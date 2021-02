Pěšky Ústím

Kdy: 20. 2. od 13 hodin

Kde: Spodního vstup u ZOO, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vydejte se méně probádanými výhledy do údolí Labe a skrytými zákoutími Krásného března. Pěšky Ústím je nový doprovodný program k projektu Komu patří město i název chystané hraničářské mapy objevných a bez pochyb zvláštních procházkových tras po Ústí nad Labem a jeho blízkém okolí. V sobotu 20. února vás krásnobřezenský patriot Aleš Bárta provede okružní cesta krásnou vesnicí Schönpriesen ulicemi, které zbyly, vinicemi, které již nejsou, Novým světem, který zestárl.

Antigona

Kdy: 19. 2. od 15 hodin do 21. 2. 22 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 200 nebo 300 korun

Proč přijít: Inscenace Dodo Gombára se dívá skrze starou antickou hru na naši současnost. Sofoklovo rodinné a politické drama zaostřuje na souboj idejí a střet generací. Antigona přes zákaz krále pohřbí svého padlého bratra. Nepsané zákony postaví výš, než stojí zákony světské. Je však chycena a poslána na smrt. Královské moci se v tu chvíli ale nepostaví samotná. Link na představení najdete před začátkem na stránkách činoherního studia.

Průčelskou roklí za dvěma vodopády

Kdy: Po celý rok

Kde: Brná, Průčelská rokle

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Skalnatá Průčelská rokle vede ke dvěma vodopádům, které stojí za výlet. Obzvláště když v zimně zamrznou, skýtají pěknou podívanou. Procházka roklí je dlouhá 3 kilometry. První průčelský vodopád je vysoký 6 metrů. Vodopád Výří je daleko impozantnější, celkově měří 48 metrů, a je tak jedním z nejvyšších v Českém středohoří. Jeho horní část je ale špatně přístupná, obzvláště v zimě to může být nebezpečné. Roklí se prý kdysi procházel i autor Vinnetoua, Karl May.

Na procházku po Mariánské skále

Kdy: Po celý rok

Kde: Mariánská skála, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Kousek přírody přímo za rohem. Běžte se projít po Mariánských loukách až na Mariánskou skálu a užijte si přírody. Pokud jste ze sídliště Dobětice, dost možná máte Mariánské louky přímo pod oknem. A pokud ne, není problém přímo k nim dojet autobusem číslo 5. Vyrazte na malou procházku a dojděte, až na Mariánskou skálu odkud se vám bude naskýtat krásný výhled na město.

Humboldtova vyhlídka na Bukové hoře

Kdy: Po celý rok

Kde: Buková hora

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Humboldtova vyhlídka se nachází vedle televizního vysílače Buková hora. Skoro až k ní se dá dojet autem, jedná se tedy o nenáročný výlet. Buková hora je čedičová dominanta Verneřického středohoří. Mezi bloky čediče uvidíte Velké Březno, Milešovku, Ústí nad Labem, pásmo Krušných hor s Komáří vížkou a naskytne se vám samozřejmě i výhled na řeku Labe. Na vyhlídku je ideální vyjet autem. Stačí jet přes Malé a Velké Březno poté do Těchlovic na Přední Lhotu. Dále přes Rychnov, Příbram až na parkoviště pod Bukovou horou.

Nej Severočeské vědecké knihovny

Kdy: Do 28. 2. 2021

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud jste si nestihli prohlédnout výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny, máte teď druhou možnost a prohlédnout si vše online. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje. Výstavu si můžete prohlédnout na: https://www.svkul.cz/detail-akce/dvacet-plus-jedna-nej-severoceske-vedecke-knihovny/

Výlet na Vyhlídku Vlastimila Cajthamla

Kdy: Po celý rok

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Už jste byli na nové ústecké vyhlídce? Pokud ne, využijte příznivého počasí a udělejte si tam výlet. Nová vyhlídka vznikla na Střekově v rámci participativního rozpočtu. Nese jméno známého ústeckého turisty. Za svou existenci vděčí právě ústeckým turistům, kteří navrhli její výstavbu. Vyhlídka nabízí návštěvníkům nový pohled na Ústí i přilehlé okolí.

Rozhledna Varhošť

Kdy: Po celý rok

Kde: Hlinná, Rozhledna Varhošť

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte kousek za Ústí pokochat se výhledem na krásnou zimní krajinou. Varhošť se nachází v Českém středohoří, asi 10 kilometrů od Litoměřic. Na jeho vrcholku stojí železná rozhledna s kamennou základnou. Z ní se naskýtá výhled do širokého okolí. Až téměř k rozhledně se dá dojet autem. Stačí z Litoměřic odbočit na Hlinnou, pak do Kundratic, kde je parkoviště. Z něj se je to po žluté turistické značce už pouze půl kilometru.

Tip na audioknihu: Aňa Geislerová je zpět jako Němcová, čte její dopisy

Kdo: Aňa Geislerová

Kde: Supraphon, 2021

Do časů spisovatelky Boženy Němcové (4. února 1820 – 21. ledna 1862), dámy zamilované i milované, živořící ale i bavící národ, nás zkraje roku vrátila zdařilá kontroverzní čtyřdílná série České televize Božena. Na ni navázal Supraphon, na CD-MP3 vydal audioknihu Božena Němcová: Korespondence 1844–1862 (2 hodiny 25 minut). Načetli ji herečka Aňa Geislerová a Igor Orozovičem; ona nabízí dopisy Barbory, on k nim souvislosti. V jedné z prvních kapitol líží význam korespondence v literárním vývoji Němcové.

Tip na knihu: Stroje jako já

Kdo: Ian McEwan

Kde: vydavatelství Odeon, 2021

100 let po premiéře Čapkova R.U.R. vychází česky McEwanův očekávaný román o umělé inteligenci! Když jsou stroje k nerozeznání od lidí, vyvstávají nové otázky: je nevěra s robotem nevěra? Jsou lepší milosrdné lidské lži, nebo chladná strojová pravda? Velká Británie prohrála válku o Falklandy a Alan Turing se věnuje vývoji umělé inteligence… To je alternativní historie 80. let minulého století z pera jednoho z nejvýznamnějších anglických prozaiků. Důležitým tématem knihy je však také láska – respektive otázka, jak se vyrovnáme se skutečností, že umělá inteligence patrně nebude umět lhát.

Tip na komiks: Dracula

Kdo: Bram Stoker a Georges Bess

Kde: Argo, 2021

Klasický román Dracula od Brama Stokera dráždí k nejrůznějším adaptacím už přes sto dvacet let. Vábení neodolal ani vynikající francouzský kreslíř Georges Bess, kterého český čtenář zná z komiksu Bílý láma, k němuž psal scénář Alejandro Jodorowsky. S tímto scenáristou Bess spolupracoval i na jiných dílech a k dalším si psal scénář sám. Dracula je přesně tím důvodem, proč se zdálo, že se na několik let odmlčel – a stačí se podívat na úžasně secesně členitou, ornamentální kresbu jeho adaptace, aby člověk pochopil, proč se tak stalo. Bessův Dracula, věrný v tématu a atmosféře doby, umně zeštíhlený k lepší plynulosti děje a k lepšímu využití vizuálních možností příběhu, ale hlavně opatřený kresbou, která bere dech, patří rozhodně k těm nejlepším výtvarným a komiksovým zachycením slavného upírského příběhu, jaká se vám kdy dostanou do ruky.

Tip na hru: Pán prstenů: Putování po Středozemi - Stínové cesty

Kdy: ve volném čase s přáteli nebo rodinou

Kdo: Grace Holdinghaus

„V dolech Morie i v Temném hvozdu sílí hrozba…“ Trpaslíci naslouchali a pokyvovali plnovousy, neboť věděli, že se do toho hvozdu budou muset brzy odvážit a že po horách je to nejriskantnější překážka, kterou musí zdolat, než se dostanou k drakově baště. Stínové cesty je rozšíření deskové hry Pán prstenů: Putování po Středozemi, které do hráčských dobrodružných výprav do Tolkienovy Středozemě přináší nové hrdiny, nepřátele, terén a předměty. Toto rozšíření také odemyká zcela novou kampaň se třinácti scénáři, ve kterých si hrdinové budou muset probojovat cestu skrze spletité stezky Temného hvozdu a v potemnělých podzemních sálech opuštěné Morie se postavit prastarému zlu.