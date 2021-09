Hraničář oslaví sedm let

Kdy: Pátek 24. září od 19.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem bude slavit, a to sedm let existence. Stane se tak v pátek 24. září od 19 hodin. Rok se s rokem sešel a zas se připomíná 26. září 2014, kdy se Hraničář po létě plném potu a práce desítek skvělých dobrovolníků otevřel premiérou činoherácké hry Kráska z Leenane. Bude křest 5. čísla časopisu Hraničář a koncert na sále. Představí se kapela Dukla z pražských Vinohrad a kapela z Teplic s divným názvem Sorry Holka, který vznikl před prvním koncertem jako vtip a už jim zůstal.

Noc vědců na UJEP

Kdy: Pátek 24. září od 17.00 hodin

Kde: Kampus, Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP v Ústí nad Labem

Na ústecké univerzitě Jana Evangelisty Purkyně pořádají velkolepý svátek vědy a umění pod názvem Noc vědců již počtvrté. A letos to vezmou hezky od podlahy až po strop. Všech osm pater nové dominanty kampusu UJEP se zaplní vědou, která bude přetékat z venkovních teras a rozprostírat se do zeleně okolního kampusu. Tady je návod na to, jak si letošní Noc vědců v Ústí nad Labem náležitě užít: Přijďte s prázdnou hlavou, ideálně i s přídavnými harddisky v podobě mozkové kapacity svých ratolestí. Dění začne v 17 hodin v budově CPTO - Centrum přírodovědných a technických oborů.

Fakticky betonové šperky

Kdy: Pátek 24. září od 16.00 hodin

Kde: Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Workshop - pod vedením Petry Bindr z Fakticky.eu. Co si trochu ušpinit ruce? Vezměte do ruky špachtli, namíchejte si tu správnou hustotu betonu, přisypte trochu drahého kamení a vyrobte si šperk! Můžete si vlastníma rukama vytvořit šperk podle vlastního vkusu a to konkrétně náš bestseller – kuličku s polodrahokamy na řetízku z kvalitní chirurgické oceli. Přijďte si užít 2 hodinový tvořivý proces. Pomazlit se s naší sbírkou minerálů a vybrat tu nejlepší kombinaci právě pro vás. Anebo si přineste a zpracujte vlastní mineralogické úlovky z cest.

Zámek v květech – Jiřinková slavnost

Kdy: Sobota 25. a neděle 26. září od 10.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

V rámci prohlídky interiéru zámku bude moci v sobotu 25. i v neděli 26. září obdivovat vázy s jiřinkami, na 60 druhů nejkrásnějších podzimních jiřin na zámek laskavě zapůjčuje zahradnictví Dahlia Brzák, Sloveč.

Ukliďme Miladu

Kdy: Sobota 25. září od 9.00 hodin

Kde: Okolí jezera Milada

Akce na pomoc přírodě. Ačkoli na jezeře pravidelně uklízíme, díky větru a litteringu lze bohužel nalézt odpadky všude kolem jezera i ve vodě. Tentokrát se zaměříme na čištění porostů a také sběr odpadků pod vodou. Akce proběhne ve spolupráci s FSE UJEP a Klubem sportovních potápěčů Ústí nad Labem. Můžete se těšit na svačinku od Globusu Trmice. Po úklidu záchranáři PKÚ odprezentují ukázky své činnosti na hlavní pláži. Likvidaci odpadů zajistí Palivový kombinát Ústí.

Prvomájový festiválek v Hraničáři

Kdy: Sobota 25. září od 14.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Tradiční hudební akce Prvomájový festiválek se v Hraničáři uskuteční již poosmnácté. Letošní rok neběžel podle představ, a tak může být první máj i v září. Na hlavním pódiu vystoupí kapely: Nihilis, Black Sabaka,

Burnesy, A New Chapter, E.O.S. a Nerrea.

Den s Cepíkem

Kdy: Sobota 25. Září od 14.00 hodin

Kde: KOLOCafé na Střekovské náplavce

Tentokrát jsou na Střekovské náplavce na programu dne nejen dětské hry, ale i divadlo.

Podzimní klasika – Václav Krahulík a Dagmar Zelenková

Kdy: Sobota 25. září od 16.15 hodin

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích bude dějištěm koncertu s názve Podzimní klasika. Při něm se představí Václav Krahulík a Dagmar Zelenková. Vstupné je dobrovolné



Světla nad bunkry v Bunkru Velké Březno

Kdy: Sobota 25. září od 17.00 hodin

Kde: Bunkr Velké Březno – Muzeum lehkého opevnění

Již šestý ročník akce Světla nad bunkry u příležitosti 83. výročí vyhlášení mobilizace v Bunkr Velké Březno. Můžete se těšit na nasvícení bunkru, občerstvení, oheň, buřty, klobásy z udírny aj. Otevřeno od 17.00 do 21.30 hod. Samotné nasvícení od 20.30 hodin.

Štístko a Poupěnka

Kdy: Neděle 26. září od 10.00 hodin

Kde: Sál Domu kultury v Ústí nad Labem

Štístko a Poupěnka se společně s broučky dostanou do pohádkového lesa v Domě kultury v Ústí nad Labem. Pomohou tam Karkulce a potkají Jeníčka a Mařenku u perníkové chaloupky. Naučí se hodiny s písničkou Tik ťak, kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou a spatří, jak drzou Káču navštíví čert v písničce Čert a Káča. Společně se všichni naučí zdravě papat se superhrdinou Mňamáčkem. Zazní hity Hejbni kostrou a Jájájá a další osvědčené písničky.

Dýňování

Kdy: Neděle 26. září od 12.00 hodin

Kde: Zahradní centrum Chabařovice

Na rodinnou akci zve Zahradní centrum Chabařovice. Bude animační program, farmářské soutěže, workshop dýňování, airbrush – tetovací salon, skákací hrad, živá zvířátka a grilování.

Heda Gablerová

Kdy: Neděle 26. září od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio Ústí nad Labem

Proslulé Ibsenovo komediální drama o strachu ze života. Heda Gablerová je dcera generála, manželka profesora, milenka prázdnoty a střelných zbraní. Je dnes ještě možné založit rodinu, nebo se natolik bojíme vztahů…

In Vivo

Kdy: do 3. října

Kde: Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Výstava představuje sochařskou tvorbu čtyř výrazných autorů, a to Ondřeje Filípka, Matouše Háši, Miriam Kaminské a Kateřiny Komm. Ilustruje také různé přístupy transformace lidské figury, současně zprostředkovává problematiku individuální identity, procesu individuace, zviditelňování hlubinných rovin psychiky skrze reflektovaný vztah k sobě, druhému a kolektivnímu vědomí obecně. Výstava potrvá do 3. října.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.