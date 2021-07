Promenádní koncert

Kdy: pátek 23. července od 17.00 hodin

Kde: před OC Forum v Ústí nad Labem

Tentokrát se před obchodním centrem Forum v Ústí nad Labem představí orchestr Chabakus ze ZUŠ v Chabařovicích. Začíná se tradičně v 17.00 hodin.

Zkrocení zlé ženy

Kdy: pátek 23. července a sobota 24. července, vždy od 20.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Inscenace Činoherního studia Ústí nad Labem v rámci série Letní štace. William Shakespeare si ve Zkrocení zlé ženy prostřednictvím převleků pohrává s identitou postav, její platností vztažené k postavě jako takové a postavám ostatním. Tuto předepsanou hravost podpořil koncept dramaturgyně Johany Součkové, který částečně vychází z italské komedie dell´arte a celé vyznění inscenace Činoherního studia posouvá směrem k estetice kočovných hereckých společností a cirkusu.

Poutní procesí projde Zubrnicemi ke kostelu sv. Maří Magdaleny

Kdy: sobota 24. července od 10.00 hodin

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

V sobotu 24. července se v Zubrnicích uskuteční poutní procesí k Maří Magdaleně. Začátek je naplánován u Mlýna Týniště čp. 27 v 10.00 hodin. V domě z Loubí proběhne ukázka pečení, stezka pro děti. „Jednotlivá zastavení v průběhu procesí jsou obohacena o barokní frašku, která pojednává o nápravě Maří Magdaleny. Akce je pořádána ve spolupráci se spolkem „Středohoří sobě“ a za zpěvu barokních písní dojdou poutníci do kostela, kde je procesí zakončeno bohoslužbou ve 12.00 hodin. Pro rodiny s dětmi bude připravena stezka „Pohádková cesta plná her“. Ve 13.30 hodin zahraje pohádku divadelní společnost Kejklíř.

Ústecké slavnosti v Městských sadech

Kdy: sobota 24. července od 14.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

V sobotu 24. července se mohou obyvatelé Ústí nad Labem těšit na Ústecké slavnosti. Ty se uskuteční v Městských sadech v Ústí nad Labem. Na odpoledne je připraven bohatý program pro všechny věkové kategorie. Vše zahájí ve 14.00 hodin Musical School, které se na scéně prostřídá se Školou stepu DDM Ústí nad Labem. Starší ročníky určitě zaujme vystoupení Pavlíny Filipovské, které začíná v 15 hodin. Následovat bude Na3Si, Eliška Lüftnerová a od 18.30 hodin koncert NAZsong, tedy Nazareth tribute. Budou i pouťové a dětské atrakce.

Návštěvníky Zubrnic sveze historický vlak Komarek

Kdy: sobota 24. července a neděle 25. července

Kde: Muzeum v přírodě v Zubrnicích

V rámci víkendového programu v Muzeu v přírodě v Zubrnicích, spojeného s poutí sv. Máří Magdalény, bude Národní technické muzeum vozit zájemce v parním motorovém vozu M124.001 – Komarek. Mimo jízdy parního vozu Komarek bude pod parou i parní vodárna z roku 1874 na Střekově po oba dny přístupná od 10 do 18 hodin a v Zubrnicích bude v provozu i parní lokomobila. Vůz bude vozit cestující vždy po odjezdu pravidelného vlaku turistické linky T3 ze Zubrnic v trase Zubrnice – Leština a zpět. V neděli 25. července bude v Zubrnicích do 14.00 hodin a potom pojede zpět do Chomutova.

Léto na střekovské náplavce

Kdy: sobota 24. července od 17.00 hodin

Kde: Kolocafé na střekovské náplavce

Tentokrát je na programu podvečera argentinské grilování. To začíná v 17.00 hodin.

Tři výstavy v Zubrnicích

Kdy: sobota 24. července

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

V sobotu 24. července budou na půdě Muzea v přírodě Zubrnice, souběžně s programem poutního procesí k Maří Magdaleně, otevřeny 3 výstavy. Vernisáž výstav v kostele, při kterých bude představena tvorba Daniela Hanzlíka, výstava s názvem Dvojice, a Pavla Mizery pojmenovaná Hry, je ve 13.00 hodin. Vernisáž výstavy Zaniklé obce pod Bukovou horou v domě z Loubí je v 15.00 hodin.

Ronja, dcera loupežníka

Kdy: neděle 25. července od 17.00 hodin

Kde: scéna hradu Střekov

Činoherní studio Ústí nad Labem uvede na scéně hradu Střekov rodinnou paralelu Romea a Julie, avšak se šťastným koncem. Ronja, dcera loupežníka je kniha pro děti autorky Astrid Lindgrenové. Ronja se narodila loupežnickému hejtmanovi Mattisovi a jeho ženě Lovise. Té noci, co přišla na svět, byla tak silná bouře, že hrad a skála pod ním, kde její rodiče i s tlupou svých loupežníků žili, praskl a mezi dvěma částmi hradu vznikla průrva.



Demowave a Astromy

Kdy: pátek 23. července od 19.00 hodin

Kde: před Hraničářem v Ústí nad Labem

Páteční koncert Léta na ulici před Hraničářem bude tentokrát patřit kapelám Demowave a Astromy. Vstupné je dobrovolné.

Koupaliště Brná

Kdy: sezona od června do září

Kde: areál koupaliště Brná

Proč přijít: V areálu letního koupaliště Brná u řeky Labe, v malebném údolí Porta Bohemica, naleznete rekreační bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén či další bazén pro rekreaci. Na málokteré koupaliště se dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 100 Kč, Dítě nad 120 cm, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 60 Kč, dítě do 120 cm – 20 Kč.

Koupaliště Ústí nad Labem – Klíše

Kdy: sezona červen - září

Kde: koupaliště Ústí nad Labem Klíše

Proč přijít: K dispozici jsou zde bazény (včetně dětského) s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště, spousta atrakcí pro děti i dospělé. Využít je možné též skokanský bazén s 10 m skokanskou věží. Nechybí stánky s občerstvením, doplňkový prodej pomůcek do vody a na opalování, zázemí pro rodiče s dětmi vč. mikrovlnné trouby a přebalovacího pultu, šatny a WC. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 120 Kč, Dítě nad 120 cm do 18 let, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 80 Kč, dítě do 120cm – 20 Kč.



Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. listopadu

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.