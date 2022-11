The Catfish s předkapelou Bonifanti Kdy: Pátek 18. listopadu od 20.00 hodin Kde: Národní dům v Ústí nad Labem Koncert nejlepší britské bluesové kapely roku 2022 v Ústí nad Labem. Britská kapela The Catfish připravila druhé české turné na listopad. Jde o nejlepší britskou bluesovou (bluesrockovou) kapelou roku 2022. Zpěvák a kytarista Matt Long je britský bluesový instrumentalista roku 2021! (vítěz British Blues Award). Na CZ turné nahradí bubeníka Kevina skvělá Klara Böhm! Vítězové na British Blues Award 2020, kapela Catfish, hrají v posledních dvou - třech letech na mnoha důležitých a velkých bluesových festivalech a v bluesových klubech po celé Velké Británii. Jejich debutové album bylo v roce 2016 první bluesovém žebířčku IBBA. Vůdčí osobností kapely je teprve dvaadvacetiletý fenomenální kytarista a zpěvák Matt Long, podporovaný od kláves svým otcem Paulem. Jejich hudba je strhující, energická a podepřená skvělými instrumentálními výkony všech hráčů.

Pan Kolpert, morbidní komedie o jedné návštěvě v Činoheráku

Kdy: Pátek 18. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Morbidní komedii o jedné návštěvě s názvem Pan Kolpert uvede v obnovené premiéře v pátek 18. listopadu od 19.00 hodin na své scéně Činoherní studio v Ústí nad Labem. Manželé Molovi přijali pozvání na večeři do Morové ulice. Hostitelé ovšem neumějí vařit a uprostřed místnosti stojí zamčená truhla. Co to bylo za fórek, s tou mrtvolou?“ Naštěstí je možné objednat si pizzu a věnovat se společenským hrám. Alespoň na chvíli… Račte dál. Místa je tu dost. Je tu jen ještě jedna mrtvola.

FIK 22: Duchové ožívají v ústeckém Hraničáři

Kdy: Od pátku 18. listopadu do neděle 20. listopadu

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

V pátek 18. listopadu v Ústí nad Labem odstartuje již sedmý ročník festivalu FIK. V průběhu tohoto víkendu bude možné ve Veřejném sále Hraničář a jeho blízkém okolí navštívit doprovodný program plný workshopů pro děti i dospělé, výstav, prezentací, autorského čtení nebo koncertů. V průběhu soboty již tradičně návštěvníci najdou v hraničářské kavárně stánky několika malých nakladatelů a tvůrců s originálními knihami, uměleckými tisky nebo hravými papírovými výrobky. Podtitulem letošního ročníku je Duch /Spirit, téma spojuje s principem oživování, s přírodními i nadlidskými jevy. Pomyslné brány festivalu se otevřou v pátek ve 14 hodin. Na přednášku Alexandry Šlikové a Jana Glína naváže koncert Spiral Sadness & Lila Tesla a after party pod taktovkou Zmar Soundystemu. Během soboty se ve foyer Veřejného sálu Hraničář představí mladí a nezávislí nakladatelé se svými stánky. Probíhat bude autorské čtení komiksu, pásmo animovaných filmů, komiksový blok nebo unikátní performance Mystical Eclipse v červeném kostele Apoštola Pavla. V neděli pak bude poslední várka workshopů. Nebude chybět ani procházka ke galerii Deska na Střekově a tématický film naslepo.

My Fair Lady

Kdy: Sobota 19. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Slavný americký muzikál z roku 1956. Libreto napsal Alan Jay Lerner a hudbu Frederick Loewe. Inspirací pro tvůrce muzikálu byla slavná divadelní hra Georga Bernarda Shawa Pygmalion z roku 1912. Příběh pojednává o chudé květinářce Elize Doolittlové, kterou si vyhlídl Henry Higgins, arogantní a nesnesitelný profesor fonetiky, který se vsadil s přítelem, plukovníkem ve výslužbě, že z této prostořeké a umouněné měšťačky z nižší vrstvy, udělá kultivovanou dámu, aniž by si někdo povšimnul, že není z vyšších společenských kruhů.

Ústí Live!2022 – volume 2

Kdy: Sobota 19. listopadu od 18.00 hodin

Kde: Marva klub v Ústí nad Labem

Druhé pokračování festivalu Ústí Live!2022, podporovaného městem Ústí nad Labem, kde se tentokrát představí kapely z Děčína, Litoměřic a Ústí nad Labem… Určitě si nenechte ujít tenhle speciální večer a přijďte si to užít společně s náma!

Dobrodružství hastrmana Tatrmana

Kdy: neděle 20. listopadu od 15.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Hastrman Tarman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi, nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět. Vydá se tedy na cestu, která se změní v jedno velké dobrodružství. Pohádku uvádí Divadelní společnost Julie Jurištové.

Výstava Rift Zone v Domě umění v Ústí nad Labem

Kdy: Do 11. února 2023

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Dům umění v Ústí nad Labem hostí až do 11. února 2023 výstavu s názvem Rift Zone. Vystavujícím je Lloyd Dunn (nula.cc). Dílo Rift zone (Riftová zóna) lze chápat jako tajemnou fugu generovaných a nahraných zvuků, které mají reprezentovat průřez zemskými energiemi a skladba zachycuje jejich možnou vnímatelnou podmnožinu. Autor se pokouší o podpovrchové zkoumání vlastností mýtických prvků země, vzduchu, ohně a vody, a to v kontextu systému.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.