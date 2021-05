Nová šichta

Kdy: Pátek 21. května od 20.30 hodin

Kde: letní kino před Hraničářem

Proč přijít: Český film završuje přehlídku dokumentárních filmů Jeden svět 2021. Snímek Jindřicha Andrše ukazuje proměnu horníka v programátora. Jde o lákavý novinový titulek, má ale tato premisa šanci na úspěch? Po čtvrt století pod zemí hledá propuštěný dělník novou životní cestu. Tomáš Hisem je jedním z mnoha propuštěných horníků. Dokumentarista Andrš ho sledoval na každém kroku jeho nové cesty.

Běh pro Paměť národa v Ústí

Kdy: Do neděle 23. května

Kde: u jezera Milada

Proč přijít: Od čtvrtka 20. května až do neděle 23. května je možné se zúčastnit Běhu pro Paměť národa. Letos startující běží sami nebo s rodinou po vyznačených trasách. Síly poměří on-line. Start a cíl je u parkoviště nad hlavní pláží jezera Milada. Trasa vede směrem k jezeru, podél vody k obrátce na krátký kopeček a ve velmi mírném stoupání k cíli. Trasy budou viditelně označeny po celé období od 20. do 23. května. Je na na ně možné vyběhnout kdykoli. Doporučuje se za denního světla.

Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem

Kdy: Do 3. července

Kde: Dům umění ústí nad Labem

Proč přijít: Výstavní projekt Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem představuje téma empatie k virtuální identitě. Virtuální identita je přitom chápána jako dynamicky se proměňující médium mezilidských vztahů v rámci elektronické komunikace mezi jedinci a rovněž jako nástroj využívaný k vytváření sociálních vazeb mezi uživateli internetu.

Michaela Labudová – Present Absence

Kdy: Do 3. července

Kde: Dům umění ústí nad Labem

Proč přijít: Výstava tematizuje formáty a média v grafickém průmyslu jakožto nositeli sdělení. Site-specific projekt Michaely Labudové se odehrává v galerijním prostoru a na veřejných plochách ve městě a věnuje se identitě ve vizuální komunikaci. V grafické tvorbě se Michaela Labudová zaměřuje na typografii, korporátní identitu, knižní tvorbu a ilustraci. Od roku 2007 je členkou grafické skupiny Monsters, studuje doktorský obor Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP.

Krajina z písku zrozená

Kdy: do 30. května

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: Část výstavy Písky známé i neznámé je věnovaná Českému Švýcarsku Doklady o ukládání písku na mořském dně, otisky druhohorního života, ale i roztodivné tvary povrchu, vzniklé erozí a zvětráváním pískovce, od drobných voštin zdobících skalní stěny, přes skalní okna až po monumentální pískovcové věže. Nechybí ani téma života v pískovcích, skalní řícení či pískovec jako důležitá sklářská a stavební surovina.

Malý princ

Kdy: Neděle 23. května od 15.00 hodin

Kde: online stream na webu Činoherního studia Ústí nad Labem

Proč zhlédnout: Veršovaná dramatizace jedné z nejčtenějších próz dvacátého století, která je nejen pro děti a zároveň i filozofickým traktátem nejen pro filozofy. Hra o tom, že „dospělí jsou prostě divní“, protože všichni dospělí byli kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla.

Kočičí putování

Kdy: Do 31. května

Kde: les na Kočkovem, Dobětická výšina a Bertino údolí

DDM Ústí nad Labem připravil venkovní hru pro děti, rodiče a přátele. V měsíci květnu se účastníci vydají do přírody, zahrát si hru, jejímž tématem jsou oblíbení domácí mazlíčci „kočky“. Vydáte se s DDM? Všechny trasy jsou vhodné pro předškoláky a děti 1. Stupně ZŠ. Pozor, hra je tentokrát rozdělena do 3 samostatných termínově vyhrazených bloků. Není podmínkou splnit všechny, můžete si zahrát třeba i jen jeden z nich. Pokud byste ale rádi stihli vše, hlídejte si termín hry a datum zveřejnění propozic.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: Do 28. listopadu

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

KulturDača

Kdy: Do 23. května

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: Výstava v Muzeu města Ústí nad Labem rekapituluje více než dvacet let činnosti Kulturního centra Řehlovice. Pomocí originálně pojaté instalace, která je dílem umělců Franze Tiška a Marcuse Hiesleitnera, představí jak umělecká díla, která zde vznikají, tak stěžejní projekty centra. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Květen s rozhlednami

Kdy: do 31. května

Kde: v Ústí nad Labem a okolí

Navštivte známé i méně známé rozhledny nebo vyhlídky. To je slogan akce Květen s rozhlednami a vyhlídkami, kterou byla zahájena turistická sezona v Ústí nad Labem. Vyzvedněte si v Informační středisku v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí soutěžní arch. Je možné také si jej stáhnout z webových stránek města. Obejděte vytipované rozhledny a vyhlídky a splňte uvedené úkoly. Vyplněný soutěžní archa zase odevzdejte v Informačním středisku města Ústí nad Labem nebo jej naskenujte a pošlete na e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz. Odevzdáním archu se zapojíte do losování o ceny.

Pábení Činoherního studia

Kdy: ve volném čase

Kde: na internetu, web www.cinoherak.cz

Všech 12 dílů našeho rozhlasového pořadu Pábení, jež vznikly v režii Činoherního studia v Ústí nad Labem a v týdenní periodicitě ze studia Divadla v Celetné a Spolku Kašpar je vysílá Radio Kašpar, si můžete poslechnout, když kliknete na tip Činoherního studia na jeho webu.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.