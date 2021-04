Slavíme Den Země s DDM

Kdy: do 22. dubna

Kde: venku

Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem připravil venkovní hru pro děti, která volně navazuje na březnové Vítání jara. Opět jsou na programu hry procházky a přírodovědně laděné úkoly. Tentokrát však především na Severní Terase. Všechny trasy jsou vhodné pro předškolní děti a děti 1. stupně ZŠ. Zabaví se i rodiče neb prarodiče. Procházky lze zvládnout i s kočárkem. Na každého účastníka, který zdárně zvládne splnit úkoly, čeká v DDM malá odměna. Propozice a více informací na webu www.ddmul.cz.

Pašijová hra

Kdy: 3. 4 . a 4. 4. Od 15 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: 100, 200 nebo 300 korun

Proč přijít: Činoherní studio vám přináší premiéru své nové hry přímo do pohodlí vašeho domova. Pašijová hran aneb o tom slavném z mrtvých vstání se ponese, jak už název napovídá plně v duchu svátku. Pokud vám tedy již chybí kultura a zároveň chcete přispět divadlu, využijte šance a podívejte se na hru třeba s celou rodinou.

Toulky Ústeckým krajem

Kdy: 15. 3. – 15. 4.

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny (www.svkul.cz)

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Myslíte si, že znáte Ústecký kraj dobře? Pak si určitě zkuste zasoutěžit s ústeckou knihovnou. V rámci jejich akce Březen – měsíc čtenářů, si Oddělení studoven připravilo soutěžní hru. Účastníkům přiblíží několik míst z Ústeckého kraje. Ke každé z lokalit uvede tři nápovědy, které pomohou odhalit, o které konkrétní místo se jedná. Zaregistrovat se do hry můžete na stránkách knihovny.

Dopis babičce a dědečkovi

Kdy: do 30. 4. 2021

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Lidé v domově důchodců jsou obzvláště v tuto dobu osamělí a potřebují povzbudit. Pomozte svému dítěti napsat nějaké babičce nebo dědečkovi dopis. Přidat mohou i obrázek. Pak ho stačí vyfotit nebo oskenovat a poslat na e-mail: kleinova@svkul.cz. Knihovníci dají vzkaz do obálky a odvezou ho do domova pro seniory v Ústí nad Labem.

Dubnová dílna pro děti

Kdy: od 2. 4.

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pravidelná výtvarná dílna Severočeské vědecké knihovny se přesunula online. Pomozte svým dětem rozvíjet jejich kreativního ducha a nechte je si vyrobit stylovou kasičku z PET láhve ve tvaru žabky. Návod jak na to, najdete online, na blog dětského oddělení a facebooku knihovny.

Enfant perdu vs. Enfant terrible

Kdy: každý den ve výloze

Kde: Dům umění Ústí nad Labem

Dům umění v Ústí nad Labem právě hostí výstavu Enfant perdu vs. Enfant terrible lotyšského umělce Ivarse Gravlejse. Gravlejs na výstavě zdůrazňuje některé principy umělecké tvorby, jež jsou typické pro umělce Avděje Ter-Oganjana – hlavní zkoumanou osobnost Gravlejsovy disertační práce. Oba spojuje osobní a umělecký přístup k tvorbě vyznačující se nonkonformním a provokativním jednáním v podobě subverze, recese, (sebe)ironie a odporu k autoritám. Výstava je přístupná i během koronavirových opatření, protože je viditelná ve výloze z pěší zóny, kde komunikuje s divákem.

Podcast Hraničáře: Platforma pro urbánní kritiku

Kdy: Kdykoliv

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Hraničář vám přináší kulturní osvětu v jakémkoliv čase. Poslechněte si nějaký z jeho podcastů - audiopořad na specifické téma. Nejnovější epizoda přináší informace o nově vzniklé iniciativě a kolektivu s názvem Participativní platforma pro urbánní kritiku a kreativitu. Jejím záměrem je otevřít prostor pro urbánní spolu-tvorbu, sdílení poznatků, diskuzi a výzkum města Ústí nad Labem. Podcast si můžete poslechnout online na: soundcloud.com/hranicar/platforma

Z Větruše na vyhlídku na Vrkoči

Kdy: Po celý rok

Kde: Ústí nad Labem, Vrkoč

Za kolik: Zdarma

Na jarní vycházku je možné si vyjít z Větruše na vyhlídku na Vrkoči. Naučná stezka Větruše – Vrkoč je dlouhá asi 4 kilometry. Na její trase je celkem devět zastavení s informačními tabulemi, které se zaměřují na historii a geologii, ale také ekologii a také rostliny a živočichy Vrkoče. Hlavním cílem trasy je pochopitelně ale Vrkoč, skalní útvar z čediče ve tvaru obráceného vějíře, který vede až k Labi. Z vyhlídky, můžete sejít kousek dolů a také si prohlédnout Vaňovský vodopád.

Výlet na Střekovskou rozhlednu

Kdy: Po celý rok

Kde: Střekovská rozhledna

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Jednoduchá kamenná rozhledna s dřevěným schodištěm Střekovská vyhlídka se tyčí do výše na Malé Sedlo. Vysoká je jen 8 metrů takže výstup na ní vás nijak nezmůže, přesto se vám ale nabídne výhled na České středohoří, Větruši, i na centrum města a Mariánskou skálou. Ke kopci se dá snadno dojet městskou hromadnou dopravou nebo autem.

Výlet Bertiným údolím

Kdy: Po celý rok

Kde: Bertino údolí, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Krátká procházka podél Stříbrnického potoka nezabere příliš času. Terén není nijak náročný, a proto je výlet vhodný i pro děti. Můžete si užít přírodu a zůstat přitom stále v centru Ústí nad Labem. Do Bertina údolí se dostanete snadno. Stačí se svést trolejbusy číslo 54 a 53 ve směru Dobětice točna nebo trolejbusem 52 ve směru Severní Terasa a vystoupit buď na zastávce Důlce a projít si Bertiným údolím zespodu, nebo můžete dojet až na zastávku V Rokli a projít Bertiným údolím od shora.

Potok skoro uprostřed města

Kdy: Po celý rok

Kde: Dobětický potok

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Do přírody ne vždy musíte daleko. Na příjemnou procházku láká i Dobětický potok. Udělejte si výlet k potoku, o kterém jste možná ani nevěděli, pokud nežijete na Doběticích. Možná na něm narazíte i na nějaké vodopády. Cesta okolo něj může být místy špatně schůdná. Nejlépe se k němu dá dostat autobusem číslo 5 ze zastávky Kmochova nebo Dvojdomí.