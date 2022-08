Fírfest 2022 - vol. 2

Kdy: Pátek 19: srpna od 18.00 odin

Kde: Pivnice Fírovka v Ústí nad Labem

Za kolik: 150 Kč

Již 14. ročník hudebního festivalu Fírfest je opět tady! Zveme vás na večer plný zábavy, setkání a hlavně hudby, který se uskuteční v pátek 19. srpna v prostorách zahrady Restaurace Fírovka v Ústí nad Labem. Na 2. části vystoupí kapely: Nazsong (Tribute to Nazareth) - nový projekt fenomenálních muzikantů z Ústecka. New Black Jack - ústecká metalová legenda s frontmanem Apínem se vrací na Fírfest. Cumbal- již fírfesťácká tradice, která vždy mile překvapí a pobaví. Vstup na místě 150 Kč.

Kim Young Su namísto D. Mouse

Kdy: Pátek 19. srpna od 22.00 hodin

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Původně avizovaný D.Mouse bohužel onemocněl. O tanec ovšem v pátek 19. srpna nepřijdete. Až z daleké Jižní Koreje totiž přiletí starý dobrý Kim Young Su.



Strabag Rail Miladatlon a MT Hero

Kdy: Sobota 20. srpna od 7.00 hodin

Kde: Jezero Milada

Terénní triatlon a kvadriatlon u jezera Milada v Ústí nad Labem. Již 5. ročník a s mottem „To dáš!“ platí, protože tu svojí distanci si vybere každý. Akce začíná už ráno v 7.00 hodin hromadným startem MT Hero. V 10.00 startuje Z8, v 10.05 Z11 a Z14. Ve 12.45 hromadný start kategorie L, ve 13.15 kategorie M, MR a Ksup, ve 13.16 hromadný start kategorie S. Staňte se i Vy součástí miladatlonního hemžení u ústeckého Jadranu. Těšíme se na Vás na startovní lajně! Tým Miladatlon.

Zámek v květech - gladioly pro hraběnku Livii

Kdy: Sobota 20. a neděle 21. srpna od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Za kolik: 160, 130 a 60 Kč

V půvabných interiérech zámku ve Velkém Březně si můžete prohlédnout vázy s desítkami nejkrásnějších druhů mečíků, které jsou věnovány hraběnce Livii Chotkové, známé šlechtitelce gladiol. Partnery výstavy jsou Sdružení pěstitelů gladiol, kosatců a denivek Gladiris a Ing. Josef Bystrý, Dřísy.

Romský festival v letním kině

Kdy: Sobota 20. srpna od 12.00 hodin

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

V sobotu 20. srpna od 12.00 hodin se uskuteční v letním kině v Ústí nad Labem 2. ročník Romského festivalu, který pořádá Československá romská unie. Samotný festival bude mít benefiční charakter, protože výtěžek půjde na Romské děti z Ukrajiny. Vstupné bude pro dospělé symbolické, a to 20 korun nebo podle jeho uvážení. Loni přišlo přes 6 tisíc lidí.

Dračí doupě v Hraničáři

Kdy: Sobota 20. srpna od 20.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: 500 Kč, součástí ceny je také drobné občerstvení a pití na baru

Jan Boháč a Viktor Dedek v Hraničáři (třetí díl z eurostředověké ságy). Role - playing game v prostředí galerie. Hra Dračí doupě je v základě zasazena do fantasy světa, ale možnosti tohoto RPG jsou neomezené – od historických rekonstrukcí až po zcela abstraktní světy jiných forem a zákonů. Imaginativní a fikční charakter hry umožňuje v kontextu současných politických otázek prostupnost, a tak umožňuje vytvořit celé spektrum prostředí – od totálně diskriminačních až po utopicky tolerantní. Dalším charakteristickým rysem hry je minimalismus nároků na herní prostředky (stačí tužka, papír a hrací kostka). Věková skupina: Od 15+, možnost mladšího doprovodu po předchozí telefonické domluvě.

Běh pro Střížák

Kdy: Neděle 21. srpna od 10.00 hodin, prezentace od 9.00 hodin v místě startu

Kde: Rozcestí cca 1 km jihovýchodně od Střížovic

Za kolik: Startovné 80, přihlášení 50, žactvo 25 Kč

Účastníky čekají tratě 8,2 km (dospělí) a 2,7 km (žactvo) dlouhé. Kategorie: M 44, M 45-54, M 55-64, M 65+, Ž 39, Ž 40-49, Ž 50+, děti do 10 let, žactvo 11-15 let. Tradiční akcí v letní termínovce je Běh pro Střížák. Letos se uskuteční v neděli 21. srpna. Závod původně vznikl jako podpora myšlenky, že sportovat se dá i bez ničení přírody.To když na Střížovickém vrchu hrozila výstavba chlazené haly pro sjezdové lyžování. I díky odporu veřejnosti ale bylo od onoho záměru naštěstí upuštěno.

Za pohádkou na zámek Velké Březno - O Budulínkovi

Kdy: Neděle 21. srpna od 14.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Za kolik: 80 Kč

Kdo by neznal Budulínka? A kdo by nevěděl, že to nakonec dobře dopadlo, že dědeček s babičkou Budulínka z liščí nory zachránili. Ale jak to vlastně všechno začalo? Někdo neposlouchá a někdo zase neslyší. Téma poslouchání se v pohádce netýká pouze neposlušného Budulínka, ale také babičky a dědečka, kteří naopak slyší velmi špatně. A jak to dopadne ? Přijďte se podívat. V podání Divadla Kapsa, Andělská Hora. Celý program je podpořen laskavou dotací Obce Velké Březno.

Pohádková neděle na hradě Střekov – Máša a tři medvědi

Kdy: Neděle 21. srpna od 15.00 hodin

Kde: Hrad Střekov

Sváťovo Dividlo uvádí Pohádkové neděle na hradě Střekov. Vždy od 15.00 hodin, vstup je zdarma.

10. Malý Hamburk

Kdy: Neděle 21. srpna od 15.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Jubilejním 10. dílem pokračuje pravidelný multižánrový hudební minifestival v Mušli v Městských sadech. Projekt je finančně podpořen Magistrátem Statutárního města Ústí nad Labem. Program: Od 15.00 DC Radio – emo-punková kapela z Děčína hraje vlastní písně s českými texty. Od 16.00 Pavel Petran a kapela – folkový muzikant se svou kapelou k nám jezdí pravidelně a jeho vystoupení bývají vždy vřele vítána. Od 17.00 20 minutes – jednovaječná dvojčata Simona a Denisa Katzer překvapí něčím novým každý rok. Jejich letošní vystoupení jsou ovlivněna pobytem na Kanárských ostrovech, nočním životem a létem. Pop-folk.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.