Stepní vlk

Kdy: Pátek 2. prosince od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Inscenace navazuje na předcházející románové adaptace Homo Faber a Pornografie a je završením této středoevropské trilogie. Zygmunt Bauman tvrdí, že společnost postihla globální epidemie nostalgie. Budoucnost je nejistá, a proto se vracíme k jediné jistotě, která nám zbyla. K minulosti. Někdejší otřesy se nám jeví snesitelnější než ty, které tušíme před sebou. Vzpomínáme namísto toho, abychom žili.

Advent v muzeu

Kdy: Sobota 3. prosince od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Tradiční předvánoční setkání v muzeu, jehož součástí bude tvořivá dílna, prezentace výrobků s vánoční tematikou a další doprovodný program.

Činoherácký adventní bazar

Kdy: Sobota 3. prosince od 14.00 hodin

Kde: Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem

Přijďte si nakoupit dárky pro své blízké, které jinde neseženete. Bazar proběhne ve foyer Činoherního studia od 14.00 do 17.00 hodin. Akci pořádají Střekovské matky ve spolupráci s Činoherním studiem.

Vánoční baletní koncert TS Scenic a hostů

Kdy: Sobota 3. prosince od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Baletní koncert s vánoční tématikou tanečního studia SCENIC podpořen Magistrátem města Ústí nad Labem, účinkují žáci TS Scenic a hosté (Baletní studio SD, ZUŠ Neštěmice a další).

SochLab Aussig – workshop pro děti (2 - 5 let) a (6 – 10 let)

Kdy: Neděle 4. prosince od 14.00 do 15.00 hodin pro děti 2 – 5 let, od 15.00 hodin pro děti 6 – 10 let.

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

SochLab Aussig je prostorová stavebnice vytvořená na míru pro Galerii Hraničář pracující s třemi ikonickými stavbami Ústí nad Labem: Hotel Vladimír, Obchodní dům Labe a bývalé KV KSČ nazývané jako Vana. V měkkých materiálech v měřítku 1:70 je možné dotknout se brutalistních obrů, povšimnout si rozložení hmot socialistické architektury, dotknout se jich a zahrát si na malého/ou architekta/ku. Sochařská laboratoř je platforma, která umožňuje hru s materiály, geometrickými tvary a barevnými hmotami v prostoru, jejich vzájemné propojování umožňuje vytváření skrumáží, objektů, instalací i soch z ne zcela tradičních sochařských materiálů. Prostor pro hru, prostor pro praktické poznávání materiálů a jejich vlastností, zkoušení, hledání a proces. Je možné si hrát jen s haptickými kvalitami a tvaroslovím, ale také vytvářet příběhy, postavy, artefakty nebo architekturu.

6. adventní noční běh

Kdy: Neděle 4. prosince od 15.00 hodin

Kde: Labská stezka - Mariánský most

Tradiční předvánoční běh na trase Mariánský most - Masarykovo zdymadlo. Po dvouleté odmlce je tu opět adventní běh, který patří k předvánočním ústeckým tradicím. Loni jste běhali každý sám, tak letos už konečně zase společně! Protáhnete si tělo, potkáte se s přáteli, zahřejete svařákem nebo čajem a přispějete na dobrou věc! Akce je pro všechny bez rozdílu věku a současně je akcí benefiční. Trasa: Mariánský most - Masarykova zdymadla a zpět (5 km). Jedná se o stejnou trasu jako předchozí ročníky i jako je Mattoni FreeRun – Střekov. Startovné je dobrovolné - veškeré prostředky půjdou do kasičky Plamínku naděje na handicapovaného človíčka. Registrace 16.00 – 16.45 - na místě (pod Mariánským mostem v místě startu) - pouze jméno a číslo, čísla se vybírají zpět.

My Fair Lady

Kdy: Neděle 4. prosince od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Slavný americký muzikál z roku 1956. Libreto napsal Alan Jay Lerner a hudbu Frederick Loewe. Inspirací pro tvůrce muzikálu byla slavná divadelní hra Georga Bernarda Shawa Pygmalion z roku 1912. Příběh pojednává o chudé květinářce Elize Doolittlové, kterou si vyhlídl Henry Higgins, arogantní a nesnesitelný profesor fonetiky, který se vsadil s přítelem, plukovníkem ve výslužbě, že z této prostořeké a umouněné měšťačky z nižší vrstvy, udělá kultivovanou dámu, aniž by si někdo povšimnul, že není z vyšších společenských kruhů.

Výstava Rift Zone v Domě umění v Ústí nad Labem

Kdy: Do 11. února 2023

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Dům umění v Ústí nad Labem hostí až do 11. února 2023 výstavu s názvem Rift Zone. Vystavujícím je Lloyd Dunn (nula.cc). Dílo Rift zone (Riftová zóna) lze chápat jako tajemnou fugu generovaných a nahraných zvuků, které mají reprezentovat průřez zemskými energiemi a skladba zachycuje jejich možnou vnímatelnou podmnožinu. Autor se pokouší o podpovrchové zkoumání vlastností mýtických prvků země, vzduchu, ohně a vody, a to v kontextu systému.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.