Mezinárodní jazz & blues festival v Ústí nad Labem

Kdy: Pátek 22. a sobota 23. října od 20.00 hodin

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

V pátek 22. a v sobotu 23. října bude Národní dům v Ústí nad Labem hostit dvoudenní festivalovou přehlídku jazzových a bluesových kapel. Po oba dva dny bude produkce začínat ve 20 hodin. V pátek akci zahájí mezinárodní trio Drifter Days. To vystřídá Cross-over Marka Novotného a závěr koncertu obstará legendární Jazz Q Martina Kratochvíla. V sobotu se představí Bee Bakare Trio. Potom bude hrát Chandra Rule and Sweet Ema Band a závěr obstará Atomic Rooster.

Listování a Zuzana Dostálová: Soběstačný

Kdy: Pátek 22. října od 19.30 hodin

Kde: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

Scénické čtení a beseda s autorkou románu o dospívání a dospělosti, samotě a samostatnosti. Účinkují: Markéta Lánská, Jirí Ressler (alt. Lukáš Hejlík) a Zuzana Dostálová.

Písničkáři bez bot

Kdy: Pátek 22. října od 19.00 hodin

Kde: Čajovna u Vysmátý žáby

Písničkáři bez bot vás oblaží melodiemi a texty ze svého repertoáru. Zahrají: Pavel Klimt, Mini Moni, Zdeněk Staněk. Vstup do klobouku.

Vybrané vstupné bude věnováno na podporu www.znesnaze21.cz.

Bibione

Kdy: Pátek 22. října od 20.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

V rámci Festivalu KULT24. Bibione je oblíbená dovolenková destinace i prostor pro recesi. Sestavu dívčího uskupení se stejným názvem tvoří známé firmy Kristýna Trochtová, hrající toho času na kytaru (ex-Orient, ex-The Palindromes), bubenice Kristýna Plesková a Meg Janderová (Maggie’s Marshmallows, Malagelo), která se ujala pozice zpěvačky a baskytaristky. Spojuje je láska k postpunku a minerální vodě.

Nauzea Orchestra

Kdy: Pátek 22. října od 21.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

V rámci Festivalu KULT24. Proběhne křest alba Láska. Nauzea Orchestra je alternativní hudební skupina, která vznikla v Ústí nad Labem roku 2007. V současné době působí ve složení – Ondřej Švandrlík (kytara, programming, syntezátor, zpěv), David Kolovratník (bicí), Ivo Mikšovský (basa), Jakub Švandrlík (kytara), Anna Štěpánová (housle), František Kroupa (violoncello).

Vycházka do okolí Chlumce

Kdy: Sobota 23. října od 9.00 hodin

Kde: Sraz je u kostela sv. Havla v Chlumci

Muzeum města Ústí nad Labem chystá na sobotu 23. října komentovanou procházku, která účastníky tentokrát zavede do okolí obce Chlumec. Připraven bude poutavý výklad archeoložky Elišky Wiesnerové. Sraz je v 9 hodin u kostela sv. Havla v Chlumci. Účastníci se společně vydají ke Kapli Nejsvětější Trojice na vrchu Horka a k památníku slavné bitvy u Chlumce.

Divadlo Demago

Kdy: Sobota 23. října od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

V rámci Festivalu KULT24. Divadlo Demago uvádí v premiéře improvizované divadlo. Obsazení Jiří Maryško, režie a dramaturgie Jiří Maryško, hudba Hendy Witanto, světla Jan Morávek/Jiří Hančič.

Magdaléna Gurská & Jiří Hölzel: Hologram (workshop pro děti)

Kdy: Neděle 24. října od 14.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Hologram je specifická forma záznamu obrazu, která umožňuje zachytit jeho trojrozměrnou strukturu. Jedná se o proces, při kterém je možné zaznamenat trojrozměrný svět kolem nás na dvourozměrné médium a rekonstruovat takto zachycený trojrozměrný obraz zpět našim očím. Hologramy a holografické výrobky jsou primárně určené k ochraně tiskovin či výrobků proti kopírování a padělání. Kapacita události je omezena na 8 účastníků (děti od 8 let).



Swap rostlin

Kdy: Neděle 24. října od 15.00 do 19.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Již tradiční a dobře známý green swap v Hraničáři. Pokud máte doma květiny, které vám již nedělají radost nebo se vám nevejdou do bytu, přineste je v pátek do Hraničáře. Někoho jistě potěší a i vy sami můžete rozšířit svou zelenou sbírku o nové kousky!



Ústecká forbína: Hledám ženu, nástup ihned

Kdy: Neděle 24. října od 19.30 hodin

Kde: V kině Domu kultury v Ústí nad Labem

Pořádá Agentura FOR. Účinkují Eva Burešová, Marek Adamczyk, Nela Boudová, Josef Carda a další. Komedie. Hlavní postava žije se svojí milenkou tzv. na „psí knížku“. Pozve na večeři svého šéfa, který je velký moralista a toto u svých podřízených odmítá. Jim chce svoji milenku představit, jako manželku, ale ta to odmítá. A tak vstupuje do hry uklízečka a zápletka je zde.

Výstava prací seniorů a žáků školy

Kdy: Do konce měsíce listopadu

Kde: Magistrát města Ústí nad Labem

V budově magistrátu města Ústí nad Labem byla nainstalována výstava výtvarných prací, které vznikly v rámci tvořivé akce pod názvem Umění v pohybu. Jedná se o mezigenerační tvoření klientů Domova pro seniory Bukov ve spolupráci se žáky ZŠ Pod Vodojemem. K vidění jsou do konce listopadu.

Opět je v provozu plavební linka z Ústí nad Labem do Děčína

Kdy: Do konce měsíce října

Kde: Lodní linka T92 z Ústí do Děčína

Od soboty 25. září až do konce října je opět v provozu lodní linka T92 z Ústí nad Labem do Děčína, a to vždy v sobotu, v neděli a ve státní svátek. Zda loď pluje či ne, s ohledem na stav řeky, si můžete ověřit na centrálním dispečinku Dopravy Ústeckého kraje, na telefonu +420 475 657 657. Další informace pak zájemci naleznou na webu Labské plavební.

Dědictví mytologie

Kdy: Do 3. listopadu

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstavní projekt reflektuje souvislost mytologie, ideálu krásy a zobrazování těla a tělesnosti v umění. Soustředí se na jeho genezi v uvažování současných, na scéně působících, vizuálních umělkyň a umělců. Mytologie nám předkládá archetypy a stereotypy ženské a mužské podoby krásy protkané sexuálním nábojem — Afrodita, Venuše, Faun, Orfeus etc. Do jaké míry ovlivnila mytologie podobu ideálu krásy a do jaké míry ovlivňuje sebehodnocení žen a mužů, které je založené na tom, nakolik se pro opačné (či stejné) pohlaví hodnotí jako atraktivní? Vystavující umělci: Michal Heriban (SK) , Gideon Horváth (HU), Lucie Hyšková & Petr Kubáč & Alexandra Naušová (CZ), Valentýna Janů (CZ), Marie Lukáčová (CZ), Silvie Milková (CZ), Jakub Ružinský (SK), Michaela Spružinová (CZ). Kurátoři výstavy jsou Jan Nový & Adéla Machová.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. listopadu

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.