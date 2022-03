No Fun kolektiv – Stručný návod pro gamifikovaný život Kdy: Pátek 18. března od 18.00 hodin Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem bude v pátek 18. března od 18 hodin hostit přednášku Stručný návod pro gamifikovaný život. Zahájení umělecké intervence a přednáška o gamifikaci v našich každodenních životech. Každodennost je gamifikovaná, stejně jako město a náš pohyb. Přednášku povede No fun kolektiv (zastupuje Markéta Soukupová, Ondřej Trhoň).

Forget Heritage: Jiří Dvořák – Face Lift

Kdy: Pátek 18. března od 20.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Nová videoprojekce umělce Jiřího Dvořáka, která proběhne v pátek 18. března ve 20 hodin. Součástí programu bude koncert kapely Madhouse Express a DJ Window_Cleaner. Jiří Dvořák je fotografem a odborným asistentem v Ateliéru aplikované a reklamní fotografie FUD UJEP.

The Cello Boys a orchestr Severočeského divadla

Kdy: Pátek 18. března od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Jedinečné uskupení The Cello Boys vystoupí poprvé v Ústí nad Labem za doprovodu orchestru Severočeského divadla. Těšit se můžete na originální úpravy těch nejznámějších filmových melodií, pop-rockových hitů, autorské skladby a opravdu nevídanou show! The Cello Boys je netradiční a velmi originální kapela, působící od roku 2016. Vystupovali již na různých festivalech a koncertech jak v České republice, tak v zahraničí. Na podzim roku 2021 vydali EP Out of Quarantine, ke kterému v současné době natáčejí videoklipy. Chystají obměněnou show a koncerty, jak samotné kapely, tak ve spojení s komorními a symfonickými orchestry. Členové: Ladislav Mariaš – violoncello, Zachar Fedorov – violoncello a Jakub Kočí – bicí.

Ústecké akva trhy

Kdy: Sobota 19. března od 9.00 do 11.00 hodin

Kde: Důlce 3092/74 v Ústí nad Labem

Ústecké akva trhy, tedy prodej akvarijních ryb se uskuteční v sobotu 19. března od 9.00 do 11.00 hodin na adrese Důlce 3092/74 Ústí nad Labem. Je možné se sem dopravit autobusy č. 53, 54 a 61 a vystoupit na zastávce MHD Důlce. Na výběr bude jak ze spousty druhů akvarijních ryb, krevetek a rostlinek. Pomohou i teraristé a ptáčkaři.

Fly to Mars

Kdy: Sobota 19. března od 20.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem(

Koncert a křest ústeckých elektro-rockových Fly To Mars, kteří po patnácti letech vydali svoji novou desku Náladám.

Koncert pro Ukrajinu

Kdy: Sobota 19. března od 20.30 hodin

Kde: Restaurace Kačák Tisá

V Tisé se o víkendu bude hrát na podporu Ukrajiny a jejího lidu. V sobotu 19. března se na Kačáku uskuteční Koncert pro Ukrajinu, kde vystoupí teplický Jiří George Dittrich a též teplická hudební skupina Hlasivky. Minimální vstupné na akci je 100 korun a výtěžek poputuje na transparentní účet organizace Člověk v tísni.

Bratstvo Kočičí pracky

Kdy: Sobota 19. března od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Šokující odhalení! Tajemství, která neměla být nikdy vyzrazena! Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač? Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele.

Kliďánko 30

Kdy: Sobota 19. března od 19.00 hodin

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Známá kapela slaví kulatiny. Koncert k 30.výročí založení skupiny Kliďánko.

Ples severočeských patriotů 2022

Kdy: Sobota 19. března od 20.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Ples severočeských patriotů se za dobu své existence stal nedílnou součástí plesové sezony na Ústecku a je tak již tradičně jejím vrcholem. O jeho oblibě svědčí mimořádný zájem návštěvníků i partnerů. Je tak bezesporu největší plesovou událostí regionu. Nad 12. ročníkem Plesu severočeských Patriotů převzal záštitu primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický. Vystoupí Jiří Korn, Vašo Patejdl, Michal Hrůza a Kapela Hrůzy, Boom!Band Jiřího Dvořáka, Olga Lounová, Vláďa Hron, Ondřej Ruml, DJ Martin Hrdinka, David Deyl, Nepitch Band a Fonotest. Celým večerem Vás bude provázet moderátor Aleš Lehký.

Otevření ČFA arény a noční akce

Kdy: Sobota 19. března od 14.00 hodin

Kde: ČFA aréna Střekov v Truhlářově ulici

Těšit se můžete na Karla Hynka, který vystupuje například v pořadu Na stojáka, fireshow,koně, ohňostroj a také plno jiné zábavy. Provedeme Vás nejprve dvoupatrovouhrací plochou a ukážeme vám zázemí, které je v přízemí. Připravena je i noční akce. Nebude to jen obyčejné skákání na hale, tentokrát vás čeká program který nebude pouze na trampolínách. Možnost vyzkoušet si Airsoft, bude se grilovat také se budou opékat špekáčky. Velký ohňostroj. Na své si tentokrát mohou přijít i rodiče! O děti na hale se budou starat naši trenéři. Rodiče žádnou přihlášku nepotřebují.

Burza vinylů

Kdy: Neděle 20. března od 11.00 do 16.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od Muddyho Waterse po Franka Zappu. Výběr je obrovský, stačí přijít! Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Falco, F. Sinatra a mnoho mnoho dalších.

Burza – Akvaristika a teraristika

Kdy: Neděle 20. března od 9.00 do 13.00 hodin

Kde: Hotel Clarion v Ústí nad Labem

Výstavní a prodejní setkání chovatelů akvaristiky, teraristiky, exotického ptactva a rostlin v Ústí nad Labem. Na akci je potřeba zakouoit si online vstupenku.

Činoherák pro Ukrajinu

Kdy: Neděle 20. března od 12.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Benefiční celodenní happening pro Ukrajinu | koncerty, filmy, přednášky, setkání. Časový harmonogram: 12.00 – otvíráme divadlo, 12.30 – slavnostní zahájení, 13.00 – Cringe Prince (koncert – Velký sál), 14.00 – Vyrob si svůj stát (filmová projekce v Obejváku), 15.00 – Nauzea Orchestra (koncert – Velký sál), 15.00 – Bez viditelných příznaků (filmová projekce v Obejváku), 16.30 – Debata s Martinem Ryšavým (Obejvák), 17.30 – Burning Steps (koncert – Velký sál), 18.30 – Provinční městečko E (filmová projekce v Obejváku), 20.00 – 100K (koncert – Velký sál), 21.30 – konec programu. Všichni umělci vystoupí bez nároku na honorář. 100% ze vstupného bude poukázáno na účet SOS UKRAJINA, který spravuje Člověk v tísni. Občerstvení po celou dobu benefice před divadlem zajistí Tortuga Bay Burgers. Afterparty v režii kolektivu 100K v prostoru Bedna. Benefiční večer v Činoherním studiu pořádá zapsaný spolek Les divokých sviní.

Hrad Střekov

Kdy: Neděle 20. března od 10.30 hodin

Kde: Hrad Střekov

Již tuto neděli otevírá hrad Střekov své brány. Během března a dubna bude mít otevřeno vždy od středy do neděle, od 10.30 do 17.00 hodin.

Linda

Kdy: Neděle 20. března od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Linda… Svižná konverzační hra plná napětí, ale i humoru odrážející náš každodenní život a problematické vztahy. Linda je úspěšná žena v nejlepších letech, manažerka v kosmetické firmě. Jednoho dne ji ale začne šlapat na paty mladší kolegyně a Lindě se postupně začne hroutit celý svět. Podporu hledá u svého manžela, ale jak brzy pochopí, ani tam nenajde zastání. Život, který vedla ještě před pár dny, se rázem mění v pouhou iluzi, vše se s nečekanou rychlostí vymyká kontrole jak v práci, tak v rodině. Hra představuje svou titulní hrdinku v komplexním světle, silnou i chybující, rozhodně ale jako někoho, kdo si zaslouží naši pozornost.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Milan Kozelka – Na cestě

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem je novou interpretací Kozelkova díla ve spolupráci s místními umělci a Fakultou umění a designu UJEP. Nejen, že prezentuje dílo Milana Kozelky v jeho úplnosti, a to především díky dokumentaci a originálům uchovaným v archivu Kozelkova přítele a sběratele Vladimíra Meistra, ale posunuje ho dál díky instalacím, které podle autorových skic a návrhů realizoval Jan Krtička a Jan Prošek. Výstavu doprovází samostatný projekt Šemík stejnojmenného dočasného autorského seskupení, jenž působí na periferii současného umění. Je pokusem nalézt v tvorbě lokálních umělců mladší a střední generace propojení s dílem Milana Kozelky. Unikátnost expozice Šemík spočívá v dočasném spojení osmi, jinak samostatně tvořících autorek a autorů, kteří se rozhodli pracovat pod společnou signaturou a vytvořit pro tuto příležitost expozici složenou převážně ze zcela nových artefaktů.

L’ubica Mildeová, Self-Design: Chapter II – Once Upon a Time…

Kdy: Do 7. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Ačkoliv je L’ubica Mildeová čerstvou absolventkou doktorského programu Katedry designu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, její tvorba osciluje i ve volném umění. A to jak formou – její artefakty nemusejí mít zásadně užitou funkci, tak společensko-kritickým obsahem. Přesto se v její práci současná estetika a „cool look“ designových produktů dá lehce vysledovat. Navíc si všímá vlivu designu i na další oblasti, než je jen běžné spotřebitelské využití. V jejím uvažování a následném uměleckém vyjádření se člověk stává produktem. Dlouhodobě se L’ubica Mildeová ve své práci zabývá fenoménem vizuální sebeprezentace. Při současnému vzestupu a vývoji sociálních sítí je uživatel touto komunikační strategií přehlcen. L’ubica na tuto sebeadoraci v práci reaguje např. zneužitím technologií, které se běžně využívají pro zlepšení image. Zachází s nimi však cíleně přehnaně a s ironizujícím odstupem. Hlavním tématem výstavy je tedy kritické vědomí posunu komunikace do narcistní vizuální show.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Plavecký areál Klíše

Kdy: Pondělí (od 13.00) – neděle (vždy od 10.00 hodin)

Kde: Plavecký areál Klíše

Každé první pondělí v měsíci probíhá velký sanitární den, kdy je areál uzavřen po celý den. Skokanský bazén není z důvodu pronájmu veřejnosti k dispozici každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin. V pondělí, ve středu a v pátek je ranní plavání od 6.00 do 8.00 hodin.

Městské lázně v Ústí nad Labem

Kdy: Pondělí – pátek od 12.00 do 16.00 hodin, sobota a neděle od 10.00 do 20.00 hodin

Kde: Městské lázně v Ústí nad Labem

Bazén o rozměrech 19 x 7m v secesní budově Městských lázní sloužící veřejnosti již od roku 1908 stále nese historické prvky – např. vysoký klenbový strop zdobený rozetou a arkádami, čímž na své návštěvníky přenáší nejen dobového ducha, ale nabízí až intimní atmosféru. V dopoledních hodinách všedních dnů je využíván převážně mateřskými a základními školami k zajištění plaveckého výcviku dětí, odpoledne pak soukromými subjekty na základě uzavřených smluvních vztahů a k pořádání kurzů plavání pro děti, seniory a nastávající maminky. Veřejnosti je tedy k dispozici ve všední dny v omezené době, nicméně o víkendu se jeho využití žádné meze nekladou. V budově Městských lázní je k dispozici rovněž sauna.

Sloní procházka

Kdy: Každý den

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Mezi nejčastější novoroční předsevzetí patří změna životního stylu, zejména zdravější stravování a více pohybu. Příkladem vám může být slonice Delhi, která pohyb rozhodně nezanedbává a pravidelně se vydává na procházku kopcovitým terénem zoo. Přijďte se také protáhnout do zoo a třeba se s ní potkáte. Otevřeno máme na pokladně každý den od 9.00 do 16.00 hodin, v areálu pak můžete zůstat až do 17.00 hodin.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.