Rybova Česká mše vánoční na jevišti Severočeského divadla

Kdy: Pátek 23. prosince od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Páteční večer bude v Severočeském divadle v Ústí nad Labem patři Jakubovi Janu Rybovi a jeho České mši vánoční. Při koncertu, který se uskuteční od 19.00 hodin, se představí hned celá řada sólistů s nástroji nebo sólistů pěveckých a také sbor a orchestr Severočeského divadla. Sbor bude řídit sbormistr Jan Snítil,orchestr povede dirigent Milan Kaňák.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích se bude zpívat

Kdy: Sobota 24. prosince od 14.00 hodin

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích bude na Štědrý den, tedy v sobotu 24. prosince, dějištěm zpívání vánočních koled s manželi Moozovými. Ještě vystoupí Jaroslava Fišerová a o klavírní doprovod se postará Jan Snítil. Hudební Církvice 2022 začnou rozdávat vánoční radost od 14.00 hodin. V 15.30 hodin se potom v kostele uskuteční mše.

Vánoční zpívání s Ústeckými trubači ve Skoroticích

Kdy: Sobota 24. prosince od 14.00 hodin

Kde: U kostela ve Skoroticích

Spolek Přátelé Skorotic pořádá na Štědrý den, tedy v sobotu 24. prosince akci s názvem Vánoční zpívání s Ústeckými trubači. To se uskuteční u kostela ve Skoroticích od 14 hodin. Výtěžek z akce bude použit na opravu skorotického kostela. Místní hostinec Pod kaštany navíc ve stejný den nabídne ještě před zahájení zpívání u kostela příchozím vánoční svařák, kávu nebo třeba panáčka na zahřátí, a to od 9.00 do 14.00 hodin.

Štědrá Zoo Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 24. prosince od 9.00 do 14.00 hodin

Kde: Zoo v Ústí nad Labem

Přijďte si užít Štědrý den v zoo! Vánoční nadílku a stromečky dostanou i naši svěřenci. Otevřeno bude od 9.00 do 14.00 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Tak trochu nevánoční večírek (bez purpury a bez františků)

Kdy: Sobota 24. prosince od 21.00 hodin

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

V sobotu 24. prosince bude mít Café Max v Ústí nad Labem otevřeno od 21.00 hodin. Klasické Vánoce ovšem v Maxu nečekejte. Jmelí, purpuru, františky, Santa Clause, stromeček, koledy ani ozdoby podivných barev a tvarů u nás totiž nenajdete. Zato slibujeme přátelskou atmosféru, příjemný (spíše poslechový) výběr písní různých žánrů a jako už tradičně speciální video smyčku… I když vlastně takhle nějak by Štědrý večer měl vypadat, ne?

Půlnoční v Sebuzíně

Kdy: Sobota 24. prosince od 21.00 hodin

Kde: Náměstíčko u kapličky v Sebuzíně

Společné zpívání koled se sebuzínským sborem. Pořádá spolek Za Sebuzín krásnější.

Výstava Rift Zone v Domě umění v Ústí nad Labem

Kdy: Do 11. února 2023

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Dům umění v Ústí nad Labem hostí až do 11. února 2023 výstavu s názvem Rift Zone. Vystavujícím je Lloyd Dunn (nula.cc). Dílo Rift zone (Riftová zóna) lze chápat jako tajemnou fugu generovaných a nahraných zvuků, které mají reprezentovat průřez zemskými energiemi a skladba zachycuje jejich možnou vnímatelnou podmnožinu. Autor se pokouší o podpovrchové zkoumání vlastností mýtických prvků země, vzduchu, ohně a vody, a to v kontextu systému.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.