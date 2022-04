Dan Vertígo + Kultivovaný hluk

Kdy: Pátek 25. března od 20.00 hodin

Kde: Čajovna u Vysmátý žáby v Ústí nad Labem

Rocknroll folkpunk písničkář má na kontě dvě autorské desky, několik klipů a v hlavě horskou dráhu minihistorek a slovních hříček. Hraje napříč ČR sólově i s kapelou a v současné době na koncerty cestuje šalinou ze Smíchova. Na koncertě čekejte dunivý kopák i bezbřehou improvizaci!

Rockový večírek

Kdy: Pátek 25. března od 20.30 hodin

Kde: Hudební klub Kladívko v Ústí nad Labem

Koncert kapely Black Sabáka.

Stepní vlk

Kdy: Pátek 25. března od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Zygmunt Bauman tvrdí, že společnost postihla globální epidemie nostalgie. Budoucnost je nejistá, a proto se vracíme k jediné jistotě, která nám zbyla. K minulosti. Někdejší otřesy se nám jeví snesitelnější než ty, které tušíme před sebou. Vzpomínáme namísto toho, abychom žili. Inscenace navazuje na předcházející románové adaptace Homo Faber a Pornografie a je završením této středoevropské trilogie.

Mutanti hledaj východisko

Kdy: Pátek 25. března od 22.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Pod názvem Mutanti hledaj východisko vystupují dva spolužáci z pražské DAMU, rapper a textař Jan Vejražka a Jiří Konvalinka, který má na starost instrumentální složku (známý je též jako hráč na elektrifikované housle v pozoruhodné formaci Vložte kočku). Na každém ze zatím poměrně malého množství odehraných koncertů zaujali publikum také osobitou pódiovou prezentací ve speciálních mutantních kostýmech.

Veselá vdova

Kdy: Pátek 25. března od 19.00 hodin

Kde. Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Lehárova Veselá vdova již při svém prvním uvedení v roce 1905 vzbudila obrovské nadšení, velmi rychle se z Vídně rozlétla do celého světa a stala se nejznámějším a nejúspěšnějším skladatelovým dílem. Nejméně dva hity z této operety zná doslova každý – píseň U Maxima jsem znám a vrcholně proslavenou Píseň o Vilje. Franz Lehár je zejména v souvislosti se svými posledními díly pověstný tím, že vnesl do operety smutek a slzy, jeho v pořadí pátá opereta však nabízí ještě klasický happy end.

Pěšky Ústím #11: Ohled na Klíšské a předlické pohledy

Kdy: Sobota 26. března od 13.00 hodin

Kde: Sraz je ve 13.00 hodin u velké fontány v Městských sadech

V rámci doprovodného programu filmového festivalu Jeden svět se vydáme na procházku po stopách zapomenutých výhledů i pohledů neobvyklou cestou z Klíše do Předlic. Vyjdeme z Městských sadů a přes vrcholky klíšské se přehoupneme do bývalých ústeckých Beverly Hills. Skrz fabriky a zašlou slávu až k ústeckým jatkám, kdy výšlap zakončíme v pivnici U Hnáty. Pro úspěšné výletníky bude možnost se osvěžit tekutým ústeckým chlebem. Trasu vybraly a procházku povedou studentky Gymnázia Jateční Eliška Dobnerová a Anna Hanušová.

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance

Kdy: Sobota 26. března od 14.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Pořadatelem přehlídky je spolek S-HLE-DÁVÁNÍ.

Maxipes Fík

Kdy: Neděle 27. března od 15.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Tatí, já byfem chtěla pfa.'' řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. Jmenuje se Rek, oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek. To už mu můžeme říkat Fík, řekl tatínek. No a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto? Představení pro děti uvádí Divadlo Krapet Praha

Nedělní bruslení pro veřejnost

Kdy: Neděle 27. března od 17.30 do 19.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

I v březnu se na ledě zimního stadionu bruslí! Těšíme se na Vás každou neděli od 17:30 do 19:00 hodin. Brusírna i půjčovna bruslí k dispozici.

My děti ze stanice Zoo

Kdy: Neděle 27. března od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Dramatizace známého knižního bestselleru o životě patnáctileté Christiany F. Ve dvanácti letech zkusila poprvé hašiš, LSD, krádeže, heroin a stanici ZOO, kde všechno začíná i končí. Berlín je obklopen zdí. Christiana a její přátelé jsou bezradní vůči systému, společnosti a hlavně vůči sobě samým.

Hrad Střekov

Kdy: Neděle 20. března od 10.30 hodin

Kde: Hrad Střekov

Již minulou neděli otevířel hrad Střekov své brány. Během března a dubna bude mít otevřeno vždy od středy do neděle, od 10.30 do 17.00 hodin.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Milan Kozelka – Na cestě

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem je novou interpretací Kozelkova díla ve spolupráci s místními umělci a Fakultou umění a designu UJEP. Nejen, že prezentuje dílo Milana Kozelky v jeho úplnosti, a to především díky dokumentaci a originálům uchovaným v archivu Kozelkova přítele a sběratele Vladimíra Meistra, ale posunuje ho dál díky instalacím, které podle autorových skic a návrhů realizoval Jan Krtička a Jan Prošek. Výstavu doprovází samostatný projekt Šemík stejnojmenného dočasného autorského seskupení, jenž působí na periferii současného umění. Je pokusem nalézt v tvorbě lokálních umělců mladší a střední generace propojení s dílem Milana Kozelky. Unikátnost expozice Šemík spočívá v dočasném spojení osmi, jinak samostatně tvořících autorek a autorů, kteří se rozhodli pracovat pod společnou signaturou a vytvořit pro tuto příležitost expozici složenou převážně ze zcela nových artefaktů.

L’ubica Mildeová, Self-Design: Chapter II – Once Upon a Time…

Kdy: Do 7. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Ačkoliv je L’ubica Mildeová čerstvou absolventkou doktorského programu Katedry designu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, její tvorba osciluje i ve volném umění. A to jak formou – její artefakty nemusejí mít zásadně užitou funkci, tak společensko-kritickým obsahem. Přesto se v její práci současná estetika a „cool look“ designových produktů dá lehce vysledovat. Navíc si všímá vlivu designu i na další oblasti, než je jen běžné spotřebitelské využití. V jejím uvažování a následném uměleckém vyjádření se člověk stává produktem. Dlouhodobě se L’ubica Mildeová ve své práci zabývá fenoménem vizuální sebeprezentace. Při současnému vzestupu a vývoji sociálních sítí je uživatel touto komunikační strategií přehlcen. L’ubica na tuto sebeadoraci v práci reaguje např. zneužitím technologií, které se běžně využívají pro zlepšení image. Zachází s nimi však cíleně přehnaně a s ironizujícím odstupem. Hlavním tématem výstavy je tedy kritické vědomí posunu komunikace do narcistní vizuální show.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.