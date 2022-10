Do Ústí nad Labem přijedou koncertovat Kollárovci

Kdy: Pátek 21. října od 18.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Do Domu kultury v Ústí nad Labem přijede v pátek 21. října koncertovat známá slovenská formace Kollárovci. Ta zde vystoupí od 18 hodin. Hudebně zábavná show, v níž vynikající zpěvy a nádherná muzika nenechají nikoho sedět na židli. Přijďte i vy zažít fantastickou atmosféru s kapelou Kollárovci!

KULT 25: Laterna Magika uvede inscenaci Robot Radius

Kdy: Pátek 21. října od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Severočeské divadlo v Ústí nad Labem uvede v pátek 21. října od 19.00 hodin hodin hru Robot Radius v podání souboru Laterny Magiky v rámci festivalu KULT 25. Inscenace Robot Radius vzešla z volného dialogu s divadelní hrou Karla Čapka R. U. R., od jejíž premiéry letos uplynulo sto let. Tvůrci její téma zasadili do kontextu 21. století, které přineslo nové výzvy i znepokojivé tendence.

Degustace vín aneb Co již v NATURVINI nenajdete…

Kdy: Pátek 21. října od 18.00 hodin

Kde: Café Maryša v Ústí nad Labem

Degustace vín z NATURVINI aneb co již v NATURVINI nenajdete…, tak zní název první degustace v nově otevřené kavárně - Café Maryša. Podíváme se do Bavor pod Pálavu, kde se rodí pěkná a štavnatá vína pod vedením vinaře Patrika Staška z Naturvini. Co nás však hlavně čeká ochutnávka vín, která již vinař Patrik Staško ve svém sklepě nemá, ale mi je můžeme ochutnat díky archívu jeho kolegy a sommeliéra Pavla Huška junior.

Svatojánský oheň

Kdy: Pátek 21. října od 18.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Pohádka básníka Karla Šiktance. Letní večer, za kterého chlapci skáčou přes ohnivou hranici, přinese velké neštěstí. Matouš svůj skok nezvládne. Nebo to bylo jinak? Nechci je! Nechci nikoho! Nikdo mě nesmí vidět! Co pomůže, když něco moc bolí? Komu ukážeme své zranění? Komu se svěřit? A co je skutečně léčivé? Možná jsou to slova, o která se stará děda. Ten těch slov za celý život slyšel, napsal, řekl a promyslel strašně moc. Matouš chodí sto dní sem a tam, než se dokáže vrátit a podívat se pravdě do tváře. Vyšetřit, co se stalo a ošetřit ránu. Za zlou nocí vždycky nové ráno.

Student Rave Ústí - Insidia, Denis Weisz, Loury

Kdy: Pátek 21. října od

Kde: Klub Kladívko v Ústí nad Labem

Za kolik: 100 Kč

Největší studentská party je tu! 3x DJs, Akční Drinky, Multižánrová Show! Vstup minimálně od 15 let. Vstup bude povolen pouze po předložení platného OP!

Albi Game Day Tour

Kdy: Sobota 22. října od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Přijďte si vyzkoušet úplné novinky nebo dokonce teprve chystané deskové hry z kuchyně českého vydavatelství Albi. Na akci si na své přijdou deskoherní nadšenci i nováčci. V rámci akce proběhne také turnaj o ceny.



Péťa a vlk

Kdy: Sobota 22. října od 15.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Skladba pro vypravěče a orchestr, k níž autor napsal rovněž text, vznikla v době, kdy se vrátil do Sovětského svazu, tj. v roce 1936, na popud ředitelky Moskevského centrálního dětského divadla Natalie Sacové, se záměrem seznámit děti s nástroji v orchestru. Každá postava příběhu je přiřazena některému hudebnímu nástroji nebo nástrojové skupině a má své vlastní hudební téma: Malý chlapec jménem Petr žije se svým dědou na venkově. Jednoho dne se otevřou vrátka a kachna využije příležitosti jít se vyčvachtat do blízkého rybníčka. A tady začíná příběh Péťi a vlka. Hudba je lehce srozumitelná a stravitelná a ačkoli se skladba nazývá „symfonická pohádka pro děti“, je hudba spíš zvukomalebná a popisná, tedy spíše ve stylu filmové hudby než symfonie – vypravěč se střídá s hudbou, kterou vlastně uvádí.

Ústí Live! 2022 - volume 1

Kdy: Sobota 22. října od

Kde: Marva Club v Ústí nad Labem

Přehlídka jižanského rocku+blues. Zahrají: Penál, Blackies, Last Rebel a Petr Bultas Band.

KULT 25: Divadlo Demago - Vypráskané výročí

Kdy: Sobota 22. října od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Premiéra divadelní hry. Divadlo Demago uvádí jubilejní improvizovanou performanci. Pětadvacet rákosek na jedno použití, se vzpřímeně krčí ve výloze Domácích potřeb a násilí. Všechny jsou přírodní, ale výhradně na holou. Pro rodiče, jejichž děti nenosí domů biče, i pro ty, na které doma čeká drzá bič bez cukru. Nám rány rákoskou poslouží namísto salv a špuntů. Ale může to bít i jinak…

KULT25: Closing Party (by sergei macaroff)

Kdy: Sobota 22. října od 22.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Závěrečná párty festivalu KULT Nejlepší hudba na světě jsou New Order. Ale mohli by to klidně být Pet Shop Boys, Talking Heads nebo LCD Soundsystem. Možná Nation of Language, Orchestral Manoeuvres in the Dark… Nebo to není kapela? Robyn, Self Esteem, Jessie Ware, Taylor Swift, Beyoncé. ye. Možná Fred again.. Nejlepší hudba na světě jsou New Order a od toho se to tak nějak bude odvíjet. Vydržte až do konce — naposled to zavírala Whitney Houston.

Burza LP a CD v Hraničáři

Kdy: Neděle 23. října od 11.00 do 16.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Burza LP desek a CD . Několik tisíc titulů!! Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od Muddyho Waterse po Franka Zappu. Výběr je obrovský, stačí přijít! Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Falco, F. Sinatra a mnoho mnoho dalších. Výprodej vybraných titulů.

Představení koncepce rozvoje jezera Milada v místě

Kdy: Neděle 23. října od 14.00 do 16.00 hodin

Kde: Sraz u parkoviště vstupu od Trmic a dále společně půjdeme k hlavní pláži a zpět

Rádi bychom vás pozvali na setkání – komentovanou vycházku kolem jezera Milada s autory koncepce rozvoje území kolem jezera, architekty ze švédského studia Mandaworks a jejich českými spolupracovníky, kteří minulý rok zvítězili v architektonické soutěži a tento rok svůj návrh dále rozvíjeli a rádi by Vám ho představili. Přijďte se s ním seznámit přímo v řešeném území a sdílet s námi Vaši zpětnou vazbu, která je pro dotažení koncepce zásadní. Určitě bude také prostor pro Vaše dotazy a nápady. Na začátku setkání proběhne prohlídka map Koncepční studie a Design manuálu a poté se společně vydáme procházkou směrem na hlavní pláž. Na průběžných zastávkách si ukážeme, kde by navrhované věci měly stát a jak by měly vypadat.

My Fair Lady

Kdy: Neděle 23. října od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Slavný americký muzikál z roku 1956. Libreto napsal Alan Jay Lerner a hudbu Frederick Loewe. Inspirací pro tvůrce muzikálu byla slavná divadelní hra Georga Bernarda Shawa Pygmalion z roku 1912. Příběh pojednává o chudé květinářce Elize Doolittlové, kterou si vyhlídl Henry Higgins, arogantní a nesnesitelný profesor fonetiky, který se vsadil s přítelem, plukovníkem ve výslužbě, že z této prostořeké a umouněné měšťačky z nižší vrstvy, udělá kultivovanou dámu, aniž by si někdo povšimnul, že není z vyšších společenských kruhů.

Heda Gablerová

Kdy: Neděle 23. října od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

První derniéra. Ibsenovo proslulé komediální drama o strachu ze života.

Heda Gablerová – dcera generála, manželka profesora, milenka prázdnoty a střelných zbraní. Je dnes ještě možné založit rodinu, nebo se natolik bojíme vztahů, blízkosti, těla a ztráty pohodlí, že se tomu raději vyhneme už v zárodku? Femme fatale maloměsta. Žádá vše a sama není ochotna dát nic. Stínová hra propletená jako klubko hadů. Strhující studie sebedestrukce jedné spořádané ženy, která fascinuje a ničí i všechny kolem. Úzkost a agrese jsou dvě strany jedné mince.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.