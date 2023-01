Konference ve Wannsee

Kdy: Pátek 20. ledna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Inscenované čtení, v němž kromě herců vystupuje i část ostatního personálu divadla. Činoherní studio je uvádí ve foyer či na sále každoročně pouze v den smutného výročí. Dne 20. ledna 1942 se v nádherné vile na břehu jezera Wannsee u Berlína sešlo patnáct vysoce postavených úředníků nacistického Německa na přátelské tajné schůzce, jejímž jediným bodem bylo úředně a technicky dotáhnout koordinaci konečného řešení židovské otázky. Schůzka s přestávkou na studený bufet trvala necelých 90 minut a zůstalo po ní 6 miliónů úředně usmrcených lidských bytostí.

Past a Gringe Prince

Kdy: Pátek 20. ledna od 20.00 hodin

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Alternativní / experimentální rap s nášlapem do tvrdý elektroniky. Pokus o přesah. Divadlo. Show. Pohyb. Hype. Dvě entity, jedna energie. Když to není nahlas, tak to není dobrý! Past, tvořící perfektně se doplňující duo hudebníků, vás převálcuje kombinací precizních textů a taneční elektroniky. Kapela, která za pár let objela snad všechny dobré hudební festivaly v Čechách, a vydala dvě našlapaná alba, koketuje s divadlem a výraznou vizualitou se nebojí odkazovat až do starověkého Řecka. V roce 2022 dokázali rozhýbat mimo jiné i davy na Václavském náměstí na Koncertě za svobodu. Před Pastí vystoupí Cringe Prince.

1. narozeniny Kladívka!

Kdy: Pátek 20. ledna od 22.00 hodin

Kde: Klub Kladívko v Ústí nad Labem

V pátek 2o. ledna nás čekají první narozeniny Kladívka! A při této příležitosti jsme si pro vás připravili opravdu nášlapaný Line Up z jmen která jste během toho prvního roku mohli u nás slyšet! Jako prvního si představíme rezidentního DJe Pražských klubů Retro Music Hall a Studio 54 a tím je Dom Quark! Ve Studiu 54 ještě zůstaneme a máme pro vás rovnou ještě dvě jména! Můžete se těšit na B2B set od Mazera a Dominuse! Teď se přesuneme do Českolipského Luxoru a z něho k nám přijede DJ Lvcas! Pokračujeme k našemu prvnímu oblíbenci, který celou akci rozjede a není to nikdo jiný než Jordy! Symbolicky jsme si jako poslední nechali naše druhé oblíbence Jaws, protože celou noc už klasicky dokončí!

Kreativní víkend - Macramé duha

Kdy: Sobota 21. ledna od

Kde: Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem

Přijďte si vyrobit textilní dekoraci - duhu - z macramé provázků a šňůr. K dispozici budou bavlněné šňůry - na základ v režně bílé barvě, na vlastní duhu pak v přírodních odstínech a v tlumených barevných odstínech dle aktuální nabídky. K dispozici budou i dřevěné korálky pro případné dozdobení závěsu duhy, dále nůžky, jehly a tavná pistole. Na akci se vyzbrojte dobrou náladou, trpělivostí a pokud máte, tak i hustým hřebínkem (např. na zvořecí srst) na rozčesání konců duhy. Jednotlivé prameny duhy se k sobě sešijí dlouhou jehlou nebo slepí tavnou pistolí. Pokud přijdete tvořit s dítětem, je třeba přihlásit jak dítě, tak dospělého. Platbu zvolte podle počtu výrobků.

Svatojánský oheň

Kdy: Sobota 21. ledna od 17.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Pohádka básníka Karla Šiktance. Letní večer, za kterého chlapci skáčou přes ohnivou hranici, přinese velké neštěstí. Matouš svůj skok nezvládne. Nebo to bylo jinak? Nechci je! Nechci nikoho! Nikdo mě nesmí vidět! Co pomůže, když něco moc bolí? Komu ukážeme své zranění? Komu se svěřit? A co je skutečně léčivé? Možná jsou to slova, o která se stará děda. Ten těch slov za celý život slyšel, napsal, řekl a promyslel strašně moc. Matouš chodí sto dní sem a tam, než se dokáže vrátit a podívat se pravdě do tváře. Vyšetřit, co se stalo a ošetřit ránu. Za zlou nocí vždycky nové ráno.

Cavewoman

Kdy: Sobota 21. ledna od 19.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví. “Obhajoba jeskynní ženy” Emmy Peirsonové je humorným pohledem na muže a ženy, snažící se žít vedle sebe na stejné planetě. Zábavné pojetí věčného souboje těchto dvou pohlaví, pro změnu ze ženské perspektivy, volně navazuje na slavnou Beckerovu one man show Caveman. Hraje: Daniela Choděrová.

Burza CD a LP desek v Hraničáři

Kdy: Neděle 22. ledna od 11.00 do 16.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun

Několik tisíc titulů!! Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od Muddyho Waterse po Franka Zappu. Výběr je obrovský, stačí přijít! Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Falco, F. Sinatra a mnoho mnoho dalších. Výprodej vybraných titulů.

Veřejné bruslení v měsíci lednu

Kdy: Leden 2023

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Veřejné bruslení v měsíci lednu bude na zimním stadionu v Ústí nad Labem probíhat každou neděli od 17.30 hodin. Rozpis je tedy následující: Neděle 8. ledna, 15. ledna, 22. ledna a 29. ledna.

Krušnohorská Túr de Svařák

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Krušné hory

Vydejme se za nejlepšími svařáčky, které umí Krušnohorsko nabídnout. Portál krusnohorsko.com připravil pro zájemce a soutěživce mapu, kde jsou zvýrazněné podniky, které ho prodávají. Účastníci se jí ale nemusí striktně držet, uznáno bude svařené víno z celých Krušných hor. Stáhněte si zápisovou tabulku, vypište si místo, kde jste si vínko dali a nechte si ho od provozovatele potvrdit třeba razítkem nebo podpisem. Kdo ochutná 5 a více svařáků, dostane pamětní placku nebo magnet. Vyplněný formulář stačí ofotit a poslat na mail redakce@krus-nohorsko.com. Abyste si nemysleli, že jde jen o kavárenské povalečství, je připraven i seznam výletů, které si v okolí můžete projít. Akce trvá do konce ledna. Více informací a soutěžní kartu najdete na webu https://krusnohorsko.com/svarak/

Mrňky Ály Plíhalové v Café Max

Kdy: Do konce února 2023

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Ála Plíhalová ve čtvrtek 5. ledna otevřela svou výstavu Mrňky, která bude v Café Max v Ústí nad Labem k vidění celý leden a únor. Ála je rodačkou z Vratislavic nad Nisou. V Jablonci studovala SUPŠ, poté v Praze design hračeka v Ústí nad Labem na FUD v ateliéru Přírodní materiály. Svoje studium pak završila v Brně na FAVU v ateliéru Enviroment. Dnes žije a pracuje v Liberci. Dlouhodobě se věnuje ilustraci.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.