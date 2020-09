Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon 2020

Kdy: Sobota 19. září od 15 hodin

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Startovné od 500 korun

Proč přijít: Běhání přináší každému jedinečnou možnost překonávat sám sebe. Připravit se, vytrvat a dokončit půlmaraton je jedinečný vzrušující zážitek, který by měl zažít každý! A pokud se bojíte půlmaratonu, je pro vás závod v Ústí, díky své rozmanitosti, ideální. Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon 2020 se uskuteční v sobotu 19. září od 15 hodin. Startovné lze pořídit od 500 korun.

Interporta 2020, mezinárodní soutěž hudebních skupin

Kdy: čtvrtek 17. až soboty 19. září

Kde: Severní Terasa, park U Laguny

Za kolik: 250 Kč

Proč přijít: Interporta navazuje na padesátiletou tradici proslulého festivalu Porta, který vznikl v roce 1967 právě v Ústí nad Labem. Mezinárodní soutěž kapel z pěti zemí Evropy v interpretaci, československá autorská soutěž pro mladé autory do 33 let, čeští, polští , slovenští a francouzští profesionální hosté, český bluegrassový večer, hromadná ochutnávka vín (vždy nejméně pro 100 diváků), oslava burčáku, závody v pojídání vinných hroznů a další divácké soutěže. To vše můžete vidět až do soboty 19.září U Laguny v Centrálním parku na Severní Terase v Ústí nad Labem. Interporta je zařazená do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje , podporovaná Ministerstvem kultury ČR, Ústeckým krajem a statutárním městem Ústí nad Labem byla přeložena z června na polovinu září.

Na oslavě v Chlumci zazpívá kapela Old Boys a Zmožek

Kdy: Pátek 18. září od 14 hodin

Kde: KD Chlumec

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Pěknou oslavu Dne matek a Mezinárodního dne seniorů chystají v Chlumci na Ústecku. V sále tamního kulturního domu bude v pátek 18. září připraven speciální program. Odstartuje ve 14 hodin a nabídne vystoupení chabařovické umělecké školy, kapely Old Boys a jako zlatý hřeb programu přijede zpěvák Marcel Zmožek. Chybět samozřejmě nebude ani občerstvení. Předprodej lístků, jeden vyjde na 70 korun, běží na obecním úřadě.

Bratrstvo kočičí pracky

Kdy: Neděle 20. září od 17 hodin

Kde: Činoherní studio Ústí nad Labem

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač?Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele. Hru Bratrstvo kočičí pracky uvede Činoherní studio v neděli 20. září od 17 hodin. Vstupné stojí 160 korun.

Lanovkou na Větruši

Kdy: Denně od 8 do 22 hodin

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Lanovka na Větruši jezdí každý den, tak proč se tam neprojet a neužít si výhledu? Vezměte své děti na výlet k jedné z výrazných dominant města Ústí nad Labem. Nachází se zde zámeček s rozhlednou, restaurací a hotelem. Rovněž zde můžete navštívit přírodní bludiště. Na Větruši je nejsnazší se dostat lanovou dráhou vedoucí z OC Forum. Jedná se o nejdelší visutou lanovou dráhu v Česku bez samostatně stojících podpěr. Byla postavena i zprovozněna v roce 2010. Cena lístku lanovky je 25 korun. Lanovka je v provozu každý den v týdnu, včetně svátků od 8 do 22 hodin.

V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotky

Kdy: Denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin

Kde: Muzeum města Ústí

Za kolik: 30-50 korun

Proč přijít: Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Vidět ji můžete v ústeckém muzeu až do března příštího roku.