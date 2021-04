Putovní výstava Voda a civilizace

Kdy: do 16. 5.

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud vyrazíte do města, nezapomeňte se zajít podívat na Lidické náměstí, kde budete mít možnost prohlédnout si putovní výstavu na téma Voda a civilizace. Na 24 velkoformátových panelech se zde představuje klíčový význam vody ať už v souvislosti náboženské, ekonomické či krajinné. Příběh vody doplňují 3 oboustranné panely prezentující i město Ústí nad Labem v otázce hospodaření s vodou v regionu. K vidění jsou fotografie dokumentující proměnu řek Labe a Bíliny, některých vodopádů ve městě či blízkém okolí a nechybí ani zajímavé záběry Masarykova zdymadla.

Kočárkem po Klíši

Kdy: sobota 24. 4. od 16 hodin

Kde: Sraz ve Vrchlického sadech na Hvězdě

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vydejte se na procházku po Ústí nad Labem s Hraničářem. Procházka, která se dá bez problému zvládnout i s těmi nejmenšími. Ať už s kočárem nebo bez, vyrazte se pokochat architekturou prvorepublikové čtvrti. Trasu vybrala Zuzana Doleželová. Účastníci musí mít po celou dobu procházky roušky.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu. Čeká vás příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, abyste nemuseli sedět doma, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.

Dubnová dílna pro děti

Kdy: od 2. 4.

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pravidelná výtvarná dílna Severočeské vědecké knihovny se přesunula online. Pomozte svým dětem rozvíjet jejich kreativního ducha a nechte je si vyrobit stylovou kasičku z PET láhve ve tvaru žabky. Návod jak na to, najdete online, na blog dětského oddělení a facebooku knihovny.

Enfant perdu vs. Enfant terrible

Kdy: každý den ve výloze do 30. 4.

Kde: Dům umění Ústí nad Labem

Dům umění v Ústí nad Labem právě hostí výstavu Enfant perdu vs. Enfant terrible lotyšského umělce Ivarse Gravlejse. Gravlejs na výstavě zdůrazňuje některé principy umělecké tvorby, jež jsou typické pro umělce Avděje Ter-Oganjana – hlavní zkoumanou osobnost Gravlejsovy disertační práce. Oba spojuje osobní a umělecký přístup k tvorbě vyznačující se nonkonformním a provokativním jednáním v podobě subverze, recese, (sebe)ironie a odporu k autoritám. Výstava je přístupná i během koronavirových opatření, protože je viditelná ve výloze z pěší zóny, kde komunikuje s divákem.

Dopis babičce a dědečkovi

Kdy: do 30. 4.

Kde: Online

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Lidé v domově důchodců jsou obzvláště v tuto dobu osamělí a potřebují povzbudit. Pomozte svému dítěti napsat nějaké babičce nebo dědečkovi dopis. Přidat mohou i obrázek. Pak ho stačí vyfotit nebo oskenovat a poslat na e-mail: kleinova@svkul.cz. Knihovníci dají vzkaz do obálky a odvezou ho do domova pro seniory v Ústí nad Labem.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Děčínský Sněžník

Kdy: Po celý rok

Kde: Děčínský Sněžník, Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Děčínský Sněžník láká turisty na krásné výhledy na České středohoří, ale i na Národní park Česko - Saské Švýcarsko. Vyrazte za hranice okresu Ústecka a zajeďte si na výlet na Děčínský Sněžník. Jedná se o pískovcovou horu sedm kilometrů severozápadně od města Děčína. Nejvýznamnějším výhledovým bodem je 33 m vysoká kamenná rozhledna, která skýtá nádherný výhled na okolní krajinu. Pokud vám nevadí delší turistická cesta, na Děčínský Sněžník se dá dostat z Děčína po červené turistické značce.