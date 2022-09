Višňový sad Kdy: Pátek 23. září od 19.00 hodin Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem Lyrická komedie A. P. Čechova v podání Činoherního studia. Sad je plný kvetoucích višní, je o ně třeba pečovat. Aby rostly a plodily. To už dnes ale nikdo neumí, říká prastarý komorník Firs. Už jsme zapomněli, jak sušit višně, navazovat hluboké vztahy a starat se o rodinný dům, aby nepropadl v exekuci. V Čechovově lyrické komedii nejsou žádné hlavní a vedlejší postavy, všichni jsou aktéry jednoho navenek nenápadného děje. Pod jeho povrchem tiká čas. Žádné vedlejší postavy nejsou ani v naší realitě – každý do sadu něco přináší, něco zalívá a něco nechává ladem. Nejraději ale „filozofujeme, stěžujeme si na nudu a pijeme vodku“. Potrhané krajkoví vztahů lze složitě žít, udiveně pozorovat, smát se nad ním, ale není možné se z něj vyvázat. Kruhový tanec několika generací pod střechou „našeho starého domu“. Co jen s ním bude? S jeho krásou, s úvěry, s tím jak moc nás potřebuje. Je to dům, v němž je uloženo naše „dětství“ a naše „nevinnost“. Ještě, že jde lidstvo stále kupředu…

Swing nylonového věku pokračuje

Kdy: Pátek 23. září od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Do Ústí nad Labem přijede v pátek 23. září od 19.00 hodin koncertovat Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. V severočeském divadle představí svou koncertní show Swing nylonového věku pokračuje. Zahrají další hotjazzové fláky z této vrcholné éry bigbandového swingu, opravdu tuze žhavé.

Phonon~ festival v Hraničáři a Domě umění v Ústí nad Labem

Kdy: Pátek 23. a sobota 24. září od 20.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář, bývalá Armaturka a Dům umění v Ústí nad Labem

Dvoudenní oslava živého audiovizuálního umění, experimentální elektronické hudby a prostorového zvuku, to je Phonon~ festival. Ten se odehraje v Ústí nad Labem ve dnech 23. – 24. září ve Veřejném sále Hraničář a prostoru bývalé Armaturky. V pátek večer v sále Hraničáře představí Jan Trojan, Simon Whetham (Velká Británie), Avsluta (V. Británie/Česko), Jan Burian ft. Jaroslav Hrdlička a Justyna Stasiowská (Polsko). Druhý večer festivalu v industriálním prostoru bývalé Armaturky, bude spojen s pohybem a fyzickou zkušenosti. V sobotu 24. září na půdě Domu umění v Ústí nad Labem budou probíhat dílny a přednášky.

Noc na Karlštejně

Kdy: Sobota 24. září od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Historická látka podle stejnojmenného filmu na motivy hry Jaroslava Vrchlického v muzikálovém zpracování legendárního Karla Svobody, kde se opět můžeme těšit v titulních rolích na některé populární, mediálně známé osobnosti.

Neurodéšť - kreslení pro děti od 8 let

Kdy: Neděle 25. září od 9.30 do 11.30 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem

Další z oblíbených cyklů neurografického kreslení s Mischel Vojnarovou pro děti ve věku od 8 do 18 let. Kreativní kreslení na téma "Neurodéšť Přání" využívá psychologické metody neurografiky. Do obrázku zasadíme semínka přání. Můžeme najít to, po čem opravdu toužíme a jaké jsou naše sny.

Co si přejeme, aby v našem životě vyrostlo? Vedené kreslení pod certifikovanou lektorkou Mischel Vojnarovou. Není potřeba umět kreslit.

Kapacita 10 účastníků, min.počet 8.

Sportovní den na nábřeží a podzimní zamykání Labské stezky

Kdy: Neděle 25. září od 13.00 hodin

Kde: Labská stezka u KOLOCafé v Ústí nad Labem

Přijďte si užít zábavné sportovní odpoledne pro celou rodinu. Na co se můžete těšit? SPOLEČNÁ CYKLOJÍZDA Z VELKÉHO BŘEZNA DO ÚSTÍ NAD LABEM - Cyklojízda startuje ve 13.00 hodin od přívozu ve Velkém Březně. Doprava na start je individuální. Pojeďte s námi na kole nebo na koloběžce (lze zapůjčit v Cyklocentru města Ústí nad Labem). SYMBOLICKÉ UZAMČENÍ LABSKÉ STEZKY, ANIMAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI - Na co se mohou děti těšit? Třeba na balónkový workshop nebo na kopec cukrové vaty. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE O ZAJÍMAVÉ CENY - Střelba z luku, točení obručí nebo házení kroužků na cíl. A pro ty nejšikovnější zajímavé odměny. AKTIVITY MĚSTSKÉ POLICIE - Dokážete správně vyjmenovat povinnou výbavu jízdního kola? Znáte zásady bezpečné cyklistiky. Odborníci od městské policie vám vše osvětli. TÝM MEDIC ÚSTÍ NAD LABEM - Zdravotníci budou nejen po celou dobu dohlížet na bezpečnost akce, ale nahlédnout můžete i do interiéru sanitního vozu, případně se dozvědět něco o poskytování první pomoci.

15. Malý Hamburk 2022

Kdy: Neděle 25. září od 15 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem’

Program: od 15.00 Poslední šance Míry Ošance – folkový projekt zpěváka a kytaristy Míry Ošance a jeho přátel. Vlastní i převzaté písně v jejich podání zaznívají každoročně na mnoha festivalech i dalších místech v republice. Na Malém Hamburku budou letos poprvé. Od 16.00 Vnitrublok – projekt zpěvačky Adély Dudové se na Malý Hamburk také podívá poprvé. Ostatně kapela nemá nijak dlouhou historii. Adéla hraje vlastní písně a doprovází hudebníci se zkušenostmi i z jiných kapel. 17.00 Točílas – to správné finále letošního ročníku nemůže obstarat nikdo jiný než tahle parta energických chlapíků, jimž je Ústí domovem. Věřím, že park bude praskat ve švech!

Alenka v říši divů

Kdy: Neděle 25. září od 15.30 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Pohádka podle známé předlohy o tom, co všechno je možné prožít v říši dětské fantazie. Malá Alenka musí kvůli rýmě zůstat v posteli. Ale moc jí to nevadí, protože si ráda čte, hlavně svou nejoblíbenější knížku „Alenka v říši divů“. A protože ještě raději maluje, kreslí si nejrůznější obrázky své fantazie, které – světe div se! – začnou ožívat…

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.