Jump aréna Střekov oslaví 3. narozeniny Kdy: Pátek 20. května od Kde: Jump aréna Střekov V sobotu a v neděli vždy od 10.00 do 20.00 hodin. 2 Night 20. května od 18.00 do sobota 21.května 10.00 hodin. V sobotu 21. května od 17.00 do neděl 22. května 10.00 hodin. V pátek a v sobotu vstup na trampolíny pouze za 120 Kč na hodinu. V průběhu dne budou soutěže o zajímavé ceny!

Labutí jezero

Kdy: Pátek 20. května od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Labutí jezero patří k nejslavnějším a nejznámějším klasickým baletním titulům a je součástí repertoáru všech světových scén. Severská legenda o dívce Odettě proměněné v labuť inspirovala P. I. Čajkovského k napsání lyrické melodické hudby, která se stala vzorovou ukázkou vrcholného hudebního romantismu, a svou nesmrtelnost získala také díky původním dochovaným choreografickým pasážím Mariuse Petipy a Lva Ivanova. Od jejich časů představuje Labutí jezero pro každou novou generaci sólistů a pro celé soubory vzrušující výzvu k prezentaci vrcholné taneční virtuozity.

Den s pobočkou Stříbrníky

Kdy: Sobota 21. května od 14.00

Kde: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem – pobočka Stříbrníky

Přijďte se podívat, co všechno se dá zažít na našich pobočkách. V sobotu se pro vás otevře pobočka SVKUL Stříbrníky. Těšit se můžete na spoustu soutěží pro děti, mini burzu knih či možnost tisku na 3D tiskárně. V 15.00 hodin vám navíc naši zaměstnanci sehrají představení o tom, jak myška hledala kamarády. Akce je zdarma.

Víkend s Kukangem

Kdy: Sobota 21. a neděle 22. května

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Oslavte s námi Mezinárodní den biodiverzity a Mezinárodní den ohrožených druhů! Představení projektů: The kukang rescue program, Pesisir Balikpapan, Trenggiling Conservation Program, Chráníme mořské želvy, Derbianus Conservation a další… Čeká na vás spousta zábavy, her a soutěží pro děti a dospělé a samozřejmě výborná káva Kukang Coffee v čele s naší ambasadorkou Veronikou Čermák Mackovou. Těšit se můžete také na stánky zaměřené na ochranu fauny ČR. Představíme vám důležitost včel, představíme vám šelmy naší republiky a mnoho dalších. Pro děti bude v průběhu víkendu připravena ochranářská soutěž o ceny, při které se naučí, jak i oni mohou změnit svět k lepšímu. Přijďte si užít krásný víkend.

Ústecké akvarijní trhy

Kdy: Sobota 21. května od 9.00 do 11.00 hodin

Kde: Ústí nad Labem Důlce

Tradiční akva tera trhy nabídnou nejen ryby, ale i potřeby pro chovatele. Bude široký výběr rybek,krevetek i jiných vodních živočichů a krmení…U nás nenajdete jen akvarijní ale i terarijní živočichy a i ptactvo.

Hudební Církvice

Kdy: Sobota 21. května od 16.15 hodin

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

V sobotu 21. května od 16.15 hodin pořádá Církvická kuturní společnost první koncert letošní výroční sezony. Vystoupí Jarmila Baxová - soprán, Jaroslav Kovacs – tenor a Olena Janochkova – klavírní doprovod.

Komentovaná prohlídka výstavy s umělci Marek Delong a Anna Slama

Kdy: Sobota 21. května od 18.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Gamifikace. Zkoumat to, co zdánlivě není vidět. V novém výstavním cyklu bude naším ústředním tématem interpretace pojmu gamifikace. Různé projevy strategických marketingových nástrojů, a stimulačních technik využívajících zábavných a motivačních principů, postupů a prvků her v neherním prostředí nás provedou rokem 2022. Vstup zdarma.

Višňový sad

Kdy: Sobota 21. května od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Hra A. P. Čechova. Sad je plný kvetoucích višní, je o ně třeba pečovat. Aby rostly a plodily. To už dnes ale nikdo neumí, říká prastarý komorník Firs. Už jsme zapomněli, jak sušit višně, navazovat hluboké vztahy a starat se o rodinný dům, aby nepropadl v exekuci. V Čechovově lyrické komedii nejsou žádné hlavní a vedlejší postavy, všichni jsou aktéry jednoho navenek nenápadného děje. Pod jeho povrchem tiká čas. Žádné vedlejší postavy nejsou ani v naší realitě – každý do sadu něco přináší, něco zalívá a něco nechává ladem. Nejraději ale „filozofujeme, stěžujeme si na nudu a pijeme vodku“. Potrhané krajkoví vztahů lze složitě žít, udiveně pozorovat, smát se nad ním, ale není možné se z něj vyvázat.

Čajů fest

Kdy: Neděle 22. května od 10.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna U Vysmátý žáby v Ústí nad Labem

Devátý ročník čajového festivalu, kde budete moci ochutnat čaje z různých koutů světa od čajových mistrů nejen z celé naší republiky, ale i od zahraničních čajařů s doprovodným programem.

Vstupné na místě 300 korun. Děti do deseti let zdarma. V ceně vstupenky keramický šálek a 15 ochutnávek u čajoven. Pro čajovny a čajaře je opět vyhlášena soutěž o ceny "Mistr čaje Čajů festu", kterou můžete ovlivnit svým hlasem pro vašeho nejoblíbenějšího čajaře či čaj. Celým dnem vás bude provázet moderátor Honza Černecký. Můžete se těšit na čajové obřady, čaje z celého světa, orientální kuchyni, čajovou keramiku a jiné propriety. Workshopy, malování henou a další.

Sady 2022: Studentský den

Kdy: Neděle 22. května od 9.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Přijďte se podívat do Městských sadů v Ústí nad Labem a prožijte neděli věnovanou studentům na maximum. Dopoledne bude pořádný brunch, tedy něco mezi velkou snídaní a malým obědem. A po dobrém jídle si můžete vyzkoušet basketbalový trenažér od basketbalového klubu Sluneta nebo si dát spikeballový match s Roundnet Ústí. Odpoledne si užijete točené frizzanté od Sklípku na Masaryčce a s partou můžeš roztančit celý park, nebo jen tak posedávat v chillout zóně a pokuřovat vodní dýmku. Dobrou náladu zařídí svým hudebním programem DJ. Více o akci na www.ustecke-sady.cz.

Běh pro Paměť národa 2022 v Ústí nad Labem

Kdy: Neděle 22. května od 13.30 do 17.30 hodin

Kde: Jezero Milada

V neděli 22. května startujeme! Přijďte také a podpořte další natáčení příběhů 20. století! Běh pro Paměť národa není jen o sportovní aktivitě a fyzické vytrvalosti. Záleží nám na tom, aby společnost nezapomněla. Běh symbolicky věnujeme těm, kteří se v minulosti zachovali statečně a jsou pro nás inspirací. A kromě toho je náš běh také příjemná společenská událost, na které byste neměli chybět! Běžíme v Ústí nad Labem, stejně jako na dalších místech v republice. Měřené trasy 5 a 10 km. Pro děti máme krátké tratě 0,5 a 1,0 km, kterou si mohou zaběhnout i ti, kteří chtějí podpořit ale necítí se na delší běh. Běžíme za všechny, kteří to nevzdali: za politické vězně, válečné veterány, skauty, Sokoly, oběti nacismu i komunismu. Běžíme, aby se na jejich příběhy nezapomnělo. Už máte rozmyšleno, za koho poběžíte vy? Na startovní číslo si můžete napsat třeba Tři krále nebo běh věnovat vašemu dědečkovi.

Májový koncert

Kdy: Neděle 22. května od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Pro velký úspěch Valentýnského koncertu se znovu představí Monika Sommerová tentokrát s hosty Natálií Grossovou a Radimem Schwabem. Zazní písně z repertoáru Marty Kubišové, Marie Rottrové, Célion Dion, skupiny ABBA a dalších známých interpretů.

Tady je všechno ještě možné

Kdy: Neděle 22. května od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Hra G. Molinariho. Mladá žena po stu­diích se rozhodne stáhnout z města na periferii, do krachující továrny, kde se zaměstná jako noční hlídačka. Píše si deník vjemů a celé dny kouká do monitoru na nehybné nic, nebo tráví čas v místní kantýně s pár posledními zaměstnanci unaveného podniku na kancelářské potřeby. Její prací je hlídat areál továrny mimo jiné před vlkem. Noční stráž prohlubuje vnímání a pozornost. Její myšlení, zápisy, kresby a vztahy mají v sobě ote­vřenost a schopnost vidět souvislosti, jenže které souvislosti jsou skutečně podstatné pro dobrý život? Jak moc nás a naši hodnotu definuje práce a kariéra? Jde utéct před obecně přijímanými obrazy úspěšného života? Mezičas v prázdném prostoru haly. Výjevy mimo zorné pole.

Strategies of Success

Kdy: Do 2. července

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstava Strategies of Success představuje díla slovenských autorů, kteří jsou zastoupeni ve sbírkách významných světových muzeí, ne jen schematickým importem děl ze světových metropolí. Je výběrem děl klíčových pro vývoj slovenského a stredoevropského konceptuálního umění.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Návrat legendy Romana Říhy

Kdy: Do konce divadelní sezony

Kde: Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem

Ve středu 20. dubna byla zahájena v Činoherním studiu v Ústí nad Labem výstava obrazů Romana Říhy. Technik a kulisák Činoherního studia se věnuje umělecké činnosti. U příležitosti 50. sezony dostal k dispozici prostor divadelního foyer, aby tam vystavil své obrazy. Výstavu Návrat legendy můžete navštívit až do konce 50. sezony. Výstava je prodejní. Deset procent z ceny každého prodaného obrazu věnuje Roman na pomoc Ukrajině a její podporu. Obraz Ukrajina, jehož počáteční cena je již stanovena na 10 tisíc korun, bude předmětem aukce, Říha namaloval v ukrajinských barvách. Pokud se ho rozhodne někdo koupit, celých 100 % této částky bude poskytnuto na pomoc Ukrajině.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.