mají velmi blízko k improvizaci, jsou živé, aktuální a velmi vtipné. Pět herců připravuje Benefiční večírek – vesele. Pět herců na jevišti se snaží přesvědčit diváky, aby přispěli na humanitární projekt v Africe.

Noc na Karlštejně

Kdy: Pátek 17. prosince od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Historická látka podle stejnojmenného filmu na motivy hry Jaroslava Vrchlického v muzikálovém zpracování legendárního Karla Svobody, kde se opět můžeme těšit v titulních rolích na některé populární, mediálně známé osobnosti.

Vánoční pohár nadějí v karate

Kdy: Sobota 18. prosince od 9.30 hodin

Kde: Sportovní hala T-mobile ISĎ Dobětice

Těšení na Štědrý den si mladí milovníci japonského bojového umění zkrátí v Ústí nad Labem v sobotu 18. prosince v rámci Vánočního poháru nadějí. Poměřit své síly s konkurencí budou moci začínající děti a mládež od čtyř do čtrnácti let v disciplínách agility, kihon ido, kata a kata duo. Soutěž se v tomto roce stala součástí seriálu sportovních akcí České unie sportu, jejímž mediálním partnerem je Deník.

Baletní tryptych

Kdy: Sobota 18. prosince od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Claude Debussy: Faunovo odpoledne, Maurice Ravel: Bolero a Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období. O čem je Baletní Triptych? O vás, milí diváci! A o nás. Člověk je křehkou skořápkou z masa a kostí, duše ho naplňuje jako voda džbán. V duši tkví umění, ne nadarmo se říká „pohlazení po duši”. A právě umění naplňuje život, čistí mysl, povznáší ducha a hladí po duši. O tomto je náš Triptych. Každá ze tří částí má svůj vlastní příběh, ale jsou spjaty v jeden celek touhou po kráse, naději a odhodlání.

31. Vánoční benefiční koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra

Kdy: Sobota 18. prosince od 18.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Výtěžek koncertu bude předán Komplexnímu onkologickému centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jako host vystoupí Pavol Hammel a Bonifanti.

Vánoční tančírna

Kdy: Sobota 18. prosince od 19.00 hodin

Kde: Národní dm v Ústí nad Labem

Historicky první Vánoční tančírna Tanečních kurzů manželů Rottenbornových, pořádají Lucie Rottenbornová a Martin Votroubek.

Vánoční hra aneb O tom slavném narození

Kdy: Neděle 19. prosince od 10.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Už za maličkou chvíli vám s převelikou pílí sehrajeme představení, o tom slavném narození Krista Pána našeho, Ježíška malého, nade vše milého, který přišel mezi nás ve vánoční tento čas, aby lidstvo smrtelné, od zlé moci pekelné navždy osvobodil.

Putování za kometou

Kdy: Neděle 19. prosince od 14.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Hravé rodinné odpoledne s výtvarnými dílnami, site-specific instalacemi, filmy i svařákem mezi planetami. Chudák holka smutná, prý špinavá koule sněhová, samý led a prach. Schovává se až za oběžnou dráhou Pluta, aby ji nikdo plačící neviděl… Pomozte probudit její krásu! Staňte se slunečními větry, zažehněte naší kometě ten nejtřpytivější ohon, ať je opět ledovou královnou noční oblohy.

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Kdy: Neděle 19. prosince od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Na tomto koncertě zazní známá mše J. J. Ryby Česká mše vánoční v podání sólistů, orchestru a sboru Severočeského divadla.

4. Vánoční koncert sboru Ústecké Bambini

Kdy: Neděle 19. prosince od 17.00 hodin

Kde: Kino Domu kultury v Ústí nad Labem

Vystoupení sborů Ústecké Bambini, jejich mrňousci a sbor pro zpěváky dospěláky.

Vánoční saloon Fešáků s hosty

Kdy: Pondělí 20. prosince od 19.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Tradiční vánoční koncert legendární ústecké country skupiny s hosty.

Trhy na Lidickém náměstí

Kdy: Každý den od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Na Lidickém náměstí je možné každý den od 10.00 do 17.00 hodin koupit výrobky z kožešiny, kosmetiku nebo pohlednice a obrázky. Nekoupíte si zde nic k jídlu ani k pití a kolotoč a vláček pro děti není v provozu.

Nečekaně náhlá exploze svobody v bludišti na Větruši

Kdy: Do 30. ledna 2022

Kde: Bludiště na Větruši v Ústí nad Labem

Festival Sudety 2021 – Underground a disent na Ústecku představí putovní výstavní projekt, jenž se nyní zaměřuje na severočeský underground v bezprostředně porevoluční atmosféře v Ústí nad Labem, jako VŠ-Klub, U-Klub, Tukan, Zeppelin, Knak, RadioClub, Scene Report a další. Od úterý 30. listopadu jej bude hosti zrcadlové bludiště na Větruši. Otevřeno bude od úterý do neděle v době 9 – 13 a 13.30 – 19 hodin. Potrvá do 30. ledna 2022.

Narušená rovnováha Revisited

Kdy: Do 13. února 2022

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu UJEP P otevřela po komplexní rekonstrukci Dům umění Ústí nad Labem skupinovou výstavou Narušená rovnováha Revisited, která byla zahájena ve středu 1. prosince. Její koncepce je vzájemným dialogem historický děl, v roce 1993 prezentovaných se etablujícím okruhem ústeckých autorek a autorů na dvou vydáních výstavy Narušená rovnováha v Obecním domě v Praze a v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a zcela nových projektů.

Naši Němci

Kdy: Stálá výstava

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Slavnostní otevření stálé výstavy se uskutečnilo ve čtvrtek 18. listopadu. Výstava představuje dějiny německojazyčného obyvatelstva českých zemí a vývoj česko - německých vztahů od středověku do 20. století. Autorem expozice je Collegium Bohemicum. Na ploše 1 600 metrů čtverečních, rozdělenými do 22 místností, je více než 600 exponátů. Otevřeno úterý – neděle od 9.00 do 18.00 hodin.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.