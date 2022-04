Mark Goodale: Industrializace lithia a politika zelené energie v Bolívii

Kdy: Pátek 22. dubna od 16.30 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Mark Goodale se v přednášce bude zabývat probíhajícím procesem industrializace lithia v Bolívii, procesem, který je propletený s místními a světovými komoditními řetězci, ekonomikou přepravy a transformací směrem k zelené energii. Bolívie má dosud největší známé zásoby lithia na světě a je ve středu intenzivních a sporných zájmů získat přístup k tomuto vysoce ceněnému kovu, který je klíčovou součástí elektromobilů. Na základě probíhajícího etnografického výzkumu nejen v Bolívii, představí přednáška skrytou spletitost a rozpory ve světovém úsilí o získání lithia, a stejně tak skryté sociální, politické a environmentální náklady záměru učinit z elektromobility ústřední bod světové reakce na klimatickou změnu.

Tady je všechno ještě možné

Kdy: Pátek 22. dubna a neděle 24. dubna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Mladá žena po stu­diích se rozhodne stáhnout z města na periferii, do krachující továrny, kde se zaměstná jako noční hlídačka. Píše si deník vjemů a celé dny kouká do monitoru na nehybné nic, nebo tráví čas v místní kantýně s pár posledními zaměstnanci unaveného podniku na kancelářské potřeby. Její prací je hlídat areál továrny mimo jiné před vlkem. Noční stráž prohlubuje vnímání a pozornost. Její myšlení, zápisy, kresby a vztahy mají v sobě ote­vřenost a schopnost vidět souvislosti, jenže které souvislosti jsou skutečně podstatné pro dobrý život? Jak moc nás a naši hodnotu definuje práce a kariéra? Jde utéct před obecně přijímanými obrazy úspěšného života? Mezičas v prázdném prostoru haly. Výjevy mimo zorné pole.

Spící krasavice

Kdy: Pátek 22. dubna od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Pohádkový příběh s podmanivou hudbou P. I. Čajkovského , kde Dobro vítězí nad Zlem, kde se princezna probudí a všechno bude trochu jinak, než byste čekali.

III. společenský ples Severní Terasy

Kdy: Pátek 22. dubna od 19.30 hodin

Kde: Sál Horizont

Severní Terasa srdečně zve milovníky tance, hudby a dobré zábavy na III. společenský ples Severní Terasy, který se uskuteční v pátek 22. dubna od 19.30 hodin v sále Horizont. Těšit se můžete na kulturní program, bohatou tombolu. K tanci a poslechu bude hrát kapela Fonofest. Vstupenky je možné zakoupit v kavárně Hypermarketu Albert na Severní Terase. Z kapacitních důvodů však neváhejte zakoupit vstupenky včas.

Lada Jaffe v Hraničáři

Kdy: Pátek 22. dubna od 21.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Umělkyně, hudebnice a skladatelka Lada Jaffe vystoupí v pátek v ústeckém Hraničáři!

Ústecká jarní padesátka

Kdy: Sobota 23. dubna od 6.00 – 7.30 start

Kde: Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem – Dům kultury, vchod z Bělehradské

Turistický pochod pro všech y věkové kategorie, s trasami 35 a 50 km dlouhými. Start od 6.00 do 7.30 hodin od DDM. Půjde se přes Střekovskou vyhlídku, Vysoký Ostrý, Čeřeniště, Varhošť, Laffitovu vyhlídku, Radobýl, Kamík a Sebuzín. Jsou také kratší trasy, a to 10, 15 a 25 km. Start je od 8.00 do 10.00 hodin. Půjde se od DDM na Střekovskou vyhlídku, hrad Střekov, Vysoký Ostrý a Varhošť. Cíl všech tras je v Restauraci U kapličky v Brné.

Pěšky Ústím #12: Za zvukovou hraničí města

Kdy: Sobota 23. dubna od 13.00 hodin

Kde: Sraz na Novosedlickém náměstí (Střekov), Ústí nad Labem

Na Ústí si optimisté mezi jeho obyvateli pochvalují, že stačí dojet na konečnou trolejbusu nebo autobusu, a už je člověk v pěkné přírodě. Vskutku, přímo za zástavbou Brné nebo Vaňova jsou přírodní rezervace s velmi cennými společenství rostlin a živočichů. I v té bohaté přírodě je ale jako stálý podtón slyšet monotónní šum směsi zvuků aut, vlaků, lodí, sanitek, továren, City of Ústí. Přelezeme ale nějakou terénní hranu a jako lusknutím prstu se ocitneme za zvukovou hranicí města. Intenzivní prožitek ticha se našinci přihodí po cestě kolem Přední hůrky za Novou Vsí. Trasu vybral Michal Forejt, který působí jako krajinný ekolog v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, konkrétně v regionálním pracovišti CHKO České středohoří. Vede Středohorský sadařský spolek pečující o staré ovocné sady pod Bukovou horou. Žije v Ústí nad Labem na Střekově.

Zahájení turistické sezony 2022 - Vítání jara s Dlouhonohými skřítky

Kdy: Sobota 23. dubna od 13.00 hodin

Kde: Areál výletního zámečku Větruše

Dlouhonozí skřítci si připravili nejen pro děti velkou spoustu aktivit a soutěží. Společně tak přivítáme jaro a užijeme se hromadu zábavy. U horní stanice lanové dráhy obdrží každý soutěžící arch pro razítka. Po návštěvě pěti soutěžních stabovišť, úspěšném splnění úkolů a získání pěti razítek čeká na úspěšné hráče zajímavá odměna. Navštívit můžete také Jarní tvořivou dílnu, odkud si odnesete vlastní výrobek. Jarní atmosféru doplní zoo koutek s živými zvířátky. A to není všechno. Každé dítě, které dorazí v kostýmu skřítka, získá zmrzlinu zdarma. Přijďte, bude zábava.

Toxic People, další dvě kapely a mladý bubeník zahrají v Chlumci

Kdy: Sobota 23. dubna od 19.00 hodin

Kde: Společenský sál KD města Chlumec

Na společenském sálu KD Chlumec se uskuteční koncert tří kapel a vystoupení mladého bubeníka. Až z jižních Čech dorazí pop-punková skupina Stav Beztíže, nebudou chybět ústečtí The Rumble of Skulls (rachot lebek) a north-crossový Toxic People. Celý program obohatí vystoupení 13letého bubeníka Mayor Drummer s jeho sólovým projektem. Začátek akce je už v 18:00 a vstupné je 100 korun. Program: 19.00 – 19.45 Stav Beztíže, 20.15 – 20.35 Mayor Drummer, 21.00 – 21.50 Toxic People a 22.30 – 23.15 The Rumble Of Skulls.

Čert a Káča

Kdy: Neděle 24. dubna od 10.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Mimořádně v 10,00 pro skupinu RD. Kdo by neznal pohádkovou Káču, v českých pohádkách má mnoho podob, ale vždy je to řízná, rázovitá lidová postava. Káča v naší pohádce je mladé, energické děvče, které slouží u panovačné a sobecké kněžny. S ovčákem Jirkou se mají rádi a chtějí se vzít, ale k tomu potřebují povolení od kněžny. Ta jim ho již čtvrtý rok slibuje, ale stále to odkládá a odkládá… Závidí Káče její mládí a lásku a vymýšlí nejrůznější záminky, aby ji mohla trápit a sekýrovat. Ví, že Káča moc ráda tancuje a celý rok se těší na posvícenskou tancovačku. Schválně ji v ten den zavalí prací, aby jí pokazila jí radost a znemožnila jít kxmuzice. To je poslední kapka a temperamentní Káča v spravedlivém hněvu poví kněžně od plic, co si o ní myslí. Ta v záchvatu zlosti vyhodí Káču ze služby.

S přírodovědci Naučnou stezkou Pod Vysokým Ostrým

Kdy: Neděle 24. dubna od 9.00 hodin

Kde: Sraz u kaple sv. Anny v Brné

Komentovaná procházka s výkladem přírodovědců Muzeum města Ústí nad Labem.

Velikonoční koncert v kostele

Kdy: Neděle 24. dubna od 18.00 hodin

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem

Zazní skladby Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater in F Minor,

Wolfgang Amadeus Mozart: Korunovační mše - VI. Agnus dei Georg, Fridrich Händel: Mesiáš Aleluja. Vystoupí: Soprán - Valeriya Vaygant, mezzosoprán - Karla Bytnarová. Dirigent: Miloš Formáček. Sbormistr a varhany: Jan Snítil.

Orchestr a sbor Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

Návrat legendy Romana Říhy

Kdy: Do konce divadelní sezony

Kde: Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem

Ve středu 20. dubna byla zahájena v Činoherním studiu v Ústí nad Labem výstava obrazů Romana Říhy. Technik a kulisák Činoherního studia se věnuje umělecké činnosti. U příležitosti 50. sezony dostal k dispozici prostor divadelního foyer, aby tam vystavil své obrazy. Výstavu Návrat legendy můžete navštívit až do konce 50. sezony. Výstava je prodejní. Deset procent z ceny každého prodaného obrazu věnuje Roman na pomoc Ukrajině a její podporu. Obraz Ukrajina, jehož počáteční cena je již stanovena na 10 tisíc korun, bude předmětem aukce, Říha namaloval v ukrajinských barvách. Pokud se ho rozhodne někdo koupit, celých 100 % této částky bude poskytnuto na pomoc Ukrajině.

52. ročník Grand Prix města Ústí nad Labem v boxu

Kdy: Od pondělí 25. dubna do čtvrtka 28. dubna

Kde: Sál Domu kultury v Ústí nad Labem

Krajská metropole hostí tradiční mezinárodní turnaj v boxu. Od roku 1968 se každoročně koná v UL jeden z nejvýznamnějších světových turnajů, kde pravidelně startují olympijští vítězové, mistři světa a kontinentů. Organizátorem akce je SKP Sever, Olymp centrum sportu MV ČR a Česká boxerská asociace. Turnaj bývá už léta pravidelně v kalendáři světových boxerských turnajů, je největší boxerskou událostí v ČR. Cílem akce je podpořit box a ukázat hlavně novým generacím, že tento sport je správná cesta, která vás naučí být tvrdý a přitom být fér.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Milan Kozelka – Na cestě

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem je novou interpretací Kozelkova díla ve spolupráci s místními umělci a Fakultou umění a designu UJEP. Nejen, že prezentuje dílo Milana Kozelky v jeho úplnosti, a to především díky dokumentaci a originálům uchovaným v archivu Kozelkova přítele a sběratele Vladimíra Meistra, ale posunuje ho dál díky instalacím, které podle autorových skic a návrhů realizoval Jan Krtička a Jan Prošek. Výstavu doprovází samostatný projekt Šemík stejnojmenného dočasného autorského seskupení, jenž působí na periferii současného umění. Je pokusem nalézt v tvorbě lokálních umělců mladší a střední generace propojení s dílem Milana Kozelky. Unikátnost expozice Šemík spočívá v dočasném spojení osmi, jinak samostatně tvořících autorek a autorů, kteří se rozhodli pracovat pod společnou signaturou a vytvořit pro tuto příležitost expozici složenou převážně ze zcela nových artefaktů.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.