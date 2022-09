12. Ústecký den porcelánu Kdy: Pátek 2.září od 10.00 do 18.00 hodin Kde: Muzeum města Ústí nad Labem Za kolik: 30 Kč s hrnkem v ceně Tradiční porcelánové trhy se širokým sortimentem užitkového i dekorativního porcelánu z dílen společnosti Český porcelán, a.s. Dubí a Royal Dux Duchcov.

Slavnosti vína a burčáku

Kdy: Pátek 2. září od 10.00 hodin

Kde: Atrium magistrátu města Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Tradiční vinařská akce spojená s prodejem a ochutnávkou vín za účasti českých a moravských vinařů; hraje cimbálová muzika Slovácko.

Na stojáka

Kdy: Pátek 2. září od 19.00 hodin

Kde: Marina kemp Valtířov

Za kolik: 350 Kč

Oblíbená stand-up show; účinkují Arnošt Frauenberg, Ester Kočičková a Petr Nasty Cerha.

Léto na Střekovské náplavce – Točílas

Kdy: Pátek 2. září od 19.00 hodin

Kde: KOLOcafé

Dalším dílem pokračuje Léto na Střekovské náplavce, tentokrát koncertem kapely Točílas.

Letní kino TJ Mojžíř promítne novou komedii Střídavka

Kdy: Pátek 2. září od

Kde: Fotbalové hřiště TJ Mojžiř

Na fotbalovém hřišti TJ Mojžíř se bude opět promítat. Zdejší letní kino zve na novou českou komedii Střídavka, a to v pátek 2. září od 20 hodin. Komedie plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery a všechny děti. V případě nepříznivého počasí se promítání pod širým nebem ruší.

Ozvěny Letní štace: Černá sanitka

Kdy: Pátek 2. září od 21.00 hodin

Kde: V Ústí nad Labem, dle souřadnic GPS

Černá teenagerská komedie volně inspirovaná hororovými příběhy ze stejnojmenné populární knihy Petra Janečka. Mejdan, láska, prázdniny, únos. Tři kámoši se setkávají v domovskym Ústí nad Labem po nejdivnějším akademickým roce, jakej kdy zažili.

DJ Boris (Kabaret Caligula)

Kdy: Pátek 2. září od 22.00 hodin

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Představení Johana Kolinského alias DJ Borise, člena kultovního pražského divadelního sboru Kabaret Caligula, který se hlásí k odkazu nonkonformního římského státníka. Občas nosí medvědí hlavu, jindy kovbojský klobouk, vždy však hraje těžko odolatelnou směs jazzu, groove, swingu, latiny a různých cover verzí. Vedle digitálu tentokrát přiveze i analog na poctivých černých plackách. Máte se na co těšit!





Telnický kecky 2022

Kdy: Sobota 3. září od 9.00 hodin

Kde: Obec Telnice, start u nádraží

Již 7. ročník běžeckého závodu pro celou rodinu. Přijď soutěžit o skvělé ceny nebo se jen protáhnout a dokázat, že o běhání jen nemluvíš. Přichystány jsou trasy: 0,2 – 1 km děti (start v 10.00 hodin), 3,7 a 6,5 km (start v 10.45 hodin) pro dospělé.

Den s Klokánkem

Kdy: Sobota 3. září od 9.00 hodin

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Celodenní akce plná soutěží a her. Budete si moci zakoupit výrobky od dětí z Klokánku Ústí nad Labem a přispět tak dětem na jejich volnočasové aktivity.

Výstava a jízda veteránů

Kdy: Sobota 3. září od 9.00 hodin

Kde: Kostelní náměstí v Ústí nad Labem

Veterán Car Club pořádá jíž osmý ročník Jízdy veteránů. Historické vozy budou vystaveny od 9.00 do 11.00 hodin na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem, pak vyjedou na svůj velký závod krajinou Ústeckého kraje.

Pohádková cesta

Kdy: Sobota 2. září od 10.00 hodin

Kde: Start je na hradě Střekov

Dětská turistická trasa se soutěžemi, jako součást 44. ročníku turistického pochodu Porta Bohemica. Start na hradě Střekov, půjde se do Brné.

Ústecké nebe plné letadel

Kdy: Sobota 3. září od 10.00 hodin

Kde: Letiště v Ústí nad Labem

Letos opravdu bude na co se těšit. Přijít můžete již od 10.00 hodin ráno v sobotu 3. září. Zorganizovat a zajistit takovouto akci není opravdu lehké, tak vás všechny prosím, abyste dbali všech pokynů pořadatelů, jde především o vaši bezpečnost. Všechna letadla si budete moci prohlédnout, ale na nic nesahat, mohli byste nechtěně způsobit značné škody. Na co se tedy můžete těšit konkrétně? Vystoupí letecký akrobat Pařízek na letounu Extra, uvidíte souboj druhoválečných stíhaček Jak 3 a Messerschmidt 109, ze země bude do boje zasahovat protiletecký flak 20 mm kanon a kulometné dvojče. Tradičně přiletí historické repliky z Mladé Boleslavi. Uvidíte i start větroně za vlečným letadlem a motorový větroň české výroby Shark. Letošní ročník bude ve znamení vrtulníků - policejní Bell 412 s ukázkou hašení bambivakem, Sokol AČR s akrobacií, Robinson 66, ultralehký jednomístný vrtulníček Compress a vírník. O pořádnou míru hluku se postará průlet dvojice vojenských stíhaček Jas 39 Grippen. Navštíví nás i krásný dvoumotorový historický stroj Beech 45 H Expeditor. Několikrát nám seskočí parašutisté. Svou ukázku zařadí psovodi PČR. Občerstvení zajištěno a zábava pro děti rovněž.

Bitva u Chlumce 1813 – 209. výročí

Kdy: Sobota 3. září od 11.00 hodin

Kde: Město Chlumec, Pod horkou

Dvě ukázky bitvy U Chlumce roku 1813 na bojišti Pod Horkou. Bohatý doprovodný program. Pořádá město Chlumec ve spolupráci s Historickým spolkem města Bílina a vojenským spolkem Colloredo Mansfeld Teplice.

Rozloučení s prázdninami na jezeře Milada

Kdy: Sobota 3. září od 14.00 hodin

Kde: Jezero Milada

Zábavné odpoledne s bohatým doprovodným programem. Program akce: Lety vrtulníkem, výletní vláček, zábavný program pro děti, divadelní představení s vílou Miladou a soutěže pro děti, fotokoutek, discgolf, prezentace záchranných složek – Vodní záchranná služba ČČK ÚL, HZS Ústí nad Labem, SDH Chabařovice a PČR, BESIP – program dopravní výchovy a první pomoci, opékání špekáčků, stánek Informačního střediska města Ústí nad Labem – drobné soutěže pro děti, vrtulník s Bambi vakem – přílet a ukázka plnění vodou (přibližně v 15.10 hodin).

Den vína burčáku v Brné

Kdy: Sobota 3. září od 15.30 hodin

Kde: Před restaurací U Kapličky

Den vína a burčáku se chystá na sobotu 3. září v Brné, historicky nejstarší vinařské obci v regionu. Akce se uskuteční před restaurací U kapličky od 15.30 hodin. V programu je také příjezd Otce vlasti, císaře Karla IV. s družinou. Ten se očekává kolem 19. hodiny. Bude i dražba vín brněnských vinařů. Pro děti bude připraven skákací hrad. Akci pořádá spolek Veselá Brná ve spolupráci s Ortopedickým centrem.

Ozvěny Letní štace: Anšlus

Kdy: Sobota 3. září od 20.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Cinoherní studio v Ústí nad Labem uvede hru Jaroslava Rudiše Anšlus. Nádražní hospoda v Teufelsbergu v česko-saském pohraničí. Kdy tudy projel poslední vlak? Není to tak dlouho. Předevčírem? Nebo sto roků zpátky? Mezi rozpadající se omítkou a v zatuchlém vzduchu sedí čtyři muži. Každý u svého stolu. Společně čekají na příchod hostů, aby se Čechy a Sasko konečně staly jednou zemí. A zatímco čekají na zářivou budoucnost, stále více se propadají do své minulosti. V Teufelsbergu se totiž lidi vždy měnili na divoký svině a svině divoký na lidi. A proto taky všechny ty nehody na lovu…

XIII. den Severní Terasy aneb Ledové království na laguně

Kdy: Neděle 4. září od 9.00 hodin

Kde: Centrální pak na Severní Terase

Odpoledne plné zábavy hlavně pro děti. Bude se zpívat, bude diskotéka, sníh, muzika a malé překvapení. Malé i velké princezny a Olafové, kteří přijdou v kostýmu, dostanou malou pozornost nebo dobrotu od Elzy a Anny. Celý den bude probíhat soutěž v dřevosochání a vytvořená díla zůstanou v parku. Večer bude open air koncert orchestru Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

Nádhera 2022

Kdy: Neděle 4. září od 13.00 hodin

Kde: Vrchlického sady v Ústí nad Labem

Hudba, divadlo, workshop pro děti, bazar, dobroty, sbírka na dobrou věc a lidi. Pořádají Promyky a Kapela Youlie.



Běh upřímných srdcí

Kdy: Neděle 4. září od 14.00 hodin

Kde: Jezero Milada

Již 7. ročník charitativního běžeckého závodu. Minulý rok na 6.ročník běhu Upřímných srdcí dorazilo téměř 200 běžců se svými rodinami, aby pomohli Štěpánkovi. Společně pomohli překonat 2 000 000 Kč hranici nadačního fondu. Letošní ročník běhu bude opět věnován na podporu někomu, ke komu nebyl osud příliš přívětivý. Vybírali jsme opravdu dlouho, návrhů na pomoc se sešlo více. Nakonec jsme se všichni domluvili na příběhu, který se k nám dostal poslední a byl ze všech nejsilnější. Částka je opravdu vysoká, ale Vojtíšek je bojovník, který opravdu potřebuje pomoci. Už kvůli nejasné složité diagnóze, kvůli které není možné získat potřebný příspěvek od úřadů. Rodiče Vojtíška se opravdu snaží, jeho otec je dobrovolný hasič.

12. Malý Hamburk 2022

Kdy: Neděle 4. září od 15.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Program: Od 15.00 Kernaševič, Frolík – dva kytaristé, hrající převzaté písně. Pohodová muzika do nedělního parku. Od 16.00 Stará škola jinak – legendární ústeckou kapelu jistě není třeba představovat. Na scéně se pohybuje již několik desítek let a její koncerty jsou, zvláště v Ústí, vždy hojně navštěvovány. Projekt Stará škola jinak je sestaven ze známých rockových melodií slavnějších kolegů. Od 17.00 Báry – původně ryze ženská kapela hraje v současnosti s jedním mužským členem. Původní trojhlasý vokál podpořený akustickými nástroji však zůstává. Folk.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.



Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.