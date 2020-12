Vánoční jarmark v Ústí nad Labem

Kdy: do 20. 12.

Kde: Lidické náměstí, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Přijďte se naladit do vánoční nálady na ústecké vánoční trhy na Lidické náměstí. Jsou sice o něco menší než obvykle, ale to vás nemusí odradit. Jako každý rok si zde ve stáncích můžete zakoupit řadu výrobků, ozdob a jmelí. Také se budete moci pokochat světelnou výzdobou. K sváteční náladě pomůže i hudba, která bude hrát z reproduktorů.

Adventní dobrotrh

Kdy: 20. 12. od 15 hodin

Kde: Vrchlického sady (park na Hvězdě) Klíše

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Zajděte čtvrtou adventní neděli na vánoční dobrotrh na Klíši. Několik lokálních výrobců, zde bude prezentovat své výrobky, takže budete mít šanci nakoupit poslední vánoční dárky. Navíc zde i proběhne sbírka pro Spolek u pejska a kočičky. Děti zde budou moci navíc poslat své dopisy, jelikož zde bude i pobočka Ježíškovy pošty.

Sen noci Svatojánské

Kdy: 19. 12. Od 16 do 22 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 300 nebo 500 korun

Proč přijít: Činnoherní divadlo vám nabídne stream záznamu svého představení Sen noci svatojánské. Láska donutí čtveřici mladých milenců k riskantnímu činu: ocitnou se na útěku v hlubokém lese. Tu samou noc zde zkouší parta ochotníků krvavou komedii, se kterou se chtějí proslavit a zbohatnout. V lese uprostřed magické noci vládnou ale bytosti z jiných světů a osudy smrtelníků se propletou a obrátí naruby. Představení bude ke shlédnutí zdarma, pokud ale chcete můžete si vstupenku zakoupit a podpořit tím divadlo.

Louskáček - vánoční Pop-Up market Domu umění

Kdy: 8. - 19. 12. od 11 do 19 hodin

Kde: Dům umění Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Již̌ třetí́ ročník prodejního trhu Domu umění́ Ústí nad Labem, kde můžete sehnat originální́ vánoční dárky. Pop-Up market Domu umění představuje díla a produkty nejen z rukou místních umělců a designerů, které jsou vyráběny hlavně proto, aby ostatním dobře sloužily, dělaly radost a byly ohleduplné́ k přírodě.⁣

Malý princ

Kdy: 20. 12. od 10 do 20 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 300 nebo 500 korun

Proč přijít: Činnoherní divadlo vám nabídne stream záznamu svého představení Malý princ. Veršovaná dramatizace jedné z nejčtenějších próz dvacátého století, která je nejen pro děti a zároveň i filozofickým traktátem nejen pro filozofy. Hra o tom, že „dospělí jsou prostě divní“, protože všichni dospělí byli kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla. Představení bude ke shlédnutí zdarma, pokud ale chcete můžete si vstupenku zakoupit a podpořit tím divadlo.

Malý princ

Kdy: 24. 12. od 10 do 20 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 300 nebo 500 korun

Malý princ

Kdy: 24. 12. od 10 do 20 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 300 nebo 500 korun

Sen noci Svatojánské

Kdy: 24. 12. od 16 do 22 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 300 nebo 500 korun

Sen noci Svatojánské

Kdy: 24. 12. od 16 do 22 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 300 nebo 500 korun

Sen noci Svatojánské

Kdy: 26. 12. od 16 do 22 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 300 nebo 500 korun

Sen noci Svatojánské

Kdy: 26. 12. od 16 do 22 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 300 nebo 500 korun

Malý princ

Kdy: 27. 12. Od 10 do 20 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 300 nebo 500 korun

Malý princ

Kdy: 27. 12. Od 10 do 20 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 300 nebo 500 korun

Na Střekovskou rozhlednu

Kdy: Po celý rok

Kde: Střekovská rozhledna

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Jednoduchá kamenná rozhledna s dřevěným schodištěm Střekovská vyhlídka byla v roce 2010 zpřístupněna na kopci Malé Sedlo. Z rozhledny je vidět na České středohoří, Větruši, i na centrum města a Mariánskou skálou.

Výlet Bertiným údolím

Kdy: Po celý rok

Kde: Bertino údolí, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Krátká procházka podél Stříbrnického potoka nezabere příliš času. Terén není nijak náročný, a proto je výlet vhodný i pro děti. Můžete si užít přírodu a zůstat přitom stále v centru Ústí nad Labem. Do Bertina údolí se dostanete snadno. Stačí se svést trolejbusy číslo 54 a 53 ve směru Dobětice točna nebo trolejbusem 52 ve směru Severní Terasa a vystoupit buď na zastávce Důlce a projít si Bertiným údolím zespodu, nebo můžete dojet až na zastávku V Rokli a projít Bertiným údolím od shora.

Procházka z Větruše na vyhlídku na Vrkoči

Kdy: Po celý rok

Kde: Větruše, Vrkoč

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Projděte se z Větruše po naučné stezce až na Vrkoč. Naučná stezka Větruše – Vrkoč je dlouhá asi 4 kilometry. Na její trase je celkem devět zastavení s informačními tabulemi, které se zaměřují na historii a geologii, ale také ekologii a samozřejmě rostliny a živočichy Vrkoče. Hlavním cílem trasy je pochopitelně ale Vrkoč, skalní útvar z čediče ve tvaru obráceného vějíře, který vede až k Labi. Z vyhlídky, můžete sejít kousek dolů a také si prohlédnout Vaňovský vodopád.

Tip na knihu: Ústecký kraj z nebe

Kdo: Milan Paprčka, Bohuš Schwarzbacher

Kde: Creative Bussinesstudio

Soubor knih vychází v edici Česko z nebe. Poznej Ústecký kraj z trochu jiného pohledu. Balíček knih leteckých fotografií obsahuje: Teplicko z nebe, Mostecko z nebe, Litoměřicko z nebe, Ústecko z nebe, Podzimní Chomutovsko z nebe a Děčínsko z nebe. Při pohledu na bájnou horu Říp pochopíme, proč se praotec Čech usadil právě v této zemi. Zhlédneme z výšky na mohutné hrady, vybudované v dávném středověku k ochraně kupeckých cest.Spočítáme kouzelné zámky, které jsou jako něžné perličky usazené uprostřed nádherných parků, zaujme nás rozloha rybníků a vodních nádrží. Zjistíme, že i stopy, které v krajině zanechává moderní doba, mohou být zajímavým a velmi působivým zásahem do přírodní scenérie.



Tip na knihu: Zklamání, strach a naděje

Kdo: Martin Veselý

Kde: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Na knižním trhu se objevila nová publikace popisující historii Ústeckého kraje. Na jejím počátku byl jednoduchý záměr, a sice připomenout 75. výročí konce II světové války na území dnešního Ústeckého kraje, který byl v době válečných let součástí Říšské župy Sudety. Zklamání, strach a naděje – Život v Ústeckém kraji v letech 1938 – 1946. To je celý titul knihy, která má 203 stran. Vydavatelem je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a publikace byla realizována z prostředků na Institucionální výzkum Filozofické fakulty UJEP pro rok 2020. utorem je historik Martin Veselý. Ohromný kus práce pro vznik publikace odvedli také členové spolku Severočeský letecký archiv Most, jmenovitě Karel Otto Novák a Edvard D. Beneš.

Tip na hru: Deskovka Pélotone

Kdy: ve volném čase s rodinou nebo přáteli

Kde: A & V Experience

Co koupit k Vánocům cyklistovi? Pokud je vaše drahá polovička vášnivý cyklista, nejspíš ho nějakým novým dresem neohromíte. Kupte mu zábavnou deskovou hru Pélotone, která je plná humoru, napětí a zvratů. Pélotone je zábavná desková hra, do které se může zapojit až 12 hráčů ve věku 4 - 99 let. A co čeká hráče? Vyber si svůj tým a zúčastni se závodního dobrodružství napříč Francií. Hra je v českém jazyce a zachycuje počátky světových cyklistických závodů. O vítězství se bojuje v sedmi etapách, které obsahují vrchařské a sprintérské prémie. Vyhrávej etapy, plň úkoly, kupuj karty výhod a sbírej vrchařské a sprinterské prémie. Překonej nejvyšší bod závodu Col Agnel a přijeď do Paříže jako vítěz.