Stříbrný Rafael + Kpt. Krab + Cringe Prince

Kdy: Pátek 20. srpna od 19.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Elektronika, rap, hra se slovy – to spojuje všechny tři vystupující. A teda taky hlavně to, že k tomu přistupují nevážně, odlehčeně a nanejvýš kreativně.



Videocity: Food & Lonelliness

Kdy: Pátek 20. - neděle 22. srpna

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Promítání mezinárodního pásma uměleckých videoartů v prostorách foyer. Veřejný projekt Videocity experimentuje s přenosem umění do života a poukazuje na to, jak se navzájem ovlivňují. Pro letošní ročník zvolili kurátoři Andrea Domesle a Sophie Kauffenstein téma samoty. Videocity experimentují se zvukem ulice a do skladeb nechávají zasáhnout každodenní náhody, které posouvají jednotlivé výpovědi umělců.

Karim Tarakji & Štěpán Kovář – Source

Kdy: Pátek 20. – neděle 22. srpna

Kde: Veřejný sál Hraničář

Source vychází z životních stádií hvězd napříč vesmírem. Jednotlivá stádia jsou extrapolovaná na elementární vlastnosti – teplota a světelnost, které jsou pak přenášeny do prostoru divadelního sálu pomocí konvenčních světel. Vzniká tak neustále se proměňující světelné prostředí, kterého se divák stává součástí a může pozorovat jemné přechody mezi jednotlivými stádii. Světelná instalace je rozdělena do dvou dějových linií – 1. jednotlivá stádia hvězd a jejich transformace v čase a 2. supernova a černá díra. První část využívá pouze světelných zdrojů zavěšených na trussech a druhá část je doplněna o projekci na plátno.

Mezi soutěskami Parteru na Masarykově ulici

Kdy: Pátek 20. srpna od 18.00 hodin

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Připraven je pilotní díl sudetské open air talkshow oceňovného režiséra Martina Duška. Na Sudetských dnech v Bavorsku ho zatkli, z České televize ho vyhnali. Martin Dušek našel své útočiště, kde jinde, než ve vyloučené lokalitě. Spolu s jejími obyvateli a hvězdou první série Superstar vás provede po barvitém světě ústeckého Parteru! Už tento pátek 20. srpna od 18 hodin v Domě umění v Ústí nad Labem. Martin Dušek je český režisér, filmový režisér a dokumentarista. Jeho hraný film Staříci získal dva České lvy.

Stanování pro děti v Petrovicích

Kdy: Sobota 21. srpna od 15.00 hodin

Kde: Hřiště v Petrovicích

SK Hraničář a Petrovický spolek pořádají v sobotu 21. Srpna Stanování pro děti v Petrovicích. Přichystána je spousta zábavy, stavění stanů, grilování, večerní promítání a stezka odvahy.

Tajúplný jídelníček

Kdy: Sobota 21. a neděle 22. srpna od 9.00 do 12.00 hodin

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Zajímavá vás, jaké krmení dostávají zvířata v zoologické zahradě? Zúčastněte se soutěžního kvízu na téma krmení a zpestřete si prohlídku zoo. V areálu najdete deset soutěžních stanovišť s otázkami ke konkrétním zvířecím druhům. Pro výherce je přichystána nákupní poukázka v hodnotě 1 000 korun do Globusu.



Grilfest s Globusem

Kdy: Neděle 22. srpna od 17.00 hodin

Kde: Centrální park na Severní Terase v Ústí nad Labem

Co patří k létu? Slunce, přátelé, párty, tanec… Co byste řekli tanci na hladině Laguny? Nechte se překvapit! Tuto neděli 22. srpna všechny zveme do Centrálního parku na Letní párty s Hitrádiem FM a Grilfest s Globusem. Proběhne tradiční soutěž o nejlepší grilovaný hamburger. Základní suroviny a pomůcky budou i dispozici zdarma (vlastní dochucovadla a ingredience jsou vítány). Přihlásit se můžete přímo na místě v den konání do 17.00 hodin. Těšit se můžete na dýmovou show, ohňostroj, bubeníky, stánky s grilovanými pochoutkami, míchanými koktejly a další.

Fraška o Dušanově duši Divadla Spektákl

Kdy: Neděle 22. srpna od 16.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Příběh o lásce dvou mladých lidí a hledání nabídne v neděli 22. srpna od 16.00 hodin ústecký Hraničář v podobě divadelního představení Fraška o Dušanově duši. Hra vypráví příběh mladého člověka, který se na své pouti za ztracenou láskou střetává s nástrahami sedmi smrtelných hříchů. Při vzniku inscenace se tvůrčí tým Divadla Spektákl inspiroval českou středověkou fraškou. Díky starým a dávno zapomenutých textům nasbírali inscenátoři tematický materiál pro vlastní příběh obohacený o autorskou hudbu i písně. Pro konečný tvar byla určující herecká improvizace, na základě které vznikla hravá inscenace, vhodná pro předvádění na veřejném prostranství.

Promenádní koncert před OC Forum

Kdy: Neděle 22. srpna od 17.00 hodin

Kde: Před OC Forum v Ústí nad Labem

Další ze série promenádních koncertů před obchodním centrem Forum v Ústí nad Labem. Tentokrát se zde od 17.00 hodin představí formace Jim Band.

In Vivo

Kdy: do 3. října

Kde: Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Výstava představuje sochařskou tvorbu čtyř výrazných autorů, a to Ondřeje Filípka, Matouše Háši, Miriam Kaminské a Kateřiny Komm. Ilustruje také různé přístupy transformace lidské figury, současně zprostředkovává problematiku individuální identity, procesu individuace, zviditelňování hlubinných rovin psychiky skrze reflektovaný vztah k sobě, druhému a kolektivnímu vědomí obecně. Výstava potrvá do 3. října.

Koupaliště Brná

Kdy: sezona od června do září

Kde: areál koupaliště Brná

Proč přijít: V areálu letního koupaliště Brná u řeky Labe, v malebném údolí Porta Bohemica, naleznete rekreační bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén či další bazén pro rekreaci. Na málokteré koupaliště se dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 100 Kč, Dítě nad 120 cm, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 60 Kč, dítě do 120 cm – 20 Kč.

Koupaliště Ústí nad Labem – Klíše

Kdy: sezona červen - září

Kde: koupaliště Ústí nad Labem Klíše

Proč přijít: K dispozici jsou zde bazény (včetně dětského) s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště, spousta atrakcí pro děti i dospělé. Využít je možné též skokanský bazén s 10 m skokanskou věží. Nechybí stánky s občerstvením, doplňkový prodej pomůcek do vody a na opalování, zázemí pro rodiče s dětmi vč. mikrovlnné trouby a přebalovacího pultu, šatny a WC. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 120 Kč, Dítě nad 120 cm do 18 let, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 80 Kč, dítě do 120cm – 20 Kč.



Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.