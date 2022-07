Léto na Střekovské náplavce

Kdy: Pátek 24. června od 19.00 hodin

Kde: KOLOCafé na Střekovské náplavce

Tentokrát zde bude koncertovat formace Fridrich & Fridrich.

Jam Session #12 v Hraničáři

Kdy: Pátek 24. června od 20.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Další z hudebních večerů v baru Hraničáře. Pokaždé čekejte jiný výběr muzikantů, kteří si v improvizaci rozumí. Vstup je zdarma.

Pěšky Ústím #13: Od pramene přes pramen až k prameni

Kdy: Sobota 25. června od

Kde: Sraz u restaurace Labská bašta na Střekově

Vydáme se proti proudu řeky po Střekovském nábřeží. Mineme Masarykovo zdymadlo a stavíme se v Malířském koutku pod hradem Střekovem. Pokocháme se hrázděnými domy, zbytkem pranýře, milníkem a zvoničkou z 19. století a budeme pokračovat dál po stopách střekovských pramenů. Nevynecháme ani koupaliště v Brné a procházku zakončíme v Restauraci v Zahradě. Trasu vybral a procházku povede herec z ústeckého Činoheráku Jan Plouhar.

Tohle je box

Kdy: Sobota 25. června od 18.00 hodin

Kde: Sportovní hala Sluneta v Ústí nad Labem

Čtvrtý galavečer profesionálního boxu. K vidění budou 3 titulové zápasy o mistra ČR.

Mluviti pravdu

Kdy: Sobota 25. června od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Nejslavnější román nejslavnějšího ústeckého autora současnosti Josefa Formánka na jevišti nejslavnějšího sudetského divadla všech dob. Pouť mexického českého německého Rakušana z Vídně přes Třebíč, Mauthausen, Znojmo, Valdice, Hamburk, Venezuelu do Ústí nad Labem a téměř zpět. Epopej dvacátého století o hodnotě lidského života. Jednotlivec v životním zápase s neustále se měnící ideologií. Musíš to vydržet, jiná cesta životem neexistuje.

3. Malý Hamburk 2022

Kdy: Neděle 26. června od

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Třetím dílem pokračují pravidelné nedělní hudební minifestivaly v Mušli v Městských sadech. Program: 15.00 - Artmosféra - čtyřčlenná skupina mladých mužů hraje vlastní tvorbu s českými texty a může se pochlubit nejen účastí na nejprestižnějších českých festivalech, ale i spoluprací s Českou televizí a televizí seznam.cz. Na podzim r. 2021 měl premiéru film Láska na špičkách, kde se frontman skupiny, Martin Blažek, podílel na hudbě společně s Janem P. Muchowem. Kapela složila a nahrála písně k seriálu Kukačky, které zpívala Jitka Čvančarová. Má za sebou 2 CD a stovky odehraných koncertů. Na hudební scéně se pohybuje více než 10 let. 16.00 - Gerald James Clark - jihoafrický zpěvák, skladatel a kytarista nahrál pět úspěšných alb, na nichž spolupracuje s předními jihoafrickými hudebníky. Album s názvem Black Water získalo velký mezinárodní ohlas a videoklip ke stejnojmenné písni byl nominován na evropskou cenu MTV. Se svou hudbou účinkoval na koncertech v šestnácti zemích světa. Clarkovou inspirací je dobrodružství, vášeň získaná na vlnách při surfování, nebo během jízdy na koni po jižní Africe. Na koncertě ho doprovází Jakub Hlobil, hybridní kytara (basa a kytara najednou - nástroj pro opravdové fajnšmekry) a Josef Hlobil - bicí nástroje. 17.00 - Sissos - úchvatné australské sesterské duo, ze kterého na Vás bude prýštit hromada pozitivní energie a Vy se přistihnete, že se nevědomky usmíváte a že jste se právě zamilovali. Hudba Sissos míchá soul, folk, pop a bůhvíco ještě. Ale hlavně - hrají rukama i nohama, zpívají, smějí se a jejich melodie jsou krásné a nápadité. Vloni se staly vyslankyněmi Austrálie na Expu v Dubaji, kde strávily hraním celé tři týdny.

Určitě se máte na co těšit a nám - pořadatelům - nezbývá než věřit, že bude příjemné počasí. O to, že by se Vám nelíbil program tentokrát strach opravdu vůbec nemáme

Hladce obrace: od sebe sama, kolem prázdna a skrze něj

Kdy: Do 2. července

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstava hledá odpovědi na elementární otázky, které nám pomáhají porozumět sami sobě i okolnímu světu. Kam patříme? Kdo jsme? Kým můžeme být? Každá umělkyně a umělec pro výstavu vytváří dílo, kterým artikuluje svůj vlastní příběh prostředkující odlišná vnímání různých realit. Jejich díla jsou reflexí vlastních prožitků, probouzejí emoce a umožňují sdílení subjektivně prožívaných příběhů. Výstavou výrazně prostupuje motiv látky, drapérie, prošívání a intimního doteku.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Návrat legendy Romana Říhy

Kdy: Do konce divadelní sezony

Kde: Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem

Ve středu 20. dubna byla zahájena v Činoherním studiu v Ústí nad Labem výstava obrazů Romana Říhy. Technik a kulisák Činoherního studia se věnuje umělecké činnosti. U příležitosti 50. sezony dostal k dispozici prostor divadelního foyer, aby tam vystavil své obrazy. Výstavu Návrat legendy můžete navštívit až do konce 50. sezony. Výstava je prodejní. Deset procent z ceny každého prodaného obrazu věnuje Roman na pomoc Ukrajině a její podporu. Obraz Ukrajina, jehož počáteční cena je již stanovena na 10 tisíc korun, bude předmětem aukce, Říha namaloval v ukrajinských barvách. Pokud se ho rozhodne někdo koupit, celých 100 % této částky bude poskytnuto na pomoc Ukrajině.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.