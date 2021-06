Útulek Fest 2021

Kdy: pátek 18. června od 16.00 hodin, v sobotu 19. června od 11.30 hodin

Kde: hrad Střekov v Ústí nad Labem

Proč přijít: Řadu míst vystřídal v Ústí a okolí za dvacet let existence pohodový, hudebně pestrý benefiční festival Útulek Fest. Letos pobaví na nádvoří a parkovišti ústeckého gotického hradu Střekov, začne v pátek 18. června odpoledne a v sobotu 19. června zde vrcholí od odpoledne do noci. Výtěžek (dosud 590 000 Kč) opět přemění pořádající spolek na krmení a podpoří jím čtyřnohé přátele v několika útulcích pro psy a kočky na Ústecku. Vystoupí: Houpací koně, Nauzea, Čistírna pokaždé jinak, Už jsme doma, DC Radio, Die Ukrainies.

Léto na Střekovské náplavce

Kdy: pátek 18. června od 19.00 do 21.00 hodin

Kde: KOLOcafé, Střekovské nábřeží pod Benešovským mostem

Proč přijít: Z živé hudby se můžete těšit na nové i známé hlasy a tváře, Tentokrát vystoupí Kaya. Vstupné je dobrovolné. KOLOcafé upozorňuje předem, že rezervace na akce nedělá. A jako už minulý rok, doporučuje donést si deky nebo své vlastní skládací sezení.

Urban Challenge

Kdy: sobota 19. června od 8.00 hodin, start první vlny v 9.30 hodin

Kde: Centrální park na Severní Terase

Proč přijít: Letos poprvé v Ústí nad Labem na Severní Terasa v Centrálním parku. Účastníky čeká opět 5 km dlouhá trať a více jak 25 originálních překážek z městského prostředí. Těšit se tak mohou na skvělou zábavu a sportovní vyžití! Konečně pořádný adrenalinový zážitek, který je nyní dostupný úplně každému. Jedná se o první městský překážkový běh svého druhu v ČR. Bude při něm přeskakování aut, lezení přes kontejnery, běh atomovým krytem a mnoho dalších výzev. Vedle hlavního závodního okruhu budou připravené také dětské překážkové okruhy. Jsou připraveny běhy na 900 metrů pro 4 - 6 let a 6-8 let a 1 800 m pro 9-11 let a 12-14 let.

Indiánský den Karla Maye

Kdy: sobota 19. června od 14.30 hodin

Kde: v prostoru Hospůdky U Kapličky v Brné

Proč přijít: Indiánský průvod vyrazí ve 14.30 hodin od školy v Brné. Vše vyvrcholí pestrou zábavou v prostoru Hospůdky U Kapličky. Tato indiánská sešlost má přichystány novinky. Je to nové autorské teplické Divadlo Na klice se staronovou hrou Indiánka Janka, ale i hrobské Divadlo v Pytli. Budou i soutěže, indiánský guláš a Vladimír Hron jako Vinnetou.

Jarní koncert The Boom Beatles Revival Band & Orchestra

Kdy: sobota 19. června od 19.00 hodin

Kde: zahrada Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem

Proč přijít: Na tradiční jarní koncert zve ústecká beatová skupina The Boom Beatles Revival Band & Orchestra ve velké sestavě, a to v sobotu 19. června 2021 od 19.00 na Zahradu Českého rozhlasu Sever. Koncert je bez předkapely, Boom jej věnují vzpomínce na Míru Haška, proslulého ústeckého DJ, muzikanta, spoluzakladatele Rádia North Music a osobnost vůbec i na Jirku Černého z Národního domu, zvukaře z Ústí, opraváře hudebních aparatur i nástrojů pro několik generací ústeckých muzikantů. Hudbou tak opět ožije zahrada areálu Palácové vily Carla Friedricha Wolfruma, objektu Českého rozhlasu Sever Na schodech 10.

Swap rostlin před Hraničářem

Kdy: sobota 19. června od 15.00 do 17.00 hodin

Kde: před Veřejným sálem Hraničář v Ústí nad Labem

Proč přijít: Máte rádi rostliny všeho druhu? Chtěli byste některé věnovat a naopak si doma osvěžit vzduch novými? Pak přijďte na výměnu rostlin do Hraničáře! Přineste s sebou cokoliv – odnože, řízky, pokojovky, balkonovky, kaktusy, ale třeba i nepotřebné květináče. A můžete přijít, i když žádnou rostlinu na výměnu nemáte, ale chcete si jen nějakou odnést. Akce je zdarma a volně přístupná všem.

Art Cargo Bike on Tour

Kdy: sobota 19. června od 15.00 do 20.00 hodin

Kde: na Labské stezce

Proč přijít: Dresden – Pirna – Děčín – Ústí nad Labem – Řehlovice – Litoměřice – Elbe Labe. Na Labské cyklostezce z Drážďan do Litoměřic se umělecké potřeby přepravují nákladním kolem a je vystavena mobilní výstava. V červnu 2021 budou v dílnách s místními partnery vytvořena díla pomocí sprejových šablon. Výstava ukazuje výsledky účastníků workshopu i díla jiných umělců. Prohlídka končí v Děčíně, Ústí nad Labem, Řehlovicích a Litoměřicích. Projekt realizuje ekologickou mobilitu se současným uměním na evropské trase Eurovelo 7.

Pěšky Ústím #6: Kdysi největším přístavem

Kdy: sobota 19. června od 13.00 hodin

Kde: sraz v prostoru Zanádraží

Proč přijít: Zatímco jeden z labských břehů se svým asfaltovým pásem cyklostezky zažívá své nejlepší dny, ten druhý už zdá se veškerá sláva opustila. A že to byla sláva světová! Tahle strana řeky nelpí na propocené honbě za výkonem, spíš nadšeně vítá veškerá dobrodružná srdce s chutí objevovat její divoká zákoutí. Délka procházky je 7 km. rasu vybral a procházku povede kavárník Jan Civín.

Barvám neutečeš

Kdy: neděle 20. června od 9.00, start je ve 13.00 hodin

Kde: v Centrálním Parku na Severní Terase v Ústí nad Labem

Proč přijít: Den, kdy se účastník stane součástí akce plné barev, skvělé nálady, přátelství, rodinné pohody a nezapomenutelných zážitků. Běh, ve kterém není hlavním motivem rychlost, ale především zábava. Děti, teenageři i dospělí, mladí i staří, jednotlivci, skupiny či rodiny s dětmi - zúčastnit se může opravdu každý! Vyrazit na trasu dlouhou 5 km během či chůzí a kde budou v 5 barevných zónách zasypáni barvami.

Architektura českých knihoven ve 21. století

Kdy: do 30. června

Kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Proč přijít: Severočeská vědecká knihovna nabízí čtenářům do konce měsíce června výstavu Architektura českých knihoven na 18 panelech, která umožní pohled na moderní a často architektonicky ambiciózní budovy, ve kterých sídlí různé typy knihoven od městských a krajských až po vysokoškolské. Nové knihovny jsou často navrhovány tak, aby nejen urbanisticky obohacovaly místo, kde vznikly, ale také aby umožnily knihovnám zajistit pro veřejnost knihovnické a informační služby v daleko širším rozsahu než doposud. Výstava je přístupná v čase otevření knihovny zdarma.

Letní kino na fotbalovém hřišti TJ Mojžíř

Kdy: Pátek 18. června od 21.45 hodin

Kde: fotbaloví hřiště TJ Mojžíř

Tělovýchovná jednota Mojžíř pořádá za podpory městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice promítání v letním kině. V pátek ho odstartuje česká pohádka Princezna zakletá v čase. Promítání nové české pohádky proběhne na fotbalovém hřišti TJ Mojžíř v pátek 18. června od 21.45 hodin. Zveme přátele a rodiny na tuto výjimečnou událost. Letní kino bylo v našem areálu tradiční letní zábavou a nyní navazujeme na jeho pokračování.

Online výtvarná dílna pro děti

Kdy: do konce měsíce června

Kde: na blogu dětského oddělení a facebooku Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem

Nová výtvarná dílna s Terkou Kleinovou od 4. června 2021 na blogu dětského oddělení a facebooku knihovny. Létající talíř z papírového talíře, kašírované UFO. Uffff! Tak nelenošte a vyrábějte s Terkou!



Koupaliště Brná

Kdy: sezona od června do září

Kde: areál koupaliště Brná

Proč přijít: V areálu letního koupaliště Brná u řeky Labe, v malebném údolí Porta Bohemica, naleznete rekreační bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén či další bazén pro rekreaci. Na málokteré koupaliště se dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 100 Kč, Dítě nad 120 cm, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 60 Kč, dítě do 120 cm – 20 Kč.

Koupaliště Ústí nad Labem – Klíše

Kdy: sezona červen - září

Kde: koupaliště Ústí nad Labem Klíše

Proč přijít: K dispozici jsou zde bazény (včetně dětského) s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště, spousta atrakcí pro děti i dospělé. Využít je možné též skokanský bazén s 10 m skokanskou věží. Nechybí stánky s občerstvením, doplňkový prodej pomůcek do vody a na opalování, zázemí pro rodiče s dětmi vč. mikrovlnné trouby a přebalovacího pultu, šatny a WC. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 120 Kč, Dítě nad 120 cm do 18 let, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 80 Kč, dítě do 120cm – 20 Kč.

Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem

Kdy: do 3. července

Kde: Dům umění ústí nad Labem

Proč přijít: Výstavní projekt Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem představuje téma empatie k virtuální identitě. Virtuální identita je přitom chápána jako dynamicky se proměňující médium mezilidských vztahů v rámci elektronické komunikace mezi jedinci a rovněž jako nástroj využívaný k vytváření sociálních vazeb mezi uživateli internetu.

Michaela Labudová – Present Absence

Kdy: do 3. července

Kde: Dům umění ústí nad Labem

Proč přijít: Výstava tematizuje formáty a média v grafickém průmyslu jakožto nositeli sdělení. Site-specific projekt Michaely Labudové se odehrává v galerijním prostoru a na veřejných plochách ve městě a věnuje se identitě ve vizuální komunikaci. V grafické tvorbě se Michaela Labudová zaměřuje na typografii, korporátní identitu, knižní tvorbu a ilustraci. Od roku 2007 je členkou grafické skupiny Monsters, studuje doktorský obor Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.