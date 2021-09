Swap rostlin

Kdy: Pátek 17. Září od 16.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Již tradiční a dobře známý green swap v Hraničáři! Pokud máte doma květiny, které vám již nedělají radost nebo se vám nevejdou do bytu, přineste je v pátek do Hraničáře. Někoho jistě potěší a i vy sami můžete rozšířit svou zelenou sbírku o nové kousky!

Pepek a námořník

Kdy: Pátek 17. září od 19.00 hodin

Kde: KOLOcafé na střekovské náplavce

Koncert dvojice muzikantů. Hudební alternativa ze severu Čech.

Fondyfest 7

Kdy: Sobota 18. září od 16.00 hodin

Kde: Fotbalové hřiště v Koštově

Na místním fotbalovém hřišti v Koštově v sobotu zahrají: Zakázaný ovoce, Idio&Idio, F.A. King, Jokers a další. Začátek v 16.00 hodin, vstup za 190 Kč. Pořádají Kukang Coffee a zakázanÝovoce.

Golden Cats

Kdy: Sobota 18. září od 18.00 hodin

Kde: Pivnice Grill & Pub na Masarykově ulici v Ústí nad Labem

Zábavná Travesti show. Téměř tři hodiny známých hitů, skvělých převleků a samozřejmě humoru a vtipu. Večer budou bavit slečny Sarah Diamonds a Julia Landis, se svým hostem Wendy Adkins.

Pozorování slunce

Kdy: Sobota 18. září, sraz v 16.00 hodin u Hraničáře

Kde: Hvězdárna v Teplicích

Hraničář pořádá Společný výlet do Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích. Přidejte se s námi k dennímu pozorování Slunce a slunečních skvrn s odborníkem Bohuslavem Matoušem. Výlet je součástí doprovodného programu k výstavnímu cyklu Světlo v Galerii Hraničář.

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2021

Kdy: Sobota 18. září od 15.00 hodin

Kde: Město Ústí nad Labem

Jeden z nejoblíbenějších závodů sezóny, který je tu s námi už více než 10 let, je opět tady! Na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem díky rovné trati tradičně padají rekordy. Jedinečný je také průběh místní chemičkou a výhled na hrad Střekov. Závody: Mattoni 1/2maraton jednotlivci a štafeta, 2Run štafeta, dm rodinný běh, Spolchemi Český pohár handbike a Běh o pohár rektora UJEP. Zazní výstřel a za tónů Smetanovy Vltavy se účastníci vydají na cestu za svým cílem. Délka trati hlavního závodu je 21,09 km. Registrováno je 2 500 běžců. Rekord muži: 0:59:14 Barselius Kipyego (Keňa), rekord ženy: 1:07:17 Peres Jepchirchir (Keňa). Běh omezí dopravu a přepravu MHD ve městě.

Romfest

Kdy: Neděle 19. září od 14.00 hodin

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

Koncert romských kapel. Vystoupí: Bengas s Davidem Krausem, Ondřej Gizman a Ondrej Ferko, Remix beng, Kaminiko a Šenki band.

Harila aneb Čtyři z punku a pes

Kdy: Neděle 19. září od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio Ústí nad Labem

Nejdrsnější a současně nejzábavnější hra René Levínského. Závratná jízda čtyř punkerů, která nekompromisně posouvá hranice reality. Všechno začíná únosem gorily a končí kšeftem snů. Punk is not dead. René Levínský, zde skrytý za jedním ze svých četných pseudonymů, vystudoval teoretickou fyziku na ČVUT v Praze a získal doktorát z teoretické ekonomie na CERGE University Karlovy. Jako vědec je velmi seriózní. Jako divadelník naprosto nepředvídatelný.

In Vivo

Kdy: do 3. října

Kde: Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Výstava představuje sochařskou tvorbu čtyř výrazných autorů, a to Ondřeje Filípka, Matouše Háši, Miriam Kaminské a Kateřiny Komm. Ilustruje také různé přístupy transformace lidské figury, současně zprostředkovává problematiku individuální identity, procesu individuace, zviditelňování hlubinných rovin psychiky skrze reflektovaný vztah k sobě, druhému a kolektivnímu vědomí obecně. Výstava potrvá do 3. října.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.