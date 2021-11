Harila aneb Čtyři z punku a pes

Kdy: Pátek 19. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Závratná jízda čtyř punkerů, která nekompromisně posouvá hranice reality. „Nejdrsnější a současně nejzábavnější hra René Levínského. Závratná jízda čtyř punkerů, která nekompromisně posouvá hranice reality. Všechno začíná únosem gorily a končí kšeftem snů. Punk is not dead.

FIK 2021 (Festival ilustrace, komiksu a videoher) – Oheň

Kdy: Pátek 19. až neděle 21. listopadu

Kde: Pořádá Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Festival ilustrace, komiksu a videoher. Událost, kde se stírá rozdíl mezi festivalem a přátelským setkáním, kde mezi tvůrci a návštěvníky neexistují bariéry. Letošní (už šestý) ročník nese téma Oheň. Protože právě u ohně dochází odedávna k setkávání, vyprávění, sdílení a budování komunity. Zároveň je oheň symbolem očištění, vášně pro tvorbu a destrukce předcházející nové stvoření. Kompletní program najdete na webu Hraničáře.

Frankie & The Deadbeats + Dingo

Kdy: Pátek 19. listopadu od 21.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Na české scéně vznikl nový all stars band Frankie & The Deadbeats, složený z členů klubových stálic Prague Conspiracy, Unholy Preachers, Inventa Storca a dalších. Kapela právě vydala debutové album The Shining, doprovázené klipem Cowboys & Dreamers. Dingo jsou jediná country kapela, která seznamuje banjo a balalajku s blackmetalovým growlem.

Naši Němci

Kdy: Stálá výstava

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Slavnostní otevření stálé výstavy se uskutečnilo ve čtvrtek 18. listopadu. Výstava představuje dějiny německojazyčného obyvatelstva českých zemí a vývoj česko - německých vztahů od středověku do 20. století. Autorem expozice je Collegium Bohemicum. Na ploše 1 600 metrů čtverečních, rozdělenými do 22 místností, je více než 600 exponátů. Otevřeno úterý – neděle od 9.00 do 18.00 hodin.

Pod rzivým nebem Čech čaroteskně mhlilo srdce mé

Kdy: Sobota 20. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Vernisáž výstavy Štěpána Jiráka. Další z výstav k 50. sezoně, na kterých se podílejí osobnosti spjaté s historií Činoherního studia. Štěpán Jirák v minulosti v Činoherním studiu působil jako kmenový výtvarník a scénograf. Dnes se věnuje volné tvorbě a meditacím.

Ústecká forbína – Na Zlatém jezeře

Kdy: Pondělí 22. listopadu od 19.30 hodin

Kde: Kino Domu kultury v Ústí nad Labem

Pořádá Agentura FOR. Komedie. V kouzelném prostředí Zlatého jezera tráví svůj čas neustále brblající manžel a jeho chápající žena. Poklidnou atmosféru přeruší příjezd dcery a jejího partnera a syna. Partner dcery vyprovokuje starší manžele. Vždy je čas začít žít a prát se o život. Kouzelná komedie v podání vynikajících herců. Účinkují Ladislav Frej a Simona Stašová.

Výstava obrazů Gennadije Avdějeva

Kdy: Do 15. prosince

Kde: Budova Krajského úřadu v Ústí nad Labem

Autor miluje přírodu a obzvláště si oblíbil tu v Českém středohoří, zejména krajinu bezprostředně kolem Labe. Některá konkrétní místa vnímá pokaždé jinak, příroda je zde svou různorodostí neopakovatelná. Otevřeno pondělí – pátek od 11.00 do 17.00 hodin, sobota od 10.00 do 17.00 hodin.

Výstava prací seniorů a žáků školy

Kdy: Do konce měsíce listopadu

Kde: Magistrát města Ústí nad Labem

V budově magistrátu města Ústí nad Labem byla nainstalována výstava výtvarných prací, které vznikly v rámci tvořivé akce pod názvem Umění v pohybu. Jedná se o mezigenerační tvoření klientů Domova pro seniory Bukov ve spolupráci se žáky ZŠ Pod Vodojemem. K vidění jsou do konce listopadu.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. listopadu

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.